Ultima bucată dintr-o pictură de Magritte, descoperită după 85 de ani

Cu ajutorul razelor X, cercetătorii au descoperit că artistul a pictat peste această a patra bucată din ”Enchanted Pose”, pentru a crea „Dumnezeu nu e un sfânt”, deţinută în prezent de Muzeul Magritte din Bruxelles.

Pictura nu a mai fost văzută din 1932, iar în ea apar două femei nud care se spriină de două piedestaluri în ruină. O poză alb-negru cu lucrarea din catalogul despre Magritte şi opera sa, este însoţită de explicaţia: „Locul în care se află este necunoscut…probabil distrusă”, după cum scrie artsy.com.

Se crede că, cel mai probabil, Magritte ar fi tăiat lucrarea în patru, iar apoi ar fi pictat peste pentru a economisi banii de panze. Conform cotidianului britanic The Guardian, se poate ca Magritte să fi avut nevoie de mai multe pânze pentru o expoziţie mai mare, din 1936.

”Enchanted Pose” de Rene Magritte (Foto: Artsy.com- SABAM © ULiège)

Pictura a fost expusă la Galerie L’Epoque în Bruxelles în 1927, iar ultima referinţă cu privire la aceasta a fost în 1932, într-o scrisoare în care i se cerea lui Magritte să vină să o ridice de la Palais des Beaux- Arts pentru că nu fusese selectată într-o expoziţie de grup care avea să aibă loc, scrie moma.org.

Prima bucată din lucrare a fost descoperită în 2013, când „Portretul” a fost supus unei lucrări de conservare la Muzeul de Artă Modernă din New York. Cei care s-au ocupat de proces au obervat că marginile tabloului erau pictate, lucru neobişnuit pentru un Magritte, aşa că au decis să folosească razele X, descoperind astfel secţiunea din stânga sus a „Enchanted Pose”.

Mai târziu, aceeaşi echipă a cercetat o altă lucrare, ”The Red Model” şi a găsit o altă bucată a lucrării pierdute. În 2016, Alice Tavares da Silva a descoperit bucata din dreapta jos a picturii sub „La condition humaine”, după cum informează artsy.com.

Descoperirea a fost făcută prin intermediul proiectului de cercetare ”Magritte on practice”, iniţiat de Royal Museums of Fine Arts din Belgia şi de European Centre of Archaeometry of the University of Liege.

