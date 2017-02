Cine este preşedintele de numai 39 de ani al grupului chinez CEFC Energy care vrea să preia Rompetrol

KazMunaiGaz şi CEFC Energy au convenit în luna aprilie a anului trecut vânzarea a 51% din fostul Rompetrol Group pentru suma de 680 de milioane de dolari. Tranzacţia a fost afectată însă deoarece, între timp, procurorii antifraudă au impus un sechestru pe activele rafinăriei Petromidia, KazMunayGas International NV şi SC Oilfield Exploration Business Solutions SA (fostul Rompetrol S.A. – n.r.) în dosarul „Rompetrol II“, care vizează privatizarea Petromidia şi conversia datoriilor în obligaţiuni. Potrivit ultimelor informaţii, China Energy Company Ltd ar putea finaliza în mai-iunie preluarea KMGI de la KazMunayGas.

Interesul CEFC China în Drumul Mătăsii

După ce a fost clasat în top 3 al revistei Fortune, atenţia publică s-a mutat către gigantul chinez controlat de Ye Jiangming şi motivul pentru care CEFC China face investiţii uriaşe de-a lungul Drumului Mătăsii.

Jiangming şi-a început afacerile în jurul vârstei de douăzeci de ani, când a cumpărat o colecţie de active petroliere şi a garantat împrumuturi de la bănci de stat pentru a se extinde în străinătate. În prezent, chinezul conduce o afacere petrolieră de 42 miliarde de dolari pe an în China, plasată de revista Fortune pe locul 229 în Lista primelor 500 de companii globale.

CEFC are contracte petroliere în Kazahstan, Qatar, Abu Dhabi şi Ciad şi a încheiat asocieri în participaţiune cu giganţi deţinuţi de stat pentru a transporta petrol în China, ceea ce l-a făcut un jucător privat puternic aliniat al guvernului chinez.

Recent, un think thank împreună cu cea mai cunoscută companie de consultanţă din China, the Hujun Entrepreneurship Consulting Group, au găzduit un forum intitulat „CEFC China: O întreprindere privată gigantică în revigorarea Drumului Mătăsii”. Li Su, fondatorul Hujun, a răspuns în cadrul acestui forum la mai multe întrebări referitoare la CEFC China potrivit PR Newswire.

China are nevoie de mai multe companii precum CEFC China

Întrebat dacă este nevoie în China de mai multe companii precum CEFC China pe parcursul revigorării economice pe care o parcurge ţara, Li Su a răspuns că tema principală a întâlnirii referitoare la strategia companiei CEFC China este şi principala temă a dezvoltării Chinei în 2017, respectiv „Ne suflecăm mânecile şi lucrăm cu mai multă energie”. Aşadar, CEFC China este o companie mare care respectă îndeaproape strategia naţională, integrează diplomaţia oamenilor cu investiţii strategice şi conduce interacţiunea economică în revigorarea Drumului Mătăsii. „Prin urmare, experienţa şi modelul CEFC China au o semnificaţie strategică pentru dezvoltarea ţării şi de asemenea pentru economia mondială. În această eră istorică importantă, interacţiunea economică a Drumului Mătăsii are nevoie de mai multe companii cum ar fi CEFC China, care vor cutreiera globul şi vor crea o punte între China şi lume”, a spus Li Su.

Succesul CEFC China nu este accidental

Li Su consideră că succesul CEFC China nu este accidental, nici speculativ şi în niciun caz corupt. „CEFC China s-a inspirat din experienţe legate de reforma şi deschiderea Chinei şi a fost sprijinită de Great United Petroleum Holding Co., LTD, (GUPC), D'Long International Strategic Investment Company, China Worldbest Group Co., Ltd (CWGC) şi cei trei giganţi ai petrolului din China”, spune el.

Potrivit lui Li Su, calea CEFC China diferă de altele prin aceea că a deschis lanţul industrial al rezervei de petrol şi a obţinut zone bogate în petrol şi gaze naturale, inclusiv din Kazahstan, Abu Dhabi, Ciad şi alte zone. „CEFC China a muncit mult pentru a explora resursele din străinătate şi a depăşit dificultăţi comerciale, de vânzare a petrolului, de depozitare şi transport al petrolului, de infrastructură şi operare financiară. Din acest motiv a ieşit în evidenţă în industria petrolieră a Chinei precum şi în cea mondială”, mai adaugă Li Su.

CEFC China împărtăşeşte acelaşi obiectiv cu cele trei mari companii petroliere chineze, şi anume acela de a avea o configurare globală şi de a dezvolta regiunea Drumului Mătăsii. Între timp, CEFC China i-a depăşit pe cei trei giganţi în ceea ce priveşte stăpânirea sincronizării, folosirea flexibilităţii şi integrarea resurselor cu capitalul. Prin urmare, CEFC China a îndeplinit sarcinile care sunt dificile pentru cei trei giganţi din cauza limitării lor.

Conform rezultatelor financiare emise de companie, activele totale sunt de aproape un trilion RMB (Yuan renminbi chinezesc), veniturile totale ajung la 300 miliarde RMB, iar profiturile sale au ajuns la câteva miliarde de RMB. Grupul menţine o datorie de câteva miliarde RMB.

Marea strategie de dezvoltare a companiei

Li Su consideră că Iniţiativa Chinei privind Centura Economică de-a lungul Drumului Mătăsii este un plan strategic în cursul dezvoltării globale a Chinei, iar cea mai mare strategie a CEFC China este să se centreze pe această Iniţiativă şi să transforme macro oportunitatea statului în marea strategie de dezvoltare a companiei. „Comerţul cu petrol al CEFC China este doar începutul”, a spus Li Su.