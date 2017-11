FOTOREPORTAJ Pe urmele personajelor Elenei Ferrante din Napoli

Şcoala elementară unde studiază Lenu şi Lila este în stângă, iar în spate, este biserica parohială. Fotografii: The Guardian/ Giuseppe Di Vaio

Rândurile Elenei Ferrante îşi captează cititorul rapid, făcându-l să aibă o nevoie continuă de a citi. Cele patru romane din „Teatrologia napolitană” urmăresc relaţia dintre două fetiţe, care apoi devin femei: Lila şi personajul narator, Elena (Lenu). Relaţia celor două fluctuează, trece de la afecţiune la ură, dar este o constantă pe parcursul a zeci de ani, spre deosebire de celelte relaţii pe care cele două şi le formează. Dar romanele lui Ferrante nu explorează doar tema unei prietenii longevive, ci şi istoria sociopolitică a Italiei din cea de-a doua jumătate a secolului 20.

Deşi Ferrante este în top zece scriitori ai anului 2016, în clasamentul New York Review of Books şi este unul dintre numele adesea vehiculate pentru premiul Nobel pentru literatură, nu se ştie mai nimic despre ea. Nimeni, în afară de cei care conduc editura E/O Edizioni, nu a văzut-o. Traducătoarea sa în limba engleză este editorul de la publicaţia New Yorker, Ann Goldstein, însă nici aceasta nu ştie cine este romanciera ale cărei cărţi le traduce. Ferrante a oferit câteva interviuri prin intermediul editurii pe mailul căreia cei interesaţi pot să trimită întrebările pe care le au. Cât despre emisiunile de televiziune sau radio, Ferrante a răspuns şi acolo, dar prin intermediul unor actriţe care îi citeau răspunsurile.

Cine ar putea fi scriitoarea

Au existat mai multe încercări de a afla cine este Ferrante, dar au eşuat. Totuşi, jurnalistul Claudio Gatti (foto:jos) a susţinut că a aflat cine este persoana din spatele celebrului pseudonim. Ipoteza lui Gatti este că Elena Ferrante este Anita Raja, o traducătoare căsătorită cu un scriitor Italian pe nume Domenico Starnone. În mod întâmplător sau nu, Raja traduce literatură germană la aceeaşi editură la care Ferrante şi-a publicat cărţile.

Conform investigaţiei lui Gatti, una dintre cele mai puternice dovezi pentru susţinerea ipotezei sale- deloc nouă, numele lui Raja a mai fost propus de-a lungul anilor- este faptul că aceasta, împreună cu soţul ei, au cumpărat mai multe proprietăţi de milioane de euro în Roma şi Toscana, în aceeaşi perioadă în care Ferrante a început să se bucure de faima internaţională.

Gatti s-a uitat peste plăţile făcute de editură Anitei Raja, descoperind că avea „un venit anormal de mare” pentru slujba de traducătoare, sumele crescând gradual din perioada în care Ferrante a început să aibă success.

„Purtătorul de cuvânt a descris munca făcută de Raja ca pe una de traducător freelancer, adăugâd că în niciun caz nu este un angajat. Totuşi, plăţile către ea, din partea editurii, au crescut dramatic în ultimii ani şi par să o facă beneficiarul principal al succesului lui Ferrante- mai întâi în Italia şi apoi, internaţional”, scria Gatti în ancheta sa, publicată, printre altele, în nybooks.com.

Anita Raja (Foto: nybooks.com)

În mod evident, editura şi Anita Raja au negat aceste speculaţii. Totuşi, de-a lungul timpului au fost înaintate tot felul de ipoteze cu privire la identitatea lui Ferrante, printre care faptul că ar fi un bărbat, eventual soţul lui Raja, sau că ar fi Goldstein, traducătoarea ei în limba engleză, sau o profesoară de istorie pe nume Marcella Marmo.

După ancheta lui Gatti, pe twitter a apărut contul lui Anita Raja care, în mai mute tweet-uri consecutive, recunoştea că, da, ea este Elena Ferrante , după cum notează qz.com.

„Aceste cărţi sunt şi vor rămâne ale Elenei, nu ale mele. Nu intenţionez să vorbesc folosind persoana I şi nu void a interviuri sau declaraţii”, a fost unul dintre tweet-urile contului Anitei Raja.

Totuşi, la scurt timp, un reprezentat al editurii E/O Edizioni a transmis că acel cont este fals.

Pe urmele personajelor din Napoli

Lenù and Lila ajung să îşi cimenteze prietenia într-o zonă defavorizată din Napoli. Cărţile urmăresc cum se dezvoltă relaţia de prietenie a celor două care cutreieră diverse părţi ale oraşului. Cotidianul britanic The Guardian a reuşit să ia urmele celebrelor personaje ale lui Ferrante, pe străzile din Napoli.

Celebra autoare descrie în detaliu zonele cartierului unde acestea cresc, iar când acestea se maturizează, iar spaţiul se extinde spre întreg oraşul, detaliează meticulous, numind fiecare piaţă şi stradă.

Reporterii de la The Guardian au realizat un eseu fotografic cu locurile pe care le străbat personajele din cele patru romane ale Elenei Ferante, notând că „plimbându- te pe alei, e imposibil să nu proiectezi comunitatea personajelor descrise în cărţi peste vânzătorii din piaţă”.

În Napoli, poţi să te opreşti să cumperi roşii de la echivalentul personajului Ada Cappuccio care avea o o tarabă cu fructe. De asemenea, poţi să îl vezi pe Enzo Scanno cum încarcă lăzi cu produse pentru a le vinde în alt cartier.

„În caz că vă întrebaţi unde puteţi găsi tipologiile fraţilor Solara, căutaţi tarabele cu ţigări vândute la negru, pachetele fiind aranjate pe feţe de masă pentru a putea fi luate cu o mişcare rapidă în caz că apare poliţia”, scrie The Guardian.

Şarmul oraşului este dat de oamenii locului. Similar atmosferei descrise de Ferrante, poţi vedea, printr-o uşă întredeschisă, cum un bătrânel pictează plăcuţele cu preţuri care sunt puse la tarabe (Foto: jos), sau poţi vedea cum o doamnă cu ţigara în mână aşteaptă ca bricheta să fie coborâtă, de la un etaj superios, într-un coş prins cu o frânghie.

Mergând de pe Benedetto Caiaroli spre Corso Garibaldi, poţi găsi un kiosk acquafrescaia. Urcând pe Tadeo da Sessa, se ajunge într-o zonă mai puţin primitoare a oraşului, Rione Luzzatti care, din anii 50 şi până astăzi, s-a schimbat prea puţin.

Aici, femei privesc tăcute pe geamurile cu grilaj din apartamentele blocurilor care au curţi comune, unde pot fi văzute intrările, de asemenea cu grilaj, în pivniţe- similare locului în care Lila a aruncat-o pe Tina, păpuşa lui Lenu. Pe Gianturco se regaseste o altă zonă familiar cititorilor lui Ferrante şi anume, „tunelul cu trei intrari”, locul unde Lila si Lenu chiuleau de la şcoală.

The Guardian încheie fotoreportajul, scriind: „să cutreieri prin piaţă şi pe străzile pe care prietenia lui Lenu şi Lila a înflorit, şi mergând prin cartierele oraşului clar delimitate, este ca şi cum ai citi cartea: încărcat, mistuitor şi predispus să începi o romanţă de o viaţă”.