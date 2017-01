VIDEO Scriitorul Gabriel Liiceanu a citit în premieră din viitoarea sa carte, "Continentele insomniei"

"Sunt foarte impresionat de faptul că pe vremea asta... m-am gândit sincer azi dimineaţă că n-o să vină nimeni şi îi întrebam pe cei de la editură dacă mai e cazul să venim. Şi mi-au garantat, nu ştiu pe baza a ce, că dumneavoastră veţi fi aici. Aşa că răspunederea mea în faţa ofertei pe care trebuie să o fac este cu atât mai mare", a spus Gabriel Liiceanu pentru început, în faţa unui public numeros, care a umplut până la refuz Librăria Humanitas Cişmigiu.





Volumul "Continentele insomniei" va conţine cinci eseuri, care au fost teme ale unor conferinţe sau ale unor obsesii ale autorului, pe câteva puncte fundamentale ale vieţii: un eseu despre iubire (editat sub titlul "Ce ne facem cu calul negru?" şi publicat sub forma unui audiobook), unul despre plictiseală, altul despre prostie şi altul despre prostia ascunsă. Nu în ultimul rând, cel despre Cioran şi Dumnezeu.

De altfel, explică autorul, de la această din urmă temă a pornit şi titlul noului său volum.

"În iunie 1990 trebuia să fac un interviu cu Cioran şi, după ce filmările au fost făcute şi montajul a fost făcut, se punea problema unui titlu. Şi-atunci un vechi prieten al meu, Sorin Vieru, mi-a propus Continentele Insomniei, pornind de la o temă cioraniană, insomniile pe care el le acuză ca fiind sursa fundamentală a gândirii lui. Insomniile au provocat toată luciditatea care a dat naştere operei.

Am reţinut titlul pentru film. După care filmul a apărut sub titlul Apocalipsa după Cioran şi acest titlu, Continentele insomniei a rămas undeva, în adormire. Şi întrucât în centrul acestui volum care se numeşte Continentele insomniei se află un eseu despre Cioran şi Dumnezeu, şi pentru că tema insomniei este axa acestui text, am preluat titlul, spunând desigur că mi-a fost sugerat de Sorin Vieru", a explicat Gabriel Liiceanu în faţa audienţei.

Gabriel Liiceanu este unul dintre cei mai importanţi autori de „literatură personală“ din România de azi. În ultimul sfert de veac, cărţile sale au constituit repere pentru diferitele variante ale acestui tip de discurs. Jurnalul de la Păltiniş (1983), ale cărui teme centrale sunt raportul maestru–discipol şi importanţa culturii într-o epocă totalitară, a fost un adevărat bestseller al anilor '80: producea cozi la librării, se vindea „pe sub mână“, se împrumuta numai prietenilor de încredere. Din scrisorile generate de comentariile la acest jurnal (între timp tradus în mai multe limbi) s-a născut un al doilea volum de succes, Epistolar (1987), care reuneşte voci intelectuale de mare forţă. Urmează, în altă formulă, dar, în fond, tot în notă confesivă, Declaraţie de iubire (2001), exerciţii de admiraţie şi de ataşament intelectual, etic şi, nu în ultimul rând, uman faţă de personalităţi importante ale culturii noastre.

Uşa interzisă (2002) este una dintre cărţile favorite ale publicului din ultimii ani şi o revenire la notaţia diaristică. Cu Scrisori către fiul meu (2008), Gabriel Liiceanu se lasă din nou atras de simplitatea şi directeţea genului epistolar. Întâlnire cu un necunoscut (2010) reia firul confesiv al unor însemnări care, deşi par legate de o zi sau alta, au crescut, de fapt, dintr-o viaţă întreagă. În paralel cu volumele în care autorul construieşte ceea ce francezii numesc l’écriture du moi, scrierea egotistă, Gabriel Liiceanu a publicat în ultimii ani o serie de cărţi eseistice, filozofice şi de implicare în „viaţa cetăţii“: Despre minciună (2006), Despre ură (2007) şi Despre seducţie (2007), Estul naivităţilor noastre (2012), Dragul meu turnător (2013), Fie-vă milă de noi! şi alte texte civile (2014), Nebunia de a gândi cu mintea ta (2016).