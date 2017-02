Un tablou de Gustav Klimt va fi licitat la Sotheby's, cu un preţ de pornire stabilit la 45 de milioane de lire sterline

Reprezentanţii casei de licitaţie au spus că tabloul de la 1907, "Bauerngarten", este una dintre cele mai remarcabile lucrări ale artistului care a apărut pe piaţă.



Tabloul are o estimare de 45 de milioane de lire sterline, dar se aşteaptă să fie vândut cu mult mai mult.



Helena Newman, director al departamentului de artă modernă şi impresionism de la Sotheby's, a spus că este o lucrare "inedită şi prin explozia de culori arată ca o bijuterie".



Picturile lui Klimt atrag unele dintre cele mai ridicate preţuri pe piaţa de artă. Săptămâna aceasta, Oprah Winfrey a vândut un tabloul al pictorului austriac unui colecţionar chinez, după ce l-a achiziţionat în 2006.



Winfrey a cumpărat "Portrait of Adele Bloch-Bauer II" cu suma de 87,9 milioane de dolari (70 de milioane de lire sterline), la licitaţia casei Christie’s din New York, stabilind un record al artistului. Ea l-a vândut apoi într-o tranzacţie privată pentru 150 de milioane de dolari.



Potrivit Bloomberg, un alt Klimt - "Water Serpents II" - a fost cumpărat de un colecţionar din Asia de la miliardarul rus Dmitry Rybolovlev în noiembrie 2015. Preţul a fost de 170 de milioane de dolari.



Klimt este unul dintre cei 10 artişti a cărei operă a depăşit la licitaţii suma de 100 de milioane de dolari, următorii artişti în top fiind Gauguin, Cezanne, Rothko, Picasso, Modigliani, Bacon, Giacometti, Pollock şi De Kooning.



Newman a declarat că se aşteaptă ca noul Klimt să înregistreze un nou record pe piaţa de artă.



Lucrarea a fost prezentată publicului anul trecut la Royal Academy of Arts, în expoziţia "Painting the Modern Garden".



Gustav Klimt s-a născut la 14 iulie 1862, la Baumgarten, în Viena. A fost pictor şi decorator austriac, lider al avangardei vieneze şi unul din fondatorii Secesiunii vieneze. Arta lui a contribuit în mare măsură la izbucnirea uneia din cele mai mari revoluţii din istoria artei. La 14 ani a reuşit la examenul de admitere la "Şcoala de Arte Aplicate" din Viena. Doi ani va frecventa cursurile acestei şcoli şi, concomitent, va învaţa pictura în atelierul maestrului Ferdinand Laufberger.



În anul 1883, fraţii Klimt au fondat la Viena, împreună cu Franz Matsch, propria lor şcoală de artă decorativă şi au primit comenzi din mai multe părţi ale Europei. Curând cei trei au plecat în România, unde au executat lucrări pentru decorarea castelului Peleş din Sinaia. În 1886, grupul lor participă la realizarea scărilor noului teatru imperial, Burgtheater, din Viena.



Una din cele mai renumite picturi ale lui Klimt este "Sărutul" (1907-1908). Ea datează din aşa-numită perioadă "de aur" a artistului.



În 1910, Klimt va participa la cea de-a IX-a Bienală din Veneţia, unde obţine un uriaş succes. În 1917, va fi numit membru de onoare al Academiilor din Viena şi München. Câteva luni mai târziu, la începutul anului 1918, va suferi un atac cerebral şi va muri la 6 februarie la Wien-Neubau, fiind înmormântat în cimitirul Hietzinger din Viena.



Tabloul "Portretul Adelei Bloch-Bauer" s-a vândut la 19 iunie 2006 pentru suma record de 135 de milioane de dolari, fiind cumpărat de miliardarul american Ronald Lauder din New York pentru muzeul "New Gallery", finanţat de el.