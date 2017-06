Street Delivery: trei zile de artă urbană, spaţii verzi şi proiecte ambiţioase

Interzisă automobilelor preţ de trei zile, strada Arthur Verona a fost luată la pas de vizitatori de toate vârstele care au venit să se bucure de reţeta Street Delivery: muzică, artă, mâncare şi verdeaţă. „Grădini posibile”, tema din acest an a evenimentului, a avut drept scop redarea spaţiilor verzi bucureştenilor.

Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente acestei ediţii a fost readucerea în atenţia publicului, după 25 de ani, a Grădinii Universitarilor, o oază verde în mijlocul Bucureştiului, dar inaccesibilă oamenilor în tot acest timp. Această grădină, întinsă pe o suprafaţă de aproximativ 4.000 mp, aparţine de un monument istoric clasa A, ridicat în 1860, Casa Librecht-Filipescu, astăzi cunoscută drept Casa Universitarilor. De asemenea, în acest spaţiu se găsesc şi unele dintre cele mai vechi sere din Bucureşti.

„Mi se pare că tema de anul ăsta, „grădini posibile”, a fost îmbrăţişată foarte frumos de cei care au venit cu proiecte pe stradă, dar şi de trecători. Chiar am avut un feedback foarte bun de la oameni, mulţi au spus că li se pare una dintre cele mai bune ediţii, dacă nu chiar cea mai bună, mai ales că au apreciat foarte mult că nu am păstrat tema doar la nivel declarativ, ci chiar a fost o temă imersivă, în care oamenii au putut să descopere un spaţiu verde nou şi să se bucure de el”, a declarat, pentru Adevărul, Cristian Neagoe, fondator şi organizator al Street Delivery.

Trecerea de pietoni verde de la intrarea în Grădina Universitarilor

Grădina Universitarilor a fost reamenajată de cei din proiectul Calup, al cărui scop este acela de a dezvolta soluţii şi proiecte alternative sustenabile, pentru reactivarea spaţiilor nefolosite din oraş. Pe parcursul celor trei zile de Street Delivery, grădina a fost spaţiu de relaxare, spaţiu de vizionat filme, spaţiu pentru ateliere de grădinărit, precum şi loc de discuţii, o Agora verde a dezbaterilor ”Street Talks” pe tema spaţiilor verzi ale Bucureştiului.

Întrebat despre viitorul acestui spaţiu, după cele trei zile de Street Delivery, Cristian Neagoe a spus că Fundaţia Cărtureşti şi Calup au semnat un protocol cu Universitatea Bucureşti „pentru ca această grădină aferentă Casei Universitarilor să fie reactivată şi deschisă către public, prin intervenţii minimale şi atent gândite”.

„ Principala problemă pe care trebuie să o rezolvăm până la deschiderea ei totală este cea legată de pază şi curăţenie pentru că Universitatea nu dispune de personalul necesar, iar ca această grădină să primească oamenii în moduri cât mai ok, am discutat cu primăria sectorului 2 care ne-a promis că va încerca să facă un parteneriat cu Universitatea şi să asigure aceste servicii”, a mai spus Cristian Neagoe.

Până la deschiderea totală a grădinii, a mai punctat Neagoe, mai sunt o serie de paşi, însă grădina va fi deschisă treptat, fiind un spaţiu care merită întreţinut şi redat comunităţii în condiţii cât mai decente.

Grădina Universitarilor, deschisă şi reamenajată, după 25 de ani

„Politicienii- oameni ca şi noi”

Una dintre dezbaterile care au avut loc aici a fost şi „Politicienii- oameni ca şi noi”, organizată sâmbătă, de Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi MIND- Policies for Communities. La discuţie au participat şi viceprimarul sectorului 2 Dan Cristian Popescu, fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu şi Violeta Alexandru, fost ministru în cabinetul Cioloş şi cea care a moderat discuţia.

Dan Cristian Popescu a declarat că Grădina Universitarilor ar trebui să devină accesibilă publicului pe parcursul întregului an, lucru care ar necesita intervenţia primăriei prin asumarea costurilor legate de îngrijirea grădinii. Theodor Paleologu a accentuat importanţa acestor tipuri de dezbateri, considerând că sunt un prilej prin care cei cu iniţiativă în aceste direcţie află unii de ceilalţi. De asemenea, fostul ministru al culturii a spus că la aceste întâlniri nu este neapărat nevoie de politicieni decât dacă sunt şi ei interesaţi de aceste probleme. Dezbaterea „Politicienii- oameni ca şi noi”

„In a Relationship”

Un alt proiect de la Street Delivery care a atras atenţia vizitatorilor străzii Arthur Verona în aceste zile a fost şi un zid alb care a devenit spaţiu de desfăşurare artistică. Aici, zece tineri artişti au creat un mural pe tema ”safe space” care să rămână, până la următoarea ediţie, o mărturie a unui scop, cel de conştientizare. Scopul are legătură cu proiectul pe care artişii l-au reprezentat, şi anume „In a Relationship”. Înfiinţat în anul 2016, „In a Relationship” este dedicat adolescenţilor, subiectul său central fiind relaţiile dintre adolescenţi şi violenţa care poate apărea în acestea. Proiectul a pornit prin angrenarea a zece liceeni cu ajutorul cărora Fundaţia Friends for Friends a reuşit să discute cu 1.500 de adolescenţi din toată ţara despre relaţiile lor.

