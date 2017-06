Teatrul laborator al lui Robert Wilson. "Prelegere despre nimic", în deschiderea Festivalului de Teatru de la Sibiu

Artistul american John Cage (1912 - 1992) este considerat de critici ca fiind unul dintre cei mai importanţi compozitori ai secolului XX. "Prelegere despre nimic" a fost descrisă ca fiind „o abordare a textului poetic şi filosofic care inspiră la nivel acustic şi vizual”, pe care Cage a creat-o pe baza unei scheme complexe, similară cu cea folosită în cadrul muzicii sale.

Robert Wilson stă la o masă şi citeşte textul lui Cage. Cuvintele acestuia, cuvinte cheie, devin înscrisuri-parte din scenografie. Spectacolul este creat regizat şi jucat de Robert Wilson. Un om cu un binoclu stă ca o statuie, fiind parte din instalaţie. La un moment dat, apare proiectat video John Cage şi se pot auzi cuvintele sale înregistrate. Ce e dincolo de muzică şi de partitură devine întrebarea obsedantă din spectacol. Ziare sunt aruncate ghemotoc pe scenă. Hârşâitul înfiorător al nimicului se aude din ce în ce mai strident.

„Textul lui Cage este fermecător, pe alocuri amuzant, adesea memorabil şi, în egală măsură, este scris cu intenţia de a fi supărător şi profund provocator.

Compozitorul se afla într-o perioadă de tranziţie, în care s-a îndreptat înspre compunerea unei muzici care încorpora elemente întâmplătoare şi care trata liniştea cu un sincer respect. Wilson reuşeşte să dea naştere unor lucruri excepţional de frumoase, iar piesele sale de teatru sunt non-narative, putând fi înţelese doar prin experimentarea şi trăirea lor. ‘

Robert Wilson (75 de ani) a montat "Rinocerii" la Teatrul Naţional din Craiova, iar în România a mai prezentat "Femeia mării”, de H. Ibsen, 2008 şi „Sonetele lui Shakespeare”, prezentat de „Berliner Ensemble”, Berlin, 2012.

The New York Times l-a descris pe Robert Wilson drept „o figură impozantă într-o lume a teatrului experimental şi un explorator al utilizării timpului şi spaţiului pe scenă.” Născut în Waco, Texas, Wilson este unul din cei mai importanţi artişti vizuali şi de teatru. Opera sa pentru scenă include în mod neconvenţional o varietate largă de medii artistice incluzând dansul, mişcarea, lumina, sculptura, muzica şi textul. Imaginile prezentate de acesta sunt frapante din punct de vedere estetic şi încărcate emoţional, iar spectacolele sale i-au câştigat aprecierea publicului şi criticilor din întreaga lume.

De la teatru la operă şi pictură



După educaţia de la Universitatea din Texas şi Institutul Pratt din Brooklyn, Wilson a fondat pe la mijlocul anilor 1960 colectivul artistic „The Byrd Hoffman School of Byrds” cu sediul în New York, şi acolo a creat primele spectacole de semnătură, printre care Deafman Glance (1970) şi A Letter for Queen Victoria (1974-1975). Împreună cu Philip Glass a scris opera seminală Einstein on the Beach (1976).

Printre colaboratorii artistici ai lui Wilson se găsesc numeroşi scriitori şi muzicieni precum Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson, William Burroughs, Lou Reed şi Jessye Norman.

Şi-a pus amprenta pe capodopere precum Krapp’s Last Tape de Beckett, Madama Butterfly de Puccini, Pelléas et Melisande de Debussy, Threepenny Opera de Brecht şi Weill, Woyczeck de Büchner, Fabulele lui Jean de la Fontaine şi Odiseea lui Homer.

Desenele, picturile şi sculpturile lui Wilson au fost prezentate peste tot în lume, la sute de expoziţii solo sau de grup, iar parte din operele sale fac parte din colecţii private şi de muzee în întreaga lume.

Wilson a fost onorat cu numeroase premii de excelenţă, printre care o nominalizare la Premiul Pulitzer, două Premii Ubu, Leul de Aur la Bienala din Veneţia, şi un Premiu Olivier. A fost ales in Academia Americană de Arte şi Litere, iar Franţa l-a pronunţat Commandeur des Arts et des Lettres.

Robert Wilson este fondator şi Director Artistic al Watermill Center, un laborator al artelor spectacolului din Watermill, New York.

Prelegere despre nimic

Creat , regizat şi jucat de: Robert Wilson

Omul cu binoclu: Tilman Hecker