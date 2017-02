Companiile româneşti, invitate să participe la privatizările din Republica Moldova

El a participat marţi la o întâlnire cu ministrul român al Economiei, Alexandru Petrescu, şi a prezentat proiecte economice şi financiare importante pe care Republica Moldova doreşte să le promoveze în mod prioritar în relaţia cu România.

Cei doi demnitari au convenit, de asemenea, ca desfăşurarea Comisiei Mixte de cooperare economică la Bucureşti să aibă loc în semestrul al-II-lea al acestui an, ca expresie a îmbunătăţirii colaborării cu Republica Moldova, care rămâne o prioritate pentru România.

Ministrul Alexandru Petrescu a reconfirmat susţinerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, apreciind, totodată, nivelul atins de relaţiile bilaterale economice şi demersurile concrete pentru derularea proiectelor comune, mai ales pe palierul economic, unde pot fi implementate multe parteneriate până la atingerea nivelului maxim de colaborare.

„Este esenţial pentru mine să dăm substanţă şi să concretizăm cât mai mult proiectele pe care le avem pe agenda comună. Consider foarte importantă eficientizarea realizării proiectelor majore în domeniile gazelor naturale şi energiei electrice. Ţin să subliniez că pentru finalizarea interconectării reţelelor de transport energie, un obiectiv strategic pentru ambele state, am alocat resurse financiare importante şi am instituit toate mecanismele inter-instituţionale necesare”, a precizat ministrul român al Economiei.

România este primul partener comercial al Republicii Moldova. La finele anului 2016 comerţul bilateral a înregistrat un volum de 1,38 miliarde dolari. Se remarcă o uşoară creştere a acestuia cu 2,35%, pe fondul majorării exportului român cu 1,49% (0,8 miliarde USD) şi a importului cu 3,68% (0,5 miliarde USD)

Republica Moldova se menţine pe locul 4 (cu o pondere de 5,24%) ca destinaţie extracomunitară pentru produsele româneşti, după Turcia (1,3 miliarde dolari), SUA (0,7 miliarde dolari) şi Federaţia Rusă (0,7 miliarde dolari). Ca furnizor pentru piaţa română, produsele din Republica Moldova ocupă locul 8 (cu o pondere de 3,23%) pe spaţiul necomunitar, după China, Turcia, Federaţia Rusă, Kazahstan, Ucraina, SUA, Coreea de Sud.