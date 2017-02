Dan C. Mihăilescu a renunţat la proiectul online "Cartea de la ora 5"

„Bine v-am regăsit ca să vă spun la revedere!”, au fost cuvintele scriitorului în ultima înregistrare online.





Dan C. Mihăilescu a realizat timp de 15 ani emisiunea tv „Omul care aduce cartea”, la Pro TV. La iniţiativa Emag, a început online „Cartea de la ora 5”, devenit un experiment de 12 luni „cât se poate de palpitant, de plăcut şi de instructiv”.





„Resursele mele de luptă cu inerţia, cu rutina, cu rugina, cu vârsta, cu pictisul, cu faptul că nu reuşesc să interacţionez cu dumneavoastră, toate acestea m-au făcut să mă retrag", a mărturisit scriitorul, care s-a explicat: „Faţă de publicul de la televizor care este învăţat să fie un receptor, un public cuminte care are nevoie de predici de la anvon, de recomandări de cărţi, de noutăţi, de basme, de poveşti, de lecţii de viaţă, publicul online am observat că are o nervozitate, o vitalitate, o rapiditate şi mai ales o sete de interacţionare cu cel care trimite informaţia cum eu n-am fost obişnuit în viaţa mea".





Criticul literar a făcut anunţul în ultima apariţie online a proiectului.





„Eu sunt un reacţionar, un arheofil, un conservator, un maniac al status quo-ului, un om care refuză cu obstinaţie să aibă pagină de Facebook, un om care nu s-a uitat pe un site în viaţa lui, care n-a intrat pe Google, care nu ştie decât teoretic ce înseamnă internet. Dumneavoastră din toate semnalele pe care le-am observat aveţi nevoie să fiţi surprinşi, hărţuiţi, alintaţi, şocaţi, aveţi nevoie de un partener egal, nu suportaţi să primiţi lecţii de la catedră”, a afirmat Dan C. Mihăilescu.





Neputinţa de a interacţiona cu publicul l-au făcut pe scriitor să renunţe la acest proiect. „Traficul site-ului nostru ar fi infinit mai viu, mai palpitant, dacă eu aş interacţiona cu dumneavoastră".





Dan C. Mihăilescu a exprimat şi care-i este dorinţa pe viitor. „Eu acum nu-mi doresc decât să mă retrag în vizuină şi să apuc cele două sau trei cărţi, pe care sper să le duc până la capăt. Să nu vă supăraţi şi să înţelegeţi că mă simt ca Ingrid Bergman în «Vă place Brahms». Ea spunea, la final, cu neputinţă şi blazare, strigându-i lui Anthony Hopkins: «I’m old!». „Cred că sunt prea bătrân pentru uriaşele dumneavoastră aşteptări”, şi-a luat la revedere Dan C. Mihăilescu de la spectatorii online, fredonând un vers din „Les grands boulevards”, cântată de Yves Montand.