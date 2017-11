Care sunt românii cu datorii, în funcţie de profesie

Românii cu profesii în domeniile medical şi comercial au cele mai mari şanse de a avea întârzieri la plata datoriilor, având în vedere că 47% şi respectiv 50% dintre aceştia au înregistrat în trecut restanţe la plata datoriilor curente, conform sondajului de opinie comandat de Kruk Group cu ocazia celei de a şaptea ediţii a sărbătoririi iniţiativei Ziua fără datorii în România.

Potrivit studiului “Profesiile şi finanţele românilor”, bazat pe un sondaj de opinie realizat în perioada 29 septembrie - 19 octombrie 2017, aproximativ 43% dintre respondenţii studiului s-au confruntat în trecut cu întârzieri la plata datoriilor precum chirii, abonamente telecom sau rate bancare.

În cadrul studiului au fost luate în considerare 9 ramuri profesionale: servicii, comerţ, construcţii, transporturi, finanţe, IT, medicală, educaţională şi servicii publice, din şapte ţări unde Kruk are operaţiuni: Polonia, România, Cehia, Slovacia, Germania, Spania şi Italia.

„IT-iştii sunt cheltuitori frivoli”

Pe plan internaţional, la nivelul industriilor există similarităţi şi diferenţe. De exemplu, deşi beneficiază de salarii relativ mari, specialiştii industriei IT nu sunt cheltuitori frivoli: numai italienii şi polonezii adesea cheltuiesc mai mult decât îşi pot permite.

Datoriile financiare ale angajaţilor din industria IT reprezintă aproximativ o tremie din bugetul acestora. Acestea reprezintă însă cea mai mic[ proporţie din bugetul IT-iştilor români şi spre comparaţie, cea mai mare proporţie din bugetul specialiştilor IT slovaci. Spaniolii, polonezii şi germanii cheltuiesc mai mult de 10% din bugetul lor pe distracţii. În ultimii 3 ani, o treime dintre angajaţii industriei IT au trecut printr-o perioadă fără slujbă. Excepţia o reprezintă germanii care numai în proporţie de 19% s-au confruntat cu această situaţie.

Pentru a-şi rezolva probleme financiare, IT-iştii iau împrumuturi

Dintre respondenţii ţărilor participante în cercetare, IT-iştii români şi spanioli recurg adesea la accesarea unui credit, comparativ cu celelalte ţări participante în cercetare.

“Fiecare studiu ne ajută să cunoaştem mai bine oamenii cu care lucrăm în fiecare zi să le înţelegem nevoile şi să le oferim susţinerea de care au nevoie în depăşirea situaţiilor financiare dificile. Rolul nostru este de a ajuta clienţii să-şi redobândească stabilitatea finaniciară, reintroducând, în acelaşi timp, lichidităţile în circuitul economic, în temeiul legii, fără a adăuga taxe sau dobânzi suplimentare sumelor raportate restante”, a declarat Tomasz Ignaczak, Director General KRUK România.

Românii lucrează cu plăcere, chiar dacă sunt prost plătiţi

Rezultatele cercetării din România subliniază plăcerea respondenţilor de a lucra, uitând de faptul că au un salariu mic. Acest lucru este mai pregnant la industriile IT (83%), Medicală (84%), Educaţională (83%), Servicii Publice (85%). Singura ramură profesională ai căror reprezentanţi nu se regăsesc în această afirmaţie este Comerţul. Imprevizibilităţile vieţii reprezintă o altă similaritate cu care respondenţii se confruntă. Cheltuielile neaşteptate, împreună cu problemele de sănătate şi pierderea slujbei sunt situaţiile în care indivizii din toate ramurile profesionale se confruntă cu un disconfort psihologic major. Cei din IT sunt singurii care fac o excepţie.

Sondajul de opinie KRUK a fost realizat de KANTAR TNS în perioada 29 septembrie - 19 octombrie 2017.