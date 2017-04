PORTRET Preoţii martiri din închisorile comuniste: stareţul de la Tismana Gherasim Iscu şi episcopul greco-catolic Ioan Suciu

Adrian Nicolae Petcu, istoric, cercetător CNSAS:

„Cam 35-50 de clerici pe judeţ au fost întemniţaţi în perioada comunistă“ „Weekend Adevărul“: Aţi verificat dosarele multor preoţi persecutaţi în comunism. Aveţi o statistică a celor morţi sau torturaţi în închisorile comuniste?

Mai întâi, trebuie făcută o precizare: în momentul primirii arhivei penale, fie de la Tribunalele Militare, fie de la alţi deţinători, CNSAS nu a intrat şi în posesia vreunei evidenţe, pentru a şti sau a identifica facil dosarele unor persoane anume. Aşa că CNSAS a trecut la un amplu proces de inventariere a fondului penal provenit de la fosta Securitate, demers la care am participat şi eu. Pe măsură ce dosarele clericilor erau identificate, le-am putut cerceta, fişa şi scana fotografia faţă/profil de la arestare, acolo unde se regăseşte, toate acestea în scopul realizării unor scurte biografii şi alcătuirii unui dicţionar al slujitorilor şi mărturisitorilor ortodocşi în închisorile comuniste. Demersul meu se desfăşoară de câţiva ani şi vă mărturisesc că am ajuns cam la jumătate. Am studiat mii şi mii de dosare penale pentru a fişa peste 1.000 de cazuri de clerici ortodocşi. Din experienţa acumulată până acum în arhivele comunismului, de peste 15 ani, apreciez că în jur de 35-50 de clerici întemniţaţi pe fiecare judeţ găsim în cercetările noastre.



Ce însemnătate are pentru istoria şi memoria colectivă din România rezistenţa preoţilor ortodocşi?

Până la deschiderea arhivelor fostei Securităţi, istoria recentă ne era cunoscută mai ales din perspectiva memorialisticii. Deseori întâlneam marote la adresa Bisericii Ortodoxe sau a unor personalităţi, fără să ştim care este sursa acestora sau dacă se susţin. Iată că după declasificarea acestor importante arhive, începând cu anul 2000, am putut afla o altă istorie sau, dacă vreţi, o dublă istorie: una oficială, după regulile propagandei comuniste, şi alta din culise sau secretă, care ne dezvăluie o cu totul altă imagine asupra trecutului pe care Biserica l-a parcurs. Dar şi aici avem nişte capcane serioase. Avem de-a face cu marote, un limbaj specific, cu o realitate pe care persecutorul şi-a creat-o pentru ca, în faţa istoriei, să rămână în spiritul dreptului. Din acest motiv, mai ales documentele fostei Securităţi necesită o hermeneutică pe măsură, care poate fi construită prin cunoaşterea obiectivă a contextului istoric, prin respectarea metodologiei cercetării istorice şi prin multă răbdare în valorificarea lor. Respectând aceste coordonate, consider eu că suntem pe drumul cel bun în cunoaşterea istoriei recente a Bisericii. Iar de aici mai este doar un pas pentru a-i cunoaşte pe cei care şi-au dat viaţa pentru credinţă. Mă refer la martiriul pentru credinţa creştină dezbrăcată de orice amprentă ideologică. Subliniez acest lucru deoarece, mai ales după 1990, în foarte multe cazuri, s-a acreditat ideea falsă că mulţi dintre mărturisitorii din perioada comunistă proveneau dintr-un anume spaţiu ideologic sau, mai grav, au fost monopolizaţi ideologic. Fals!, deoarece tocmai documentele persecutorului coroborate cu mărturiile contrazic această idee. De pildă, Valeriu Gafencu şi Mircea Vulcănescu au murit clar pentru credinţă, nicidecum pentru vreo doctrină sau idee politică. A susţine şi astăzi, cu documentele pe masă, că aceşti mărturisitori au luptat pentru vreo ideologie în închisorile comuniste, nu am face decât să colportăm minciunile lansate de Securitate în acea vreme.



Ce înseamnă omagierea oficială a apărătorilor ortodoxiei, după 27 de ani de la prăbuşirea comunismului?

Manifestările prilejuite de anul comemorativ reprezintă un impuls pentru declanşarea unui proces de cercetare a trecutului recent cu bunele şi relele pe care o istorie le ascunde, atât în arhivele persecutorului, cât şi în cele bisericeşti. Vă spun că sunt foarte multe necunoscute în aceste arhive care, deschise opiniei publice, ar aduce multă lumină. Şi poate că acum este timpul să vorbim despre monahism, catehizare, învăţământ teologic, revenirea greco-catolicilor şi desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice, diaspora, relaţia cu autorităţile comuniste, pe toate palierele represive etc.