Profesorul Radu Carp, propus de PNL pentru funcţia de preşedinte al ICR. Irina Cornişteanu este propusă pentru funcţia vicepreşedinte

”PNL va face două propuneri pentru Institutul Cultural Român - doi oameni de cultură, doi oameni profesionişti din domeniu, care pot să gestioneze interesele culturale ale României în străinătate. Pentru funcţia de preşedinte al Institutului Cultural Român îl vom propune pe domnul profesor universitar Radu Carp şi pentru funcţia de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român pe doamna Irina Cornişteanu - director al ICR Viena”, a anunţat preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, la finalul şedinţei BPN.

Turcan a spus că aceasta este varianta pe care PNL o pune pe masa coaliţiei de guvernare, care, din informaţiile liberalilor, ”intenţionează să politizeze această instituţie importantă”.

Radu Carp este profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti. Are un master în studii europene şi relaţii internaţionale la Institut Européen des Hautes Études Internationales din Nisa (1996) şi a obţinut titlul de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2002). Din 2012 este reprezentant al Universităţii din Bucureşti în proiectul CIII-AT-0702-01-1213–Ethics and Politics in the European Context, parte a reţelei CEEPUS III, coordonat de Institut für Sozialethik al Universităţii din Viena. Este membru, din partea Universităţii din Bucureşti, al proiectului internaţional de cercetare 156171-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS JUSTMEN. Menu for Justice. Toward a European Curriculum Studiorum on Judicial Studies, coordonat de Universitatea din Bologna şi finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme – Erasmus Network (2009–2013). Face parte din comitetul de conducere al International Centre for Black Sea Studies din Atena, este membru al Consiliului de administraţie al TVR (începând cu 2012), director general al Institutului Diplomatic Român, aflat sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe (2010–2012), prodecan (2008–2010) şi secretar ştiinţific (2010–2012) la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti. Este profesor asociat în cadrul mai multor universităţi: Universitatea Carolină din Praga (2013); The Munk School of Global Affairs, University of Toronto (2011); Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius (2010); Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj (programul de master État de droit et société civile, 2010); Institutul Diplomatic Român (2006–2007); Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi (Centrul de Studii Europene, 2005-2006); Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti (Departamentul de studii culturale americane, 2002–2005); National and Kapodistrian University of Athens (2000). Cea mai recentă carte a sa este Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009). A participat la volume colective şi a publicat articole în Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Lituania, Republica Moldova şi SUA.