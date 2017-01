Un raport al Complexului Energetic Oltenia indică stocuri de cărbune de 816.000 de tone, mult peste nivelul indicat de ministrul Energiei

Potrivit raportului CE Oltenia, consultat de News.ro, în depozitele termo erau, în momentul întocmirii raportului, 366.000 tone, la direcţia minieră erau alte 401.900 tone, iar alte 48.400 tone cărbune se aflau în navetele aflate în traseu.

„Diminuarea stocului la termocentrale provine din întârzieri în activitatea de descărcare generată de condiţiile meteo nefavorabile, temperaturile scăzute având ca efect îngheţarea cărbunelui în vagoane, timpii de descărcare prelungindu-se cu perioada necesară pentru trecerea garniturilor de tren prin instalaţiile de dezgheţ”, arată raportul producătorului de energie.

Documentul arăta că CE Oltenia funcţiona, la momentul redactării raportului, la capacitate maximă, cu zece grupuri energetice, din care câte trei în funcţiune la Rovinari şi Turceni şi câte două grupuri la Işalniţa şi Craiova II.

Alte două grupuri de la Sucursala Electrocenrtrale Turceni urmau să devină disponibile până vineri la ora 24.00.

Activitatea de încărcare, transport şi descărcare a cărbunelui „s-a realizat în condiţii de iarnă”, înregistrându-se întârzieri din cauza ruperii şinelor, defectării unei bande sau din cauza timpilor mari de descărcare, întrucât cărbunele trebuia dezgheţat, arată raportul.

În replică, Ministerul Energiei a venit cu precizări, în care arată că stocurile prezentate au fost în conformitate cu cele raportate de Transelectrica în cadrul Comandamentului energetic de iarnă de joi, unde s-au raportat „doar la cantităţile de cărbune existente deja în depozitele din centrale şi care pot fi utilizate imediat”.

"În legătură cu analiza prezentată ieri, în cadrul Şedinţei de Guvern, de către ministrul Energiei, Toma Petcu, privind stocurile de cărbune existente în Complexul Energetic Oltenia, facem următoarele precizări: Stocurile prezentate au fost în conformitate cu cele raportate de Transelectrica în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, derulat ieri, 12 ianuarie 2017. Menţionăm că în cadrul Comandamentul analiza Dispecerului Energetic Naţional se raportează doar la cantităţile de cărbune existente deja în depozitele din centrale şi care pot fi utilizate imediat”, arată Ministerul Energiei.

Potrivit ministerului, stocurile aflate în cariere nu sunt imediat disponibile întrucât „transportul în condiţii de iarnă dificilă poate conduce la întârzieri şi sincope” şi nu sunt luate în calcul de Transelectrica în situaţii excepţionale.



„Ca atare, Sistemul Electroenergetic Naţional se poate baza cu certitudine pentru o funcţionare fără întrerupere doar pe stocurile de circa 350.000 de tone de cărbune existente în depozitele centralelor", mai arată Ministerul Energiei.

Joi, ministrul Toma Petcu a anunţat că a cerut Corpului de control să facă verificări la cele două complexuri energetice, Oltenia şi Hunedoara, precum şi la ministerul pe care îl gestionează pentru a vedea cum s-au făcut pregătirile pentru iarnă în condiţiile în care s-a ajuns în situaţia ”de a fi tot timpul la limita stocului de cărbune, riscând chiar oprirea lor de multe ori”, acuzând Guvernul Cioloş de ”o proastă pregătire pentru iarnă în prealabil”.

”De la începutul avertizărilor meteorologice am convocat împreună cu ministerul Economiei comandamentul energetic de iarnă pentru gestionarea acestei perioade dificile. Dincolo de situaţia de urgenţă, am observat în acest timp, o proastă pregătire în prealabil a perioadei de iarnă de către fostul guvern. În primul rând, stocurile de cărbune la centralele termoelectrice şi aici m-aş referi la CE Oltenia, unde avem la ora actuală 357.000 de tone, cu un consum zilnic pe vârf orar de 80.000 de tone, ne-ar asigura o durată de funcţionare doar pentru 4 zile. La CE Hunedoara avem, la ora actuală, în stocuri, 30.000 de tone cu un consum de 6.100 de tone pe zi, asta înseamnă funcţionare de maxim 4 zile”, a declarat, la începutul şedinţei de guvern, ministrul Energiei, Toma Petcu.

La rândul său, Complexul Energetic Oltenia a publicat pe 10 ianuarie un comunicat pe site-ul propriu în care anunţa că funcţionează, de la începutul acestui an, cu o medie de circa opt grupuri energetice, ajungând la o putere medie orară de până la 2.900 MW în perioadele zilei cu valori maxime ale consumului de energie. Oficialii companiei spun că CEO acoperă o cotă de maximum 30% din producţia de energie din Sistemul Energetic Naţional şi asigură servicii de sistem orare de circa 380 – 400 MW.

”Stocurile existente în termocentrale şi în carierele miniere la această oră, precum şi livrările zilnice care se efectuează din cariere către termocentrale permit funcţionarea fără probleme a grupurilor energetice disponibile”, menţioneză societatea, în respectivul comunicat.

Comunicatul arată totodată că se asigura permanenţă la toate punctele de livrare a cărbunelui, cu redistribuire temporară de personal în unele sectoare de activitate, ”în scopul menţinerii ritmicitatii descărcării navetelor de cărbune în actualele condiţii climatice care solicită eforturi deosebite pentru buna desfăşurare a acestui proces”.

CE Oltenia arată că dispune de suficient cărbune pentru producerea de energie electrică necesară onorării contractelor de vânzare energie perfectate şi ”inclusiv pentru menţinerea stabilităţii SEN în această perioadă”.