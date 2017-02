TEST DE CULTURĂ GENERALĂ Sănătate, că-i mai bună decât toate

1. Cine a realizat tabloul „Lecţia de anatomie a Dr. Nicolaes Tulp“ (foto)?



a. Rembrandt.



b. Van Gogh.



c. Johannes Vermeer.



2. Ce problemă de sănătate se manifestă prin oprirea respiraţiei pentru câteva secunde în timpul somnului?



a. Narcopelsia.



b. Paralizia în somn.



c. Apneea în somn.





3. Cine a dat ordinul pentru construirea Arcului de Triumf din Paris, Franţa?



a. Regina Victoria.



b. Napoleon Bonaparte.



c. Ludovic al IV-lea.





4. Ce scriitor francez a câştigat premiul Nobel pentru Literatură şi a jucat fotbal în tinereţe?



a. Albert Camus.



b. Jean Paul Sartre.



c. Marcel Proust.





5. Câte premii Oscar a câştigat filmul „Titanic“?



a. 10.



b. 11.



c. 12.





6. Câte luni are planeta Mercur?



a. Niciuna.



b. Una.



c. Două.





7. Care dintre următoarele produse cosmetice poartă acelaşi nume cu un oraş din Algeria?



a. Ruj.



b. Mascara.



c. Blush.





8. Ce compozitor american este cunoscut pentru „Rhapsody in Blue“ şi „Porgy şi Bess“?



a. Scott Joplin.



b. Aaron Copland.



c. George Gershwin.





9. Ce fel de muză era Terpsihora, în mitologia greacă?



a. A poeziei.



b. A dansului.



c. A comediei.





10. Ce denumire medicală poartă sângerarea nazală?



a. Hemoptiză.



b. Rinoree.



c. Epistaxis.





11. Cine a scris piesa „Red Red Wine“, pe care a făcut-o celebră formaţia UB40?



a. Jermaine Jackson.



b. Neil Diamond.



c. Stevie Wonder.



12. Sub ce alt nume este cunoscută vitamina C?



a. Acid prusic.



b. Acid ascorbic.



c. Acid sulfuric.





13. Unde sunt situaţi Munţii Atlas?



a. În nordul Africii.



b. În sudul Africii.



c. În Asia.





14. În ce stat american se găseşte Râul Mystic?



a. Baltimore.



b. Boston.



c. Chicago.





15. Ce fel de animal era Cerber?



a. Cal.



b. Câine.



c. Pisică.





16. Care sunt cele două oraşe la care a făcut referire Charles Dickens în „Poveste despre două oraşe“?



a. Londra şi Glasgow.



b. Londra şi Paris.



c. Liverpool şi Birmingham.





17. În ce şi-a schimbat numele Hondurasul Britanic în 1973?



a. Suriname.



b. Myanmar.



c. Belize.





18. Care turneu de tenis de Mare Şlem este primul în ordine calendaristică?



a. Australian Open.



b. US Open.



c. French Open.





19. În ce decadă a secolului al XX-lea au fost prinşi şi ucişi criminalii Bonnie şi Clyde?



a. A doua.



b. A treia.



c. A patra.





20. Ce colecţionează un filatelist?



a. Monezi.



b. Timbre.



c. Cutii de chibrituri.





21. Cine a jucat rolul lui Oskar Schindler în filmul „Lista lui Schindler“ regizat de Steven Spielberg?



a. Liam Neeson.



b. Paul Newman.



c. Harrison Ford.





22. Ce boală pot să transmită liliecii?



a. Paludism.



b. Gripă AH5N3.



c. Rabie.



23. Ce state divide paralela 38?



a. Vietnamul de Nord şi Vietnamul de Sud.



b. Coreea de Nord şi Coreea de Sud.



c. Timorul de Est şi Timor.





24. Cine este autorul discursului „Dărâmaţi acest zid“, din 1987?



a. Ronald Reagan.



b. Jimmy Carter.



c. Richard Nixon.





25. Cine a fost ales preşedintele Franţei în 1981?



a. Jacques Chirac.



b. Valéry Giscard d’Estaing.



c. François Mitterrand.





26. Cum se numeşte dezvoltarea ţesutului endometrial în afara uterului?



a. Chisturi.



b. Fibrom.



c. Endometrioză.





27. În ce an s-a format statul Israel?



a. 1948.



b. 1967.



c. 1973.