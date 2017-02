Eurobank vrea să vândă o parte din Bancpost

„Am numit doi consultanţi să caute un partener strategic care să achiziţioneze o participaţie din Bancpost. Acest lucru va ajuta banca să-şi reducă deţinerea din România şi să îşi îndeplinească angajamentele de a reduce expunerea externă”, a declarat unul dintre bancheri.

Eurobank, care are operaţiuni în România, Bulgaria, Serbia şi Cipru, are nevoie să îşi reducă expunerea la active din afara Greciei de la 11,2 miliarde euro cât are în prezent, la 8,7 miliarde euro până în anul 2018, în conformitate cu angajamentele convenite cu autorităţile europene de concurenţă.

HSBC şi Mediobanca sunt consultanţii Eurobank.

Bancpost, cu active totale de 3,2 miliarde de euro, are o reţea de 148 de sucursale cu 2.255 de angajaţi în România, care este una dintre cele mai mari pieţe ale Eurobank în afara Greciei.

„Nu vrem să ne retragem complet din România, dar nu putem oferi capital suplimentar acestei bănci pentru creştere. Dacă un partener strategic va cumpăra o participaţie în Bancpost, expunerea noastră va fi redusă în conformitate cu angajamentele noastre”, a precizat celălalt bancher.

Eurobank, al treilea creditor grec în funcţie de active şi deţinut în proporţie de 2,4% de fondul de elen de salvare a băncilor HFSF, a încheiat vânzarea unităţii sale ucrainene Universal Bank anul trecut, în concordanţă cu un plan de restructurare agreat cu Comisia Europeană.

În Romania, Eurobank controlează Bancpost, ERB Retail Services IFN, ERB Leasing IFN, Eurobank Finance, precum şi alte societăţi financiare.

Fuziunile şi achiziţiile realizate anul trecut în Grecia, în număr de 38, s-au triplat la 4,4 miliarde de euro de la o sumă de 1,4 miliarde euro în 2015, cea mai mare parte – 75% – fiind reprezentată de vânzarea de active ale băncii care nu făceau parte din operaţiunile de bază, potrivit firmei de consultanţă PricewaterhouseCoopers.

Acordurile de anul trecut au inclus vânzarea de către National Bank of Greece a unităţii Finansbank către Qatar National Bank şi a diviziei sale de investiţii NBGI către Goldman Sachs şi Deutsche Asset Management.

De asemenea, Piraeus Bank a vândut ATE Insurance către Ergo International, în timp ce Alpha Bank şi-a cesionat participaţia la hotelul Athens Hilton şi şi-a vândut operaţiunile bulgare către Postbank, o unitate a Eurobank.