Cei care s-au ocupat de proiect au strâns o serie de informaţii cu privire la ce înseamnă astăzi relaţiile dintre adolescenţi şi care sunt problemele cu care aceştia se confruntă. De exemplu, doi din trei adolescenţi spun că au fost martori la o scenă de violenţă fizică şi/sau verbală într-un cuplu de vârsta lor. 32% dintre fete şi 28% dintre băieţi recunosc că persoana cu care sunt sau au fost într-o relaţie le-a citit conţinutul de pe telefon fără voia lor.

O parte din muralul pe tema „safe space”, în progres

Mai mult de jumătate dintre adolescenţii chestionaţi şi care au avut deja o relaţie consideră că le-a fost încălcată intimitatea după încheierea ei. De asemenea, un sfert dintre aceştia recunosc că au răspândit, după despărţire, zvonuri despre fostul prieten sau fosta prietenă.

Proiectul „In a Relationship” a adus la Street Delivery şi o expoziţie cu 24 de lucrări realizate de adolescenţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, din opt oraşe ale ţării. Lucrările vernisate au avut un caracter intim căci, dată fiind tema „relaţiile de cuplu în timpul liceului”, cei 16 expozanţi şi-au transpus viziunea personală asupra primelor relaţii, cu exprienţele proprii, fie ele pozitive, fie negative.

Pereţi refăcuţi şi tururi ghidate

Tot pe strada Arthur Verona se află şi Casa Memorială Ion Mincu care, cu ocazia Street Delivery, a găzduit tururi ghidate de către voluntari care au oferit informaţii generoase cu privire la arhitectura casei, cu privire la mobilier şi la schimbările prin care a trecut construcţia în timpul restaurărilor. Casa Mincu merită vizitată din mai multe motive: pentru frumuseţea arhitecturală, pentru a vedea rezultatele unei restaurări serioase, dar şi pentru că, deşi restaurată, cei care s-au ocupat de proces, au avut grijă să lase dovezi istorice.

Tavanul uneia dintre camerele din Casa Memorială Ion Mincu

„Acolo, dacă vedeţi, e o dungă. E un martor, Înaintea începerii lucrărilor de restaurare, aşa arăta tavanul”, a spus unul dintre voluntari.

Voluntarii au explicat că deşi casa a fost restaurată, echipa însărcinată cu acest proces amplu a avut grijă să lase în urmă mărturii, porţiuni care au fost lăsate exact cum erau, fără a li se aduce vreo modificare. Înainte de modificare, casa se afla într-o stare avansată de degradare, cu pereţii distruşi şi infiltraţi de apă şi cu lambriurile din lemn căzute sau mucegăite. Pe vremea comunismului, clădirea a fost instituţionalizată, iar comuniştii au împărţit-o aşa încât să poată locui mai multe familii în ea, au mai menţionat voluntarii.

Pereţii au fost refăcuţi, iar ghizii au explicat că sub straturile noi de vopsea se găseşte pictură murală în ulei arsseco, ceea ce înseamnă că au fost pictaţi după uscarea tencuielii. Drept dovadă, restauratorii au lăsat câteva porţiuni intacte, pentru „perpetuarea istoriei”.

Scrisori şi medalioane cu sfinţi

În Casa Memorială Ion Mincu, vizitatorii au putut admira şi mobila originală deţinută de architect, precum soba sau biroul său, dar şi o cutie cu scrisori.

Scrisorile găsite în timpul restaurării, în spatele lambriului din Casa Ion Mincu

„În spatele acestei bucăţi de lambriu au fost găsite mai multe scrisori din primul război mondial, scrisori ascunse, nu de Mincu, că el moare în 1912, ci de descendenţii acestuia, şi puteţi să le vedeţi, au fost şi ele restaurate…Sunt destul de criptate, au încercat să le descifreze, dar nu au reuşit.”, a spus unul dintre voluntarii Casei Mincu.

Un alt element istoric de valoare al casei îl reprezintă medalioanele cu sfinţi, pictate pe partea de sus a pereţilor. Mincu a chemat un pictor, pe Demetrescu Mitrea, pentru a-i picta aceste medalioane, două rămânând goale, căci nu au putut să se decidă cu privire la ce sfinţi să mai fie adăugaţi.

