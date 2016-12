Hornbach nu va mai cumpăra lemn de construcţii de la Holzindustrie Schweighofer

„Ţinem ca furnizorii şi partenerii noştri de afaceri să respecte principiile unei silviculturi responsabile“, a declarat directorul general Hornbach România, Mugurel-Horia Rusu.

Compania se asigură că toate materialele lemnoase şi produsele din lemn provin din silvicultură sustenabilă, se arată într-un comunicat transmis de retailer. „Colaborăm strâns cu furnizorii noştri pentru a dovedi provenienţa lemnului şi pentru a împiedica existenţa în sortimentul nostru a produselor din lemn din surse incerte sau ilegale. Din acest motiv am fost permanent în dialog strâns cu Schweighofer şi FSC (Forest Stewardship Council). Am urmărit atent procesul de recertificare a Schweighofer şi am decis să încetăm colaborarea cu această companie pe segmentul lemnului pentru construcţii şi a lemnului rindeluit“, a mai spus Rusu.

Hornbach şi-a asumat, încă din 1996, responsabilitatea faţă de WWF şi Greenpeace de a nu importa lemn necertificat din regiuni tropicale, se mai arată în comunicat.

Hornbach este o companie multinaţională, de familie, care a înregistrat în exerciţiul financiar 2015/2016, încheiat la 29 februarie, o cifră de afaceri de peste 3,75 miliarde de euro, în creştere cu 5% comparativ cu perioada anterioară. Fondată în anul 1877, Hornbach a ajuns să deţină 154 de magazine mixte de materiale de construcţii şi grădinărit, în nouă ţări din Europa, dintre care şase în România (Bucureşti Berceni, Bucureşti Militari, Bucureşti Baloteşti, Braşov, Timişoara şi Sibiu).

Hornbach îşi dispută piaţa românească de distribuţie a materialelor de construcţii şi bricolaj cu trei companii autohtone - Dedeman, Arabesque şi Ambient -, plus alte patru multinaţionale - Praktiker, Kingfisher (a cumpărat Bricostore), Leroy Merlin (a cumpărat bauMax) şi Mr. Bricolage.