Record de vânzare pentru Festivalul Enescu 2017: biletele pentru vedete ale muzicii clasice  s-au epuizat în câteva secunde de la punerea în vânzare

Biletele pentru Festivalul Internaţional George Enescu 2017, puse în vânzare joi, 16 februarie, de la ora 10 în reţeaua Eventim au înregistrat noi cifre de vânzare record: biletele pentru recitalurile Lang Lang, Jonas Kaufmann şi Anoushka Shakar s-au epuizat în câteva secunde, în timp ce biletele pentru concertele susţinute de Filarmonica della Scala, alături de David Garrett, Royal Philharmonic London, cu Martha Argerich solistă şi Israel Philharmonic Orchestra alături de Khatia Buniatishvili s-au epuizat în numai 10 minute de la punerea în vânzare, potrivit unui comunicat de presă.

Biletele individuale pentru Festivalul Enescu 2017 s-au pus în vânzare joi dimineaţa, de la ora 10, online pe site-ul eventim.ro, precum şi în reţeaua Eventim din ţară şi din străinătate. Printre evenimentele pentru care s-au epuizat biletele într-un timp record se numără trei concerte din cadrul seriei Mari Orchestre ale Lumii, 11 concerte din cadrul seriei Recitaluri şi Concerte Camerale şi trei concerte din cadrul seriei Concertele de la Miezul Nopţii.

Biletele pentru recitalurile unor superstaruri ale muzicii clasice precum pianistul Lang Lang, tenorul Jonas Kaufmann şi Anoushka Shankar, prezente în premieră în Festivalul Enescu, s-au epuizat la doar câteva secunde de la punerea în vânzare. De asemenea, biletele pentru recitalurile Leonidas Kavakos, Gautier Capuçon şi Maxim Vengerov s-au epuizat în scurt timp de la punerea în vânzare. Recorduri a înregistrat şi vânzarea de bilete pentru concertele camerale susţinute de Academy of Saint Martin in the Fields, Arpegiata Ensemble şi Philharmonia London.

Din cadrul seriei Concertele de la Miezul Nopţii, cel mai repede s-au epuizat biletele pentru concertele Jordi Savall, Misha Maisky şi Giuliano Carmignola.

Concertele-vedetă de la Sala Palatului, din cadrul seriei Mari Orchestre ale Lumii au fost cele susţinute de Filarmonica della Scala, alături de David Garrett, Royal Philharmonic London, cu Martha Argerich solistă şi Israel Philharmonic Orchestra alături de Khatia Buniatishvili. Biletele pentru acestea s-au epuizat în 10 minute de la punerea în vânzare.

Cu un nou directorat de primă marcă la nivel internaţional - Zubin Mehta, Preşedinte Onorific şi Vladimir Jurowski, Director Artistic, Festivalul Enescu 2017 pune într-o nouă lumină muzica şi creaţia lui George Enescu, muzica clasică şi muzica contemporană. Ca parte a acestui demers, Festivalul va valorifica de asemenea noi moduri de expresie a muzicii şi a creativităţii artistice, prin tehnologie, prezentând lucrări cunoscute într-o nouă abordare şi va oferi publicului posibilitatea să se bucure de un număr record de lucrări de George Enescu (37) - două dintre acestea fiind în premieră în Festival.

Această ediţie aduce de asemenea ca noutate şi seria Muzica secolului XXI, desfăşurată la Sala Radio, în cadrul căreia vor fi interpretate lucrări ale unora dintre cei mai importanţi compozitori contemporani ai lumii. 30 dintre aceştia, printre care nume precum Rodion Shchedrin, Jorg Widmann şi Eliot Goldenthal (distins cu Premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră pentru filmul Firda, cu Salma Hayek) vor intra în dialog cu publicul la Bucureşti în cadrul Forumului Internaţional al Compozitorilor, organizat de asemenea în premieră. Timp de şase zile, compozitorii vor dialoga despre rolul muzicii contemporane în societatea actuală. Intrarea pentru acest eveniment este gratuită, în baza înregistrării prealabile.

Ediţia 2017 va acorda şi matematica la sunetul muzicii, în interiorul Bucureştiului Creativ. În premieră absolută în România, va avea loc Imaginary – o expoziţie interactivă despre matematică şi muzică.