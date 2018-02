Cum a fost sărbătorit actorul Victor Rebengiuc pe scena TNB, după reprezentaţia spectacolului „Regele moare” VIDEO

„Am vrut să joc în seara asta. E un cadou pe care mi l-am făcut mie însumi. Am vrut să fiu alături de colegii mei pe care îi iubesc foarte tare. Îmi place rolul acesta, am vrut să îl joc de ziua mea. Îmi place piesa, îmi plac regizorii care au pus piesa în scenă. Îmi plăceţi dumneavoastră şi am vrut să sărbătoresc împreună cu dumneavoastră această cantitate de ani inesperată din punctul meu de vedere. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung până aici, dar dacă am ajuns, am zis hai să joc”, a spus Rebengiuc, citat de agenţia de ştiri.