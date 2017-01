„Va fi proces“, crede avocatul „Cuminţeniei Pământului“ EXCLUSIV

Avocatul proprietarilor sculpturii „Cuminţenia Pământului“, Bogdan Grabowski, a arătat ieri cu degetul spre guvernarea lui Ponta şi fostul mandat al actualului ministru, Ionuţ Vulpescu, explicând că toate lucrurile care-i nemulţumesc acum pe noii guvernanţi au fost demarate şi stabilite pe vremea când aceştia conduceau România. Declaraţiile au venit în replică la cele făcute luni de Liviu Dragnea, preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor.



Dragnea ar cam pune cruce achiziţiei



Acesta a afirmat că, din câte a înţeles el, „dacă s-ar fi căutat cum trebuie, s-ar fi găsit documentele care atestau că este deja proprietatea statului român“. „Această operă, ca şi altele, trebuie să fie recuperată, dar printr-o procedură legală şi transparentă. Ceea ce s-a făcut acolo nu a fost nici legal, nici transparent, dar comisiile de specialitate vor analiza lucrul ăsta“, a completat preşedintele PSD.



Totodată, chestionat dacă va încuraja Guvernul să cumpere opera, Liviu Dragnea a răspuns negativ:

„Eu nu încurajez aşa ceva, nu am încurajat nici ce a făcut guvernul trecut. Până la urmă a încasat nişte bani şi nu ştiu cum să-i dea înapoi la oameni. Nu încurajez ca un guvern să se implice în aşa ceva. Pune un semn de întrebare asupra guvernului acestei ţări“, a conchis preşedintele Camerei Deputaţilor.

„Multă demagogie“





„Din păcate, e multă demagogie“, a declarat ieri dimineaţă avocatul Bogdan Grabowski (foto sus) pentru News.ro. El a adăugat că statul a fost notificat în timpul guvernării Ponta, iar prim-ministrul de atunci a decis exercitarea dreptului de preempţiune. „Domnul Dragnea spune că nu a fost transparenţă. Ar trebui să discute cu domnul Ponta. Membrii comisiei de atunci au vrut să semnăm un angajament de confidenţialitate legat de negocieri. Noi nu am semnat, însă ei da“, a mai spus avocatul.



Negocierile cu guvernul Victor Ponta s-au purtat în perioada 2014-2015, când ministru al Culturii era Ionuţ Vulpescu, actualul ocupant al portofoliului. „Înţeleg că domnul Dragnea încearcă să arunce responsabilitatea pe guvernul Cioloş. Negocierile cu guvernul Cioloş s-au făcut în conformitate cu legea. Cu ei noi am discutat doar preţul. Legea spune că suma poate fi negociată“, a mai afirmat Grabowski pentru News.ro.



Dragnea, groparul „Cuminţeniei“?



În plus, întreaga Comisie de Cultură din Camera Deputaţilor a fost de acord, în septembrie 2016, ca statul să plătească întregul preţ pentru sculptură. „Inclusiv domnul Vulpescu, care făcea parte din comisie“, a completat avocatul. „Personal, nu mă aşteptam ca la această şedinţă extraordinară a Camerei Deputaţilor să se discute şi problema «Cuminţeniei». Dacă domnul Dragnea şi-a propus să îngroape această problemă, se poate şi aşa...“, a punctat Grabowski.

„Domnul Vulpescu nu cred că o să ne cheme decât atunci când o să îi permită domnul Dragnea. Înţeleg că dumnealui vorbeşte în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, însă văd că vorbeşte şi în locul Guvernului“, a mai spus Bogdan Grabowski. Contactat de „Adevărul“, avocatul explică de ce a avut un ton atât de dur la adresa lui Dragnea: „Pentru că dumnealui face declaraţiile. Eu nu l-am văzut până acum pe Grindeanu ieşind cu vreo declaraţie“.

„Dacă statul nu cumpără, va fi un proces“



Bogdan Grabowski consideră că, dacă vreun act de vânzare-cumpărare ar fi existat în anii ’50, el ar fi fost găsit până acum. Argumentul că statul era comunist şi lua cu japca nu stă în picioare. Cu un an mai înainte, există un contract de vânzare-cumpărare făcut de Muzeul Naţional de Artă cu proprietarii sculpturii „Rugăciune“, tot a lui Brâncuşi. Grabowski reface tot parcursul rapoartelor de evaluare (în 2003, Petre Oprea, iar în 2008, Henry Mavrodin), care-au dus, în 2015, la exercitarea dreptului de preempţiune, decisă de guvernul Ponta şi ministrul Vulpescu şi necontestată la acea vreme.



Data-limită pentru semnarea contractului fusese prelungită, de comun acord, până la 20 decembrie, dar proprietarii aşteaptă să vadă ce vor hotărî noii guvernanţi. În opinia avocatului, dacă statul nu va cumpăra până la urmă, sunt trei variante: fiecare îşi vede de treaba lui, iar proprietarii se îndreaptă spre casele de licitaţii (unde poate cumpăra orice cetăţean, român sau străin), statul să răscumpere prejudiciul adus proprietarilor sau statul să fie obligat să cumpere statuia, conform promisiunilor scrise.



În orice caz, „dacă statul nu o cumpără, va fi un proces“, conchide Bogdan Grabowski. În replică, ministrul Culturii, Ionuţ Vulpescu (foto jos), a declarat, prin reprezentantul său de presă: