George Banu a lansat "Parisul personal" la Salonul Cărţii de la Paris

De la secretele oraşului la darurile primite şi familia fictivă – iată etapele Parisului personal al lui George Banu: labirintul unei vieţi şi interiorul unei constelaţii subiective constituite în timp. De la promenada personală prin Oraşul Luminilor în Parisul personal. Autobiografie urbană la o cartografie afectivă a spaţiului intim în Casa cu daruri şi chipurile ”actorilor” care însufleţesc pereţii apartamentului parizian în Familia din Rivoli 18, George Banu ne permite, prin text şi prin fotografiile Mihaelei Marin, să fim nişte spectatori privilegiaţi.

„Am fost lipsit, dar nu frustrat, de fraţi, surori, veri – n-am avut decât părinţi, bunici şi soţie. O lume restrânsă ce presupunea relaţii precise şi evita încâlceala rudelor cu conflicte, pasiuni, iubiri sau, cel mai adesea, decepţii repetate… de accea nici n-am strigat ca Gide „familii, va urăsc”, dar nici „familii vă iubesc”. Familia am preferat să mi-o aleg, să mi-o inventez, ca o construcţie proprie, ca o creaţie solitară, ca un acompaniament imaginar. E motivul pentru care mi-am descoperit înrudiri neaşteptate şi mi-am format o familie de proximitate, o familie nu moştenită, ci aleasă. I-am fost demiurgul improvizat şi, totodată, beneficiarul consolat", scrie George Banu.

Seria „Parisul personal”, apărută în colecţia Yorick a editurii Nemira conţine volumele „Autobiografie urbană”, „Casa cu daruri”, în timp ce al treilea volum care întregeşte seria dedicată Parisului este „Familia din Rivoli 18”.

George Banu (n. 22 iunie 1943, Buzău) este teatrolog, profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris, şi un eseist de reputaţie mondială. Între anii 1994-2001 a fost preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. George Banu a primit de trei ori Premiul pentru cea mai bună carte de teatru în Franţa. Este preşedinte de onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru şi Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi europene. Cărţile sale au fost publicate de cele mai mari edituri pariziene şi au fost traduse în numeroase limbi. Conduce revista „Alternatives theatrales” şi este coordonator al colecţiei „Le Temps du theatre” la Editura Actes-Sud. Editura Nemira i-a dedicat o serie de autor în cadrul căreia au apărut până acum volume precum „Shakespeare. Lumea-i un teatru”, „Scena modernă. Mitologii şi miniaturi”, „Reformele teatrului în secolul reînnnoirii”, „Teatrul de artă. O tradiţie modernă”, „Japonia, imperiul teatrului” ş.a.

România este prezentă la ediţia din acest an a Salonului Cărţii de la Paris, desfăşurată între 24 şi 27 martie, cu un stand şi cu o serie de evenimente organizate sub sloganul „Diagonales et confluences franco-roumaines”/ „Diagonale şi confluenţe franco-române”.

La standul de ţară sunt expuse, pe o suprafaţă de 70 metri pătraţi, volume apărute la 30 de edituri româneşti, precum şi traduceri din autori români publicate cu sprijinul Centrului Naţional al Cărţii din cadrul ICR. Concepţia şi designul grafic al standului românesc aparţin arhitectului şi graficianului Răzvan Luscov.

Aflat la cea de-a 37-a ediţie, Salonul Cărţii de la Paris a fost creat în 1981. În 2016, Salon du Livre a devenit Livre Paris, dedicat profesioniştilor din domeniul editorial – editori, agenţi literari, distribuitori şi vânzători de carte din Franţa şi din lume, deschis totodată publicului larg. Cu un total de 1.200 de expozanţi din peste 50 de ţări, cu 3.000 de autori prezenţi la peste 800 evenimente şi un număr estimat de 150.000 de vizitatori, salonul se bucură de o maximă vizibilitate în media franceze. În 2017, Maroc este ţara invitată de onoare la Livre Paris.