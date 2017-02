Bogdan Stanoevici şi Sanda Ladoşi, directori ai Circului Globus din Bucureşti

Gabriela Firea, Primar General al Capitalei., a declarat despre noile numiri în fucţie de la Circul Globus: „Sunt convinsă că experienţa artistică şi managerială a domnului Stanoevici, precum şi perioada destul de lungă în care a fost în contact permanent cu lumea artistică occidentală, îl recomandă cu prisosinţă pentru această poziţie. De asemenea, cariera din showbiz a Sandei Ladoşi îi va facilita interacţiunea cu această lume atât de specială care este lumea circului. Le doresc amândurora mult succes şi sper să ducă la bun sfârşit proiectul acesta atât de ambiţios în care s-au angajat. Îi asigur, de asemenea, de întreg sprijinul meu pe toţi angajaţii circului!”



Noua echipă de conducere a Circului Globus are planuri mari şi idei inovatoare pentru perioada care va urma

.



Bogdan Stanoevici (foto), director general interimar Circul Globus:

„Sub cupola Circului imi doresc sa rasune rasetele copiilor, pentru ca binele copiilor este principala noastra preocupare.

Sub cupola Circului imi doresc sa putem creea o alta lume, mai buna si mai frumoasa, in care mici si mari isi doresc sa se regaseasca pentru cateva clipe de visare, pentru cateva clipe intr-o alta lume, pentru cateva clipe in Lumea Magica a Circului…

Am avut sansa sa joc alaturi de multi artisti ai Circului Globus si am fost la fiecare spectacol fascinat de inaltul profesionalism si pasiunea cu care Artistii Circului isi faceau meseria. O meserie grea si rara.

Am avut atunci placerea sa cunosc, din interior, marea familie a artistilor Circului Globus.

Acum, am onoarea, bucuria si dorinta de a crea o mare familie artistica, formata din Artistii Circului, Actori, Dansatori si Cantareti, pentru ca in Arena sa putem arata tuturor, prin spectacolele pe care le vom face, o alta imagine a Romaniei Frumoase”.





Sanda Ladoşi, director adjunct Circul Globus:

"Este o provocare pe care o aşteptam. După 30 de ani în care scena a fost casa mea, a venit momentul să împărtăşesc toată experienţa acumulată cu un colectiv nou, cu o echipă de profesionişti. Circul înseamnă pasiune.