PNL vrea diminuarea poverii fiscale pe piaţa muncii. Proiect pentru scăderea impozitului pe venit, a impozitului pe profit şi a contribuţiilor sociale

Proiectul urmăreşte, potrivit expunerii de motive, diminuarea poverii fiscale pe piaţa muncii prin promovarea măsurii de reducere a cotei de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator şi angajat, reducerea cotei de impozitare a venitului, reducerea cotei de impozitare a profitului, transferul plăţii asigurării de şomaj în totalitate către angajat şi reducerea cotei de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii.

Vezi aici în întregime textul proiectului de lege.

“Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale este o urgenţă pentru mediul de afaceri din România, mai ales în condiţiile în care se preconizează creşteri ale salariului minim şi în anii următori cu aproximativ 20% şi ale cheltuielilor publice în medie cu 15% pe an. Amânarea implementării acestora ar descuraja şi mai mult investiţiile în mediul privat, ar frâna bunul mers al economiei şi chiar ar ţine la distanţă potenţialii mari investitori care sunt întotdeauna atraşi de un mediu fiscal avantajos şi predictibil. De aceea, proiectul de lege pe care l-am depus prevede reducerea cotelor de contribuţii de asigurări sociale cu 7 puncte prcocentuale. Pentru angajator contribuţiile sociale pentru sănătate de stat scad de la 21% la 15%, iar contribuţiile datorate de angajat pentru asigurările de stat scad la 10% de la 1 octombrie 2017”, se mai arată în expunerea de motive.

Senatorul PNL a adăugat că proiectul de lege prevede şi reducerea cotei de impozitare a venitului, dar şi a profitului de la 16% la 10%: „Proiectul de lege prevede şi reducerea cotei de impozitare a venitului de la 16% la 10%, o măsură care creşte venitul net, reduce povara fiscală pentru angajator şi ne aşază mai aproape în privinţa impozitării forţei de muncă din regiune. De asemenea, cota de impozitare a profitului scade de la 16% la 10%. Împreună cu reducerea contribuţiilor sociale, scăderea cotei de impozitare are rolul de a reduce din impactul creşterii salariului minim asupra companiilor, în special mici şi mijlocii. Reducerea cotei de impozitare a profitului este o măsură necesară având în vedere contextual internaţional în care ţările dezvoltate anunţă tăieri agresive de taxe pentru companii. Mai mult, reducerea acestei cote de impozitare era necesară având în vedere evoluţia investiţiilor străine directe în regiune şi cotele de impozitare a profitului: Bulgaria 10% şi Ungaria 9%”.

Potrivit lui Cîţu, implementarea acestor măsuri „înseamnă venituri mai mari pentru toţi angajaţii din România dar şi pentru toţi antreprenorii din România. În acest fel mai mulţi bani rămân în economie pentru economisire, investiţii şi creşterea salariilor în funcţie de performanţă şi nu sunt distribuiţi politic”.

Opt miliarde lei în plus la buget

Măsura ar avea un impact bugetar de opt miliarde lei în plus la bugetul de stat. Impactul bugetar defalcat se prezintă astfel: impactul bugetar al reducerii cotelor de contribuţii de asigurări sociale de la data de 1 octombrie 2018 este de plus două miliarde lei; impactul bugetar al reducerii impozitului pe profit este de plus zece miliarde lei; impactul bugetar al reducerii cotei impozitului pe venit este de minus patru miliarde lei; impactul bugetar cumulat este de plus opt miliarde lei.

„PNL pune pe masa Guvernului o soluţie de creştere a veniturilor la bugetul de stat de opt miliarde lei cu sprijinul mediului de afaceri (…) Mediul de afaceri e împovărat de costul pe forţa de muncă şi este nestimulat pentru a da salarii mai mari fără să scadă contribuţiile (…) Iniţiativa PNL este predictibilă, încurajează întreprinzătorii să investească în România, să crească salariile, dar să nu piardă locurile de muncă”, a declarat preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă în care a prezentat acest proiect.