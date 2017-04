Carrefour promovează produsele româneşti prin iniţiativa inedită a unei cooperative agricole. Cum funcţionează şi ce avantaje aduce

Iniţiativa este localizată la mai puţin de 30 de kilometri de Bucureşti, în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu. Cooperativa reuneşte, momentan, 80 de familii producătoare, care beneficiază de o suprafaţă de 60 de hectare de teren, dintre care 15 sunt acoperite de solarii. Oferta legumicultorilor cuprinde 40 de produse, ei fiind capabili să ofere 5.000 de tone de legume pe an, de la roşii, la salată, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varză, ceapă, usturoi sau verdeaţă.

„România are o calitate extraordinară a terenurilor. Încă din primele zile de când am venit în România, am auzit că fructele şi legumele româneşti sunt foarte gustoase”, a declarat Jean-Baptiste Dernoncourt, CEO Carrefour România, la evenimentul de lansare a cooperativei.

El a precizat că iniţiativa vizează limitarea pe cât posibil a importurilor şi asigurarea produselor în mare măsură din producţie românească. „Am dezvoltat acest proiect din dorinţa de a fi un partener sustenabil pentru producătorii agricoli locali şi un furnizor de produse de calitate pentru clienţii noştri. Am ales Vărăşti datorită bazinului legumicol recunoscut în zonă pentru calitatea produselor sale, dar şi pentru experienţa de generaţii pe care o au producătorii de acolo. Vrem ca micile afaceri de familie să continue să se dezvolte şi să păstreze tradiţia şi preocuparea pentru culturile agricole”, a mai spus el.

Potrivit oficialilor companiei, economic vorbind, este mult mai rentabil să cumpere produse din România, urmând să fie importate numai produsele pe care nu le găsesc în ţară. „Costul e mai mic să luăm de aici şi e mai simplu”, au spus ei.

Mai repede pe rafturi

Cooperativa este o platformă logistică ce asigură colectarea, depozitarea, transportul şi vânzarea legumelor realizate de producătorii locali parteneri ai Carrefour din Vărăşti, unde compania a construit un depozit de 300 mp, în care producătorii îşi aduc legumele.

De acolo, legumele sunt transportate către depozitul central, iar apoi în magazinele din reţeaua Carrefour din toată ţara. Compania pune la dispoziţia producătorilor şi lădiţe din plastic pliabile, returnabile, pentru ca ei să nu fie nevoiţi să achiziţioneze pe cont propriu navete de carton sau lemn.

Astfel, lanţul de distribuţie de la legumele din pământ până la client este scurtat, fiind eliminată una din zalele lanţului, şi anume distribuitorii.

Aceasta înseamnă, pentru client, prospeţime mai bună, preţ mai bun şi garanţia gustului, deoarece drumul de la legume proaspăt culeasă până la clienţi durează mai puţin de o zi.

Avantajos pentru producători

Cooperativa este o formă de asociere menită să aducă avantaje producătorilor locali, cărora producţia şi vânzarea pe cont propriu le-au adus de multe ori daune, ei nereuşind să îşi vândă toate produsele. De asemenea, ei având suprafeţe foarte mici de teren şi aşadar producţii evident mici, apare dificultatea de a distribui produsele. Totodată, unui retailer îi este foarte greu să adune produsele de la fiecare producător.

„Cooperativa agricolă Carrefour este o formă de organizare pentru producătorii autohtoni. Şi asta, pentru că problema agricultorilor de la noi nu e să producă, ci ce se întâmplă cu recolta. Scopul proiectului este de a-i ajuta să-şi valorifice toată marfa fără griji şi, în acelaşi timp, să oferim clienţilor Carrefour legume româneşti şi la super preţ”, a declarat Silviu Diaconu, coordonatorul proiectului cooperativei.

O colaborare cu cooperativa le dă producătorilor siguranţa că produsele lor sunt cumpărate, preţul de vânzare fiind stabilit săptămânal, iar ei primind plata în termen de 7 zile. De asemenea, îi scuteşte pe aceştia de bătaia de cap a transportului, putându-se concentra pe ceea ce ştiu să facă mai bine: producţia de legume. Mai mult, având un plan de livrare, îi ajută pe producători să aibă predicitibilitatea producţiei.

Un alt avantaj major este că etichetele de preţ de la raft vor avea inscripţionată zona de provenienţă a produselor, permiţându-le clienţilor să susţină direct producătorii români din cooperativă.

„Noi suntem aici, la Vărăşti, cultivatori de legume de multe generaţii. Asta ştim să facem cel mai bine. Prin parteneriatul cu Carrefour, nu mai avem grija depozitării, transportului sau vânzării legumelor. Ne concentrăm pe producţie. Şi puteţi fi siguri că produsele noastre sunt de soi bun, crescute în pământ fertile, îngrijite cu drag şi pricepere de familiile noastre”, a declarat Mihail Nicolar, asociat în cooperativă.

„Ce-mi place la această formulă de lucru este că noi, producătorii, putem să ne concentrăm pe recoltă, fără să ne facem alte griji, pentru că acum Carrefour preia producţia în proporţie de 100%”, a spus Constantin Radu, producător pentru cooperativă.

„Ni s-au umplut inimile de mândrie când am primit aprecieri din partea clienţilor bucuroşi că au găsit în magazine roşii 100% româneşti, cu gust authentic, produse la noi la Vărăşti. Suntem mulţumiţi că putem să vă oferim un soi de roşii foarte sensibil şi dificil de crescut, însă cu un gust foarte bun, comparabil cu gustul tomatelor de grădină de odinioară”, a spus şi Dorel Buturugă, asociat în cooperativă.

Posibilă extindere

Cooperativa a plecat de la patru producători locali, care acum sunt membri fondatori, alături de Carrefour. La nivel internaţional, Carrefour mai sprijină aceste tipuri de iniţiative, însă este pentru prima dată membru fondator. Cele 80 de familii care livrează produse pentru cooperativă sunt, momentan, asociate, dar nu sunt membri.

În prezent sunt 2.200 de familii în Vărăşti, o comună cu circa 6.500 de locuitori, iar 250-300 de familii se ocupă cu legumicultura ca mijloc de subzistenţă. Participanţii în această iniţiativă estimează că, în curând, 80% din aceste familii vor fi parte din proiect, însă producătorii sunt deocamdată reticenţi pentru că au avut numeroase eşecuri în trecut cu alte companii care le-au propus colaborări.

Retailerul estimează că iniţiativa se va dezvolta pe termen mediu şi lung, odată cu dezvoltarea necesităţilor, precizând că în sezon reuşeşte să ofere 100% sau aproape 100% produse româneşti în magazinele Carrefour.

Oficialii companiei speră ca iniţiativa din Vărăşti să fie urmată în cât mai multe zone din ţară.

Ei mai susţin că proiectul nu are nicio legătură cu legea „51% produse româneşti pe rafturile supermarketurilor”, el fiind planificat cu mult înainte de apariţiei legii.