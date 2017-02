Pianista Elizabeth Sombart şi Camerata Regală, în concert extraordinar, sâmbătă, la Ateneul Român

În program vor fi lucrări din creaţia compozitorilor J.S. Bach (Concertul pentru două piane BWV 1060, în do minor) şi W.A. Mozart (Concertul pentru pian nr. 23, KV. 488 în La major şi Simfonia nr. 40, în sol minor, KV. 550). Evenimentul va fi prezentat de Marius Constantinescu.

Elizabeth Sombart şi Pierre Vallet au concertat împreună pe multe scene ale lumii, completându-şi armonios interpretările. Elevi ai marelui compozitor şi dirijor român Sergiu Celibidache, cei doi muzicieni au înregistrat împreună un CD cu concertele lui Chopin, alături de Royal Phillarmonic Orchestra.

Biletele sunt disponibile în reţeaua bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro şi în magazinele Germanos.

Stagiunea Regală 2016-2017 face parte dintr-o serie de proiecte şi programe pe care Bancpost le-a sprijinit în mod activ de-a lungul timpului, cu scopul de a fi alături de tinerele talente şi de a contribui astfel la promovarea culturii şi artei în rândul publicului larg.



Elizabeth Sombart concertează în lumea întreagă, fiind invitată pe scene prestigioase precum Théâtre des Champs-Élysées din Paris, Carnegie Hall din New York, Wigmore Hall din Londra, Concertgebouw din Amsterdam, Suntory Hall din Tokyo, Victoria Hall din Genève, sala Palau à Barcelone. A colaborat cu artişti ca Augustin Dumay (vioară), Patrick Gallois (flaut), Lluis Claret (violoncel) şi Akiko Nakajima (soprană). A concertat alaturi de Orchestra Naţională din Lille, Orchestra Filarmonicii din Strasbourg, Orchestra Academiei Bruckner din München şi Orchestra Simfonică a secolului XXI din Catalonia. În 2006, Elizabeth Sombart a fost ridicată la rangul de Cavaler al Ordinului Naţional de Merit pentru întreaga activitate, iar din 2008 este Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor pentru cariera sa artistică. În paralel cu activitatea de solist, în 1998 Elizabeth Sombart creează în Elveţia Fundaţia Résonnance care este prezentă în 6 ţări. Filiala din România îşi desfăşoară activitatea din 2013 în Bucureşti.

Lavinia Dragoş s-a născut la Satu-Mare unde a început studiul pianului la vârsta de şase ani cu Anamaria Manfredi, obţinând apoi diploma de licenţă şi masterat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, clasa profesor Adriana Bera. De la vârsta de treisprezece ani cântă cu orchestra „Dinu Lipatti” din Satu-Mare, orchestra „Transilvania” din Cluj Napoca, orchestra de cameră Vic şi orchestra naţională din Liban sub bagheta maeştrilor Jordi Mora, Alexandru Munteanu, Franz Lamprecht, Gheoghe Costin, Alexandru Lăscaie, Shinya Ozaki, Arthur Arnold, Gh.V. Dumănescu, Stefan Novak în ţară şi în străinătate (Düsseldorf, Barcelona, Geneva, Lausanne, Beirut). Din 2006 se stabileşte în Franţa unde o întâlneşte pe Elizabeth Sombart şi Jordi Mora (discipoli ai lui Sergiu Celibidache), alături de care descoperă şi aprofundează fenomenologia muzicală. În 2013 a înfiinţat filiala Résonnance România, urmărind difuzarea muzicii clasice şi promovarea excelenţei în muzică.

Dirijorul francez Pierre Vallet este recunoscut în întreaga lume pentru talentul său muzical care i-a adus colaborări cu cele mai celebre opere din lume. Recentele sale colaborări includ opere ca Madam Butterfly (Puccini) şi Faust (Gounod) la Metropolitan Opera New York, Faust la Gran Teatro del Liceu Barcelona, La Juive la Göteborg Opera Sweden şi Madam Butterfly la Tokyo Bunka Kaikan. Pierre Vallet a înregistrat concertele de pian ale lui Chopin împreună cu artista Elizabeth Sombart şi Royal Philharmonic Orchestra la Abbey Road Studios, CD lansat în aprilie 2015. Educator dedicat, Pierre Vallet este lector şi profesor invitat la cele mai celebre programe de pregătire, precum Lindemann Young Artist Development Program at the Metropolitan Opera, Steans Music Institute at the Ravinia Festival in Chicago, Tanglewood Music Center, Wolf Trap Opera company şi Houston Grand Opera Studio. Vallet a studiat dirijatul şi teoria fenomenologiei muzicale cu Sergiu Celibidache şi pianul la Ecole Normale de Musique de Paris şi la Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.