Imaginile de la proteste au dus la amânarea unui eveniment „Decât o Revistă“. Teatrul Excelsior, administrat de Primăria Capitalei, acuzat de cenzură

Evenimentul ”DoR Live: Revista prinde viaţă” era programat să aibă loc joi seară la Teatrul Excelsior. Instituţia culturală face parte din teatrele aflate sub administrarea Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti.

”Ieri (miercuri, n.r.), după repetiţiile tehnice, am fost informaţi de teatru că momentul (filmul, n.r.) e nepotrivit. Am răspuns spunând că nu considerăm filmul nepotrivit, că nu acceptăm să ne cenzurăm conţinutul, mai ales pe criterii care nu ţin de propria judecată curatorială şi editorială. Am cerut o poziţie oficială. Ni s-a răspuns aşa: «E de datoria noastră, ca instituţie publică de cultură, să rămânem neutri faţă de sfera politicului, să nu aderăm la niciun fel de manifestare cu caracter politic în sfera publică. Ori o mică parte din evenimentul vostru, cu sau fără voie, frizează sfera politică faţă de care noi trebuie să ne păstrăm echidistanţi. Nu ne propunem să vă cenzurăm sau să dictăm conţinutul manifestării, vă solicităm doar să respectaţi îndatoririle spaţiului în care aţi ales să vă desfaşuraţi activitatea»”, a fost mesajul publicat de reprezentanţi ai revistei pe Facebook.