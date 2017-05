Start la Bookfest, sărbătoarea literaturii de la Salonul de Carte Romexpo

Bookfest îşi respectă blazonul de Sărbătoare a Cărţii şi propune publicului să participe şi la câteva dezbateri interesante, dedicate industriei de carte. Pe ce loc e România în ierarhia europeană a cărţii? Ce le place oamenilor să citească faţă de acum 10 ani? Cum ajunge o editură dintr-o ţară mică să cucerească cele mai importante pieţe de carte ale lumii? La toate aceste întrebări găsiţi răspunsurile, dacă mergeţi la Salonul Internaţional de Carte Bookfest (24-28 mai).

Salonul Internaţional de Carte Bookfest, care începe miercuri la Romexpo, este şi un prilej pentru publicul larg să-i urmărească pe profesioniştii din domeniu discutând cele mai sensibile subiecte şi să cunoască mai bine mecanismele acestei pieţe. Astfel, cei interesaţi de locul României în topurile europene privind piaţa de carte pot afla răspunsul încă de miercuri, 24 mai, ora 12.00, la deschiderea Salonului Internaţional de Carte Bookfest, când va fi prezentată broşura „Industria cărţii în Europa: Un tablou în premieră”, elaborată de Federaţia Editorilor din Europa.

Publicarea aceste broşuri şi în limba română este o activitate din cadrul proiectului ALDUS, care reuneşte unele dintre cele mai importante târguri şi saloane de carte din Europa (Frankfurt, Londra, Bologna) alături de unele provenite din ţări aflate în diverse stadii de consolidare a pieţei – Vilnius (Lituania), Sofia (Bulgaria), Tesalonic (Grecia) şi evident Bookfest (România).

Lumea bună vine la Bookfest chiar din prima zi

Ca de obicei, deschiderea Bookfest este un eveniment care reuneşte unele dintre cele mai importante personalităţi ale momentului şi nu mai puţin de trei dintre cei mai importanţi ambasadori de la Bucureşti vor fi prezenţi la ceremonie. Astfel, E.S. Anneli Lindhal Kenny, ambasadoarea Suediei – Invitat de Onoare Bookfest 2017, va fi însoţită de E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Israelului – Invitat de Onoare Bookfest 2016, şi de E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA, Statele Unite ale Americii urmând să fie Invitat de Onoare al ediţiei Bookfest din 2018. Li se vor alătura Consilierul Prezidenţial Sergiu Nistor care va conferi, pentru a doua oară consecutiv, Înaltul Patronaj al Preşedintelui României pentru Salonul Internaţional de Carte Bookfest, Irina Cajal, subsecretar de Stat de la Ministerul Culturii, şi Grigore Arsene, preşedintele Asociaţiei Editorilor din România, organizatorul evenimentului.

Studenţii Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) îi aşteaptă pe toţi cei interesaţi, miercuri de la ora 13.30, imediat după deschiderea Bookfest, la o dezbatere cu Cristian Tudor Popescu, Mihai Vacariu şi Caius Dobrescu despre „Puterea morală a cărţilor”, eveniment în cadrul căruia va fi lansat şi primul volum din seria „Parazitul prietenos”, de Caius Dobrescu, proaspăt apărut la Crime Scene Press.

O altă figură marcantă a vieţii publice, procurorul general al României, Augustin Lazăr, va fi de asemenea prezent încă din prima zi, pe 24 mai, de la ora 17.00, pentru a-şi lansa o carte pe o temă actuală, Conflictul de interese, apărută la editura Universul Juridic.

La această ediţie, Bookfets, vor avea lansări de carte scriitori importanţi: Andrei Pleşu, Ioana Bradea, Andrei Cornea, Ioana Nicolaie, Radu Paraschivescu. Vor apărea noi titluri in seria de autor Matei Calinescu şi o noua serie de incitante şi esenţiale „texte civice“, cu volume semnate de Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Traian Ungureanu, Cristian Pătrăşconiu.

Invitat, la Adevărul Live, Traian Ungureanu, jurnalist şi europarlamentar, a vorbit despre „Proştii Europei”, cea mai recentă carte, care va avea, sâmbătă, lansarea, de la ora 17.30, la standul Humanitas. „Astăzi, populaţia locală devine o ţintă pentru atacurile teroriste şi odată cu ea sunt rănite nu numai fiinţele, sunt lovite şi valorile societăţii în care s-a implantat acest grup”, a spus Traian Ungureanu, la Adevărul Live.





Volumul de povestiri, „Am fost cânda femeie de onoare“, de Radu Paraschivescu, va fi lansat, tot sâmbătă, de la ora 16.30.

Ce se citeşte în lume şi în Europa

Tot în cadrul proiectului ALDUS, un reputat specialist al domeniului cărţii va prezenta vizitatorilor Bookfest cum au evoluat gusturile publicului în ce priveşte cărţile în ultimii zece ani la nivel mondial. Profesor la Universitatea din Ljubliana (Slovenia), specialist de două decenii în problemele industriei de carte, Miha Kovač este co-autorul unui studiu despre bestselleruri în Europa şi în lume pe care îl va prezenta joi, 25 mai, de la ora 17. Imediat după această prezentare, de la ora 18, cei interesaţi de o poveste de succes a industriei editoriale pot asista la o discuţie extrem de antrenantă cu Jacob Dalborg, CEO Bonnier Books, parte a celui mai dinamic grup editorial din Suedia, ale cărui afaceri s-au extins cu succes inclusiv în Marea Britanie, unde ameninţă deja supremaţia grupurilor editoriale de tradiţie britanice.

De ce se vinde literatura suedeză atât de bine?

În fine, editorii şi autorii interesaţi să îşi vadă lucrările publicate în limba suedeză pot afla mai multe amănunte despre strategiile de sprijinire a traducerilor în România şi Suedia în cadrul unui eveniment care va avea loc chiar în prima zi, de la ora 16, în standul Suediei şi la care vor participa Bogdan Popescu, directorul Centrului Cărţii din cadrul ICR, şi Mihai Leontescu, ofiţer Proiecte şi Comunicare în cadrul Ambasadei Suediei.

Cunoscută publicului larg pentru succesul fulminant al romanelor de factură noir semnate de autori ca Stieg Larsson, Jo Nesbo sau Camilla Lackberg, literatura de crime fiction din Suedia va fi, la rândul său, în centrul unei dezbateri organizate de editura Trei în standul Suediei joi, 25 mai, de la ora 17, dar şi al unei expoziţii Swedish Crime Scenes, care va fi disponibilă în acelaşi loc. Amfitrionul evenimentului va fi Virginia Costeschi, secondată de Andreea Chebac şi de George Arion, editorul Crime Scene Press, potrivit unui comunicat al Asociaţiei Editorilor din România (AER).

Mai multe amănunte despre programul celei de-a XII-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte Bookfest pot fi găsite pe www.bookfest.ro.

Salonul Internaţional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Pentru al doilea an consecutiv, Salonul Internaţional de Carte Bookfest este organizat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Bookfest este cel mai important salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă. La Salonul Internaţional de Carte Bookfest de anul trecut (Bucureşti, 1-5 iunie 2016) au fost prezente peste 200 de edituri, programul celor cinci zile cuprinzând peste 300 de evenimente, de la lansări şi dezbateri până la proiecţii cinematografice şi evenimente interactive. Invitat de Onoare al ediţiei 2016 a fost Israel, fiind prezente nume precum Zeruya Shalev, Fania Oz-Salzberger, Meir Shalev, Dror Mishani, Gil Hovav, Rony Oren.