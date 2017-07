Românii care s-au înscris în StartUp Nation s-au întrecut în nume hazlii de firme: „EştiBlană”, „Căpriţa Veselă”, „Pâinea Dă Putere” şi „Winter is Coming”

Rezultatul a fost că zeci de firme dintre cele înscrise au nume hazlii sau pline de greşeli gramaticale. Prezentăm mai jos o selecţie realizată de Vlad Fiscutean, specialist în branding, design comunicaţional, marketing, Relaţii Publice şi Social Media.

PROVERBE si REPLICI:

Ia-ti mireasa ziua buna SRL

Hello Darling SRL

De ale casei SRL

Uiteasa SRL (Uite asa)

Hai hui Food SRL

Curat Murdar Home & Office SRL

Lady in Bucatarie SRL

Hai La Muncă SRL

Trei zmei SRL

Fain Rodicuta SRL

Facem Dregem SRL

Pistol cu Apă SRL

EştiBlană SRL

Trei Lulele Trei Surcele SRL

Fără Frică SRL

Hai cu Tata SRL

Casa Masa Om Pom SRL

DaDeCe SRL

Atât s-a putut - AA SRL

ANIMALE:

Caprita Vesela SRL

Motanul Fabulos SRL

Curcanul Infoiat SRL-D

Ursuletul Delta SRL

Ursuletul Pofticios SRL-D

Buburuza Jucausa SRL

Cal Verde SRL

Fluturaş Croitoraş SRL

Fluturaşul Isteţ SRL

Lăbuţe şi Gheruţe SRL

PLANTE:

Barra Bula SRL

Am Retezat SRL

One Half Onion SRL

Baobab SRL

INSPIRATIONALE:

Man with a Plan SRL-D

MD Way to Success SRL

Pure Intention SRL

Girlpower SRL

Idei si Fapte SRL

FeelGlory SRL

Reper pentru Management prin Valori SRL

Trei Generaţii Abundent SRL

Frame My Life SRL

Cercul Prieteniei 2017 SRL

Super OK Siguranta Rutiera SRL

Cel Mai Fain SRL

Razboi şi Pace SRL

Hariuc si Invingatorii SRL-D

Tot Străluceşte SRL-D

Vis Frumos SRL-D

Îmbunătăţirea Vieţii SRL

Copil Norocos SRL

Bunăstare Acum SRL

Vis de Copil SRL

Fierarul Fericit 2017

Zestre Bună SRL

Flow Of Wealth SRL

Obrăjori Fericiţi SRL

Curcubeul Prieteniei SRL

Împreună Reuşim SRL

Cuza Bună Alpha SRL

We will Grow SRL

Gura de Rai SRL

DEJA CORPORAŢII:

Bubu International SRL

Proicte si investitii SRL-D

Founds Management Solutions SRL

Pop cc fundation SRL (probabil foundation?)

Smokey Enterprises SRL

Verdere Globalisation SRL (Am scris corect)

Brick&Mortar Development SRL

Imperius Laur Grup SRL

Long-Term Capital Management SRL

Sapiens Invest SRL

Eric Cartman Enterprise SRL

O ŢARĂ CA AFARĂ:

McCaffee Maco Group SRL (McCafe de la McDonalds)

Mistery of Sound SRL-D (Ministry of Sound)

Too Fast Too Clever SRL (Too Fast Too Furious)

Berkshire Hathaway SRL (reprezinta numele firmei lui Warren Buffett)

Urzeala Prajiturilor SRL (Urzeala Tronurilor?)

Tâmplarii anonimi SRL (Alcoholics Anonymous)

Hyperloop 118 Taxi SRL (Hyperloop - sistemul de transport propus de Tesla)

AFIRMAŢII EVIDENTE:

Winter is Coming SRL

New Nouveau SRL

Magic Shine Curat SRL

Cerul cu Stele SRL

LANDMARK-URI:

La pompieri Car Wash SRL-D

Locul de intalnire SRL

La Dogaru Muncitorul SRL

La Moldoveanu Land SRL

Puf Maison SRL

Musai Food SRL

REGIONALE:

Miracol Ardelean SRL

Lemnili SRL (Lemnele cu accent moldovenesc?)

Oleacă noi SRL

DORINŢĂ:

Dragoste Dulce SRL

Inimioara Dulce SRL

Gina's Sweet Ideas SRL

Food Porn SRL

Iubiţica 77 SRL

Spoon Me Right SRL

MÂNDRIE:

Ghetto Superstar SRL

I shine SRL

Follow Me Baby SRL

Frumoasa Venetiana SRL

Tonny's 007 SRL

Nasi & Finu Partner SRL-D

Tony Brilliant SRL

Înzestrat SRL

Micul Patron Constructii SRL

Masina pe locul 1 SRL

Man-Con-Grant Thor SRL (Man with Grant Thor?)

Bibi Spontan SRL

GREU DE CREZUT:

Fructe din catina SRL

Realitatea viitorului SRL

Future past visual adventures SRL

Sanatatea Rent 1981 SRL

Pirates Fly SRL

Saliva Pan SRL

Bully Tattoo-Piercing & Beauty Salon SRL-D

Cărămidarii Gurmanzi SRL

Solutia Informatiei SRL

QWERTY Smart Ideeas SRL

Bizar Concept & Design SRL

Depozitul de irigatii SRL

Idei cu Sens SRL

PaineCuUnt SRL

Îngerul Întunecat SRL

Tenacious Beton SRL

POLITICĂ:

Pixelul Verde SRL (Scandalul Pixelul Albastru)

LIFESTYLE:

Pofta are Prioritate SRL

Setea e buna SRL

Pâinea Dă Putere SRL

Fiona & Shrek SRL-D

Super Empatic SRL

Rent a Brain SRL

PamPamNanna SRL

Vizibil Activ SRL

Ca la Bica Acasă SRL

2 Maini de Terapie SRL

Exact Chaos SRL

Case Closed SRL

Să Uităm de Carte SRL

Don't Blink SRL

Happy Enemy SRL

PARTIKIP:

De doi arkitecti SRL

CarmaBest SRL (Karma?)

Flovers Weddings & Events SRL-D (Flowers?)

Whorty of Elegance SRL-D (corect: Worthy)

Transilvania Food Inovation SRL (Innovation?)

Fruit Yoursefl SRL (Yourself? Fruit Yourself?)

Milion Dolar Artist SRL (Million? Dollar?)

