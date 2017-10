Alro, două decenii de la listarea la BVB. În cei 20 de ani, profitul net cumulat a fost de peste 780 milioane dolari

Alro S.A. (simbol bursier ALR, “Compania” sau “Alro”), cel mai mare producător de aluminiu din Europa continentală (excluzând Rusia şi Peninsula Scandinavă), aniversează luni 20 de ani de la listarea acţiunilor Companiei la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).





„Faptul că acţiunile Alro sunt listate de 20 de ani la Bursa de Valori Bucureşti este, pe lângă un motiv de mândrie, o dovadă a solidităţii Companiei. În aceşti 20 de ani, Alro s-a transformat dintr-un producător de aluminiu primar, într-o Companie integrată pe verticală, furnizoare de aluminiu de înaltă calitate pentru industria aeronautică”, a declarat Gheorghe Dobra, Director General al Alro S.A.





Cumulat, în cei 20 de ani de listare la BVB, Alro a înregistrat o cifră de afaceri de 10 miliarde de dolari, un profit net de 780 de milioane de dolari şi investiţii totale de peste 680 de milioane de dolari, din care 570 de milioane de dolari de la intrarea în proprietate privată, respectiv din 2002.





Producţia totală de aluminiu electrolitic a fost de patru milioane de tone, iar cea de aluminiu turnat, de peste 4,5 milioane de tone. Alro s-a transformat dintr-un simplu producător de aluminiu primar, într-o companie integrată pe verticală, care deţine propria mină de bauxită, în Sierra Leone, propria rafinărie de alumină – Alum Tulcea şi propria divizie de procesare a aluminiului.





Investiţiile masive realizate de Companie au făcut ca Alro să crească producţia de aluminiu electrolitic de la 163.000 de tone, în 1997, la 207.000 de tone, în 2016.





Compania a crescut livrările de aluminiu cu grad ridicat de valoare adăugată mare, atât pe segmentul de aluminiu primar, cât şi pe cel de aluminiu procesat.





Astfel, producţia de lingouri (respectiv produse ieftine) a scăzut de la 105.000 de tone, la 8.000 de tone, adică de 12 ori. În schimb, producţia de sârmă din aluminiu a crescut circa trei ori, iar cea de şleburi, de peste şase ori.





În segmentul de procesate, producţia de aluminiu extrudat s-a majorat de 5,5 ori, iar cea de produse laminate plate, de peste patru ori, în perioada amintită.





Alro are, în continuare, o strategie de dezvoltare, pe termen lung, care prevede investiţii totale, în perioada 2017 – 2021, de peste 190 de milioane de dolari, din care peste 100 de milioane de dolari pentru proiectele de creştere a eficienţei energetice. Astfel, Compania va adopta conceptul de „Fabrică Verde”, care vizează folosirea tehnologiilor ecologice de ultimă generaţie, disponibile pe piaţă, care îi vor 3 permite să producă aluminiu cu profitabilitate mare şi foarte mare. În plus, acestea vor contribui la îndeplinirea ţintei Alro de apropiere de zero deşeuri şi zero emisii.