În prezent, Casa Memorială Ion Mincu este sediu al Ordinului Arhitecţilor din România care s-au ocupat de restaurarea sa, la proces participând peste 200 de persoane.

Icoane din diverse epoci şi proiecţii nocturne

Biserica Anglicană a fost protagonista a două evenimente ale Street Delivery. În primul rând, Biserica Anglicană ca reper istoric care timp de trei zile, şi-a deschis porţile, ocazie cu care vizitatorii au putut afla poveşti despre istorica clădirii şi au putut vedea o expoziţie de icoane din diverse epoci.

Biserica a fost ridicată cu sprijinul Reginei Maria a României, pe terenul care fusese obţinut de Sir John Kennedy. Regina Maria a României, nepoată a reginei Victoria a Regatului Unit, a comandat proiectul bisericii arhitectului Victor Ştefănescu, construcţia supravieţuind celor două războaie mondiale şi funcţionând neîntrerupt în perioada comunistă.

În al doilea rând, una dintre faţadele bisericii din cărămidă roşie a fost în fiecare seară spaţiul pe care cei de la Aural Eye au recreat o altă grădină posibilă, cea iniţială, grădina Edenului, în care personajelor biblice Adam şi Eva, li s-au alăturat diverse elemente, precum nave spaţiale sau celebrul personaj din Pulp Fiction, Vincent Vega (John Travolta), deja devenit viral pe internet. Trecătorii s-au oprit preţ de câteva minute pentru a admira pictura, devenită dinamică.

Video mapping realizat de Aural Eye pe Biserica Anglicană

Street Delivery, un eveniment anual care se constituie ca un manifest stradal şi care îndeamnă la conştientizare şi acţiune din partea cetăţenilor cu privire la probleme ale societăţii, a găzduit pe parcursul celor trei zile şi diverse ateliere de creaţie pentru copii, ateliere de fierărie (Şcoala de la Ţibăneşti) şi ateliere de olărit, ţinute de Şcoala de la Piscu, în cadrul celor din urmă, Gheorghe Nicoi, olar în vârstă de 55 de ani, învăţându-i pe curioşi cum să mânuiască lutul.

Gheorghe Nicoi cu un tânăr învăţăcel

Arthur Verona, strada proiectelor

Proiectele de la Street Delivery au fost numeroase şi variate. Printre expoziţiile de fotografie s-au numărat şi „Poze de acasă”, cu fotografii realizate de copiii din deltă, fotografii cu care publicul a putut interacţiona prin intermediul aplicaţiei Augmented Space Agency, precum şi o expoziţie dedicată unor festivaluri precum Waha.

„Street Delivery se bazează foarte mult pe oamenii care participă, pe cei care vin cu idei şi cu proiecte. Şi de fapt ei fac evenimentul asta cu adevărat, ei îl umplu de conţinut”, a mai spus Cristian Neagoe.

De asemenea, un alt proiect de care oamenii s-au arătat încântaţi a fost „Ia-ţi o Poză La Portofel” al cărui scop este, după cum scrie şi pe pagina lor de facebook, să readucă în atenţia publică fotografia de portret tipărită. Fotografiile sunt realizate digital, iar mai apoi printate dimensiuni mici, încat să încapă într-un portofel. Astfel, „Ia-ţi o Poză La Portofel” duce mai departe ideea de amintire fotografică analog.

Între proiectele de responsabilizare socială s-a aflat şi cel al Energy Boutique la care oamenii au adus baterii uzate pentru a primi unele noi şi unde au fost de asemenea informaţi cu privire la reciclare. Pentru fiecare 20 de baterii uzate predate, oamenii au primit patru baterii noi. De asemenea, vizitatorii au putut să îşi încarce gratis bateria smartphone-ului, iar daca au răspuns corect la câteva întrebari despre reciclare, au câştigat instant şi alte premii.

Rulota magenta şi standul celor de la Energy Boutique

Concerte cu muzic ă nouă

În ceea ce priveşte muzica, în fiecare seară, pe scenă au urcat artişti români, Street Delivery fiind un promotor al muzicii româneşti noi. Scena a fost ocupată de Jurjak, Group Bantame, Heion and The Echo Bits, Akim#, Macanache & The Putreds, Helen, Orkid, Klassikall/Bassarab, Krisper, Changing Skins şi Next Ex.



Street Delivery s-a încheiat cu concertul celor de la Balkan Taksim care au părăsit scena în aplauzele publicului. Acesta ar fi dorit ca spectacolul să continue, lucru care nu s-a întâmplat însă căci organizatorii au respectat termenul limită de desfăşurare al evenimentului, ora 23.00.