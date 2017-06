TIFF s-a mutat la Sibiu: cinci zile cu cele mai bune filme ale festivalului de la Cluj

TIFF Sibiu 2017 s-a deschis miercuri seară, pe ecranul imens din Piaţa Mare, cu proiecţia multi-premiatului Dumnezeu să ne ierte/ Que Dios nos perdone, în regia lui Rodrigo Sorogoyen. Filmul a fost nominalizat la şase trofee Goya, iar Robert Alamo a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Thriller-ul urmăreşte doi inspectori de poliţie care trebuie să rezolve o serie de crime în cel mai scurt timp, înaintea vizitei Papei în Madrid, oraş controlat la sânge de poliţiştii speriaţi de posibilitatea unui atac terorist.

Cea mai nouă locaţie din cadrul TIFF Sibiu, Palatul de Vară Brukenthal din Avrig îi aşteaptă pe spectatori cu o comedie spumoasă vizionată de peste 4.5 milioane de francezi. O poliţistă irezistibilă – fugi dacă poţi/ R.A.I.D. Dingue, regizat de renumitul actor Dany Boon, este povestea primei femei acceptată în echipa de elită R.A.I.D. Partenerul ei este cel mai misogin agent al acestei echipe, iar cei doi primesc misiunea de a opri împreună un grup mafiot. Proiecţia va avea loc vineri, 23 iunie, de la ora 22:00, pe Bel Etage, platoul de la intrarea principală în Palatul de Vară.

Sâmbătă, 24 iunie, se râde din nou, de această dată la Barajul de la Gura Râului. Distins cu premiul pentru cel mai bun documentar la premiile UCIN din 2017, filmul Varză, cartofi şi alţi demoni (r. Şerban Georgescu) are în centrul poveştii un sat dotat cu 1000 de tractoare şi 100.000 de tone de cartofi şi varză, dar şi locuitori care nu ştiu ce să facă, mai exact, cu ele. Proiecţia filmului începe la ora 21:45 şi este precedată de un picnic în aer liber, de la 18:00, unde publicul se va putea bucura de aerul curat al Mărginimii Sibiului şi de delicatese specifice zonei. De atmosferă se va ocupa DJ Coralie de Gonzaga.

Tudor Giurgiu, preşedintele TIFF

Ultima proiecţie specială a ediţiei din acest an va avea loc pe scena de pe lacul Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, unde va rula Regele Belgiei/ King of the Belgians (r. Peter Brosens, Jessica Woodworth). Aflat în Istanbul, regele este înştiinţat de o criză izbucnită acasă şi de faptul că trebuie să se întoarcă numaidecât pentru a salva micul regat. Dar o furtună solară îi taie comunicaţiile şi mijloacele de transport aeriene, rezultând o spumoasă odisee de-a lungul Balcanilor. Proiecţia filmului va avea loc duminică, 25 iunie, de la ora 22.00.

Proiecţiile din Piaţa Mare vor începe în fiecare zi de festival la ora 22:00, intrarea fiind liberă. La Teatrul Gong sunt programate zilnic câte trei proiecţii, de la orele 18:00, 20:00 şi 22:00, iar la Sala Astra Film se vor putea viziona trei filme pe zi, de la orele 17:30, 19:30 şi 21:30. Inclusă de anul acesta în programul TIFF Sibiu, Sala Thalia va primi cinefilii pentru două filme pe zi, în ultimele trei zile de festival, vineri, sâmbătă şi duminică, de la orele 17:30 şi 20:15.

Tot vineri, sâmbătă şi duminică, cei mici au propriul lor festival de film. Programul EducaTIFF va aduce în ultimele trei zile de festival proiecţii speciale dedicate exclusiv celor mici, cu intrare libera in limita locurilor disponibile, filme ce încep în fiecare zi la ora 11.00 şi rulează în Sala Astra Film din Piaţa Mică.

Biletele pentru editia de anul acesta a TIFF pot fi achiziţionate în avans de la Info Point-ul din Piaţa Mare, care va fi deschis zilnic între orele 10:00 şi 22:00. De asemenea, biletele sunt disponibile în fiecare spaţiu de proiecţie şi pot fi cumpărate inclusiv în avans.

Invitaţi speciali la ediţia din acest an

Vineri, 23 iunie, Piaţa Mare va fi gazda unei proiecţii speciale în cinstea actriţei Manuela Hărăbor, invitatul special al celei de-a 11-a ediţii a TIFF Sibiu. Îndrăgita actriţă va fi alături de cinefilii sibieni la proiecţia filmului Pădureanca (1986), regizat de Nicolae Mărgineanu, cu Victor Rebengiuc şi Adrian Pintea în distribuţie. Tot vineri încep şi proiecţiile la Sala Thalia, introdusă din acest an în programul TIFF Sibiu. De la ora 20:15, la Thalia rulează filmul Despre trup şi suflet, film maghiar regizat de Ildiko Enyedi şi premiat cu Ursul de Aur la Berlin, la începutul acestui an.

Sâmbătă, în Piaţa Mare, coproducţia româno-germană La drum cu tata va fi prezentată de regizoarea Anca Miruna Lăzărescu, alături de actorii Răzvan Enciu şi Alex Mărgineanu. Proiecţiile de la Teatrul Gong se deschid, sâmbătă, la ora 18:00, cu Independenţa României, primul lungmetraj realizat în România, în anul 1912, despre războiul care a eliberat ţara de sub dominaţia otomană. Spectacolul este întregit de un acompaniament live al trupei Multumult şi este urmat de proiecţia filmului Baraj. Pelicula a fost introdusă în programul TIFF Sibiu 2017 pentru a sărbători parteneriatul între Sibiu şi Luxemburg care a dus la declararea celor două oraşe drept Capitale Culturale Europene în anul 2007.

Tot pe 24 iunie, la Sala Thalia, de la 17:30, câştigătorul Premiului Publicului Cinepub la TIFF 2017, Planeta Petrila, va rula în prezenţa regizorului Andrei Dăscălescu şi a protagoniştilor Ion Barbu şi Cătălin Cenuşă. Acţiunea filmului se derulează în oraşul minier Petrila, unde un artist şi activist încearcă prin artă să determime autorităţile locale să nu demoleze clădirile istorice ale celei mai vechi mine din ţară.

Duminică, de la ora 17:30, la Sala Thalia, va rula filmul Piatră pe inimă/ Heartsone, câştigător al premiului pentru regie şi al Premiului Publicului în cadrul TIFF 2017, coproducţie danezo-islandeză regizată de Gudmundur Arnar Gudmundsson. Iar de la ora 18:00, la Teatrul Gong, cinefilii vor putea urmări câştigătorul Premiului pentru debut în Zilele Filmului Românesc la TIFF Cluj, Ultimul căldărar, regizat de fotograful Cosmin Bumbuţ şi Elena Stancu. A 11-a ediţie a TIFF Sibiu se încheie cu filmul lui Radu Mihăileanu, Povestea iubirii/ The History of Love, ce va rula pe ecranul imens din Piaţa Mare duminică, pe 25 iunie.