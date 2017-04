Regizorul român Radu Jude, în juriul Festivalului Internaţional de Film de la Beijing, alături de actorul Jean Reno

Din juriul prezidat de Billie August mai fac pare regizoarea din Hong Kong, Mabel Cheung, actriţa chineză Jiang Wenli, regizorul american Rob Minkoff şi producătorul italian Paolo del Brocco.

Filmul românesc „Două lozuri”, regizat de Paul Negoescu, va mai concura cu pelciule precum "The Sis" (Iran), "House of Others" (Georgia) şi "Dim the Fluorescents" (Canada). Anul trecut, filmul "Aferim!", regizat de Radu Jude, a rulat în deschiderea festivalului, şi a primit premiul Tiantan pentru cea mai bună imagine.

Tot în festival, dar nu în competiţie, desigur, se vor difuza toate cele şapte filme din seria "Fast & Furious" şi precedentele producţii din saga "Pirates of the Caribbean". Noul film din serie, "Dead Men Don't Tell Tales", va fi lansat în mai în China. În acelaşi timp, în cadrul festivalului se vor difuza şapte filme ale regizorului David Lynch.

Festivalul, cel mai important din „ţara mătăsurilor”, a ajuns la a şaptea ediţie şi se va desfăşura în perioada 16-23 aprilie, în mai multe locaţii din capitala chineză.