Un portret al României în acuarelă, un album semnat de Gheorghe Leahu FOTO

Albumul "Acuarela de arhitectură", semnat de Gheorghe Leahu, are câteva capitole importante: "Acuarela, o veche îndeletnicire artistică", "Cum am devenit arhitect şi acuarelist", "Expoziţii de acuarelă prin ţară", "Expoziţii şi conferinţe peste hotare", "Impresii extrase din cărţile de impresii", "Intamplari deosebite", "Ustensilele acuarelistului", "Un bilan' uluitor: Am desenat 800 de acuarele", "Secvenţe finale".

În prefaţa albumului, publicat de Editura Vremea, arhitectul Gheorghe Leahu mărturiseşte:

"Am cercetat cu pasiune o parte însemnată a patrimoniului construit din toată ţara şi am cules de pretutindeni imaginile cele mai valoroase şi interesante de oraşe, străzi, pieţe, monumente, clădiri, biserici şi case. Studiile efectuate timp de şase ani de studenţii de la Arhitectură îi pregătesc ca viitori arhitecţi să cunoască temeinic istoria comorilor de arhitectură pe care le-a moştenit România în decursul veacurilor.



Noi, arhitecţii, ne desfăşurăm activitatea şi ne petrecem viaţa înconjuraţi de mediul nostru construit de toate generaţiile care ne-au premers. Suntem învăţaţi din şcoală să putem aprecia de la prima privire dacă o casă e valoroasă, sau nu. Când desenăm, alegem întotdeauna numai valorile.

Acuarelele mele nu sunt o joacă sau un prilej de destindere.

M-am străduit să realizez acuarele cu o extraordinară atenţie pentru a reda realist, corect, exact, academic volumele, umbrele, detaliile şi anturajul în care se află fiecare subiect.

Am străbătut România în lung şi în lat şi am poposit mai întâi la palatele şi colţurile pitoreşti ale Bucureştiului tradiţional, cu opriri în perimetrul centrului său istoric.

Am trecut apoi la turlele înălţate spre cer de la bisericile de lemn din Maramureş, la altarele mănăstirilor de faimă mondială din Bucovina, Moldova şi Oltenia şi am încheiat cu oraşele-monument ale Transilvaniei, cu turnurile, fortificaţiile şi denivelările lor din Braşov, Sibiu, Sighişoara, Cluj, Bran şi Bistriţa.

Am reţinut în peregrinările mele şi imagini din alte meleaguri. Cunoscând tezaurul de patrimoniu al ţării mele, am dorit să demonstrez, prin comparaţie, că România este cel puţin egală în frumuseţe şi valori cu monumentele, oraşele şi peisajele multor locuri admirate din alte colţuri ale lumii", spune arhitectul Gheorghe Leahu.