Orchestra Naţională Radio, concert dedicat Zilei Radioului pe 3 noiembrie

Momentul concertului de la Radio este cu atât mai semnificativ cu cât coincide cu aniversarea a tot atâţia ani de la primul concert, sub bagheta dirijorului Mihail Jora, al Orchestrei Simfonice Radio, cea care avea să devină peste ani Orchestra Naţională Radio.

Invitaţii şi programul serii vor fi pe măsura evenimentului: la pupitrul dirijoral se va afla Cristian Oroşanu, un muzician cu o reputaţie profesională de înaltă ţinută, cu o predilecţie pentru muzica de operă, portofoliul său numărând peste 40 de lucrări de operă dirijate de-a lungul carierei, profesor la Academia de Muzică din Iaşi şi fondator al cunoscutei orchestre de cameră Kamerata Kronstadt.

Surpriza concertului aniversar o reprezintă întâlnirea cu violoncelistul Alexander Buzlov, unul dintre cei mai apreciaţi muzicieni ruşi ai momentului, câştigător al Marelui Premiu la prestigiosul concurs Emanuel Feuermann din Berlin şi asistent al celebrei violonceliste Natalia Gutman.

Dacă se va deschide cu o lucrare reprezentativă pentru evoluţia muzicii clasice româneşti din prima jumătate a secolului trecut – Trei dansuri româneşti, semnate de compozitorul român de origine poloneză Th. Rogalski, seara va continua cu două piese de rezistenţă ale repertoriului clasic internaţional: Concertul în mi minor pentru violoncel şi orchestră, op. 85, de Ed. Elgar, şi Simfonia nr. 3 în mi bemol major, op. 55 – Eroica, de L. van Beethoven.

Concertul poate fi ascultat în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro şi www.romania-muzical.ro.





Cristian Oroşanu

„Contrastul, lirismul, culorile şi stilurile sunt cele care animă personalitatea dirijorului şi explică de ce auditorii şi orchestrele îl iubesc pe Cristian [Oroşanu]”.

Grigore Constantinescu

Construită cu grijă şi seriozitate, reputaţia prefesională a dirijorului Cristian Oroşanu a determinat prezenţa sa pe multe scene ale Europei în compania unor ansambluri celebre: Orchestre de Paris, în cadrul Festivalului de la Aix en Provence, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Tonhalle Zürich, DSO Berlin, BBC Scottish Orchestra, Lamoureux, Israel Kibbutz Orchestra, Orchestre National Porto, a filarmonicilor din Strasbourg, din Bruxelles ş.a.

A fost asistentul dirijorilor Yutaka Sado, Mstislav Rostropovich şi Ingo Metzmacher. Cristian Oroşanu a dirijat cu succes aproape toate orchestrele filarmonicilor din ţară şi ansamblurile muzicale Radio România, în prezent fiind dirijor permanent al Filarmonicii din Braşov. Colaborarea cu Societatea Română de Radiodifuziune a început înaintea carierei de dirijor, Cristian Oroşanu fiind timp de cinci ani cornist în Orchestra Naţională Radio. El este absolvent a două facultăţi ale Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, una de Interpretare şi cealaltă de Dirijat orchestră, la clasa dirijorului Cristian Brâncuşi şi perfecţionat în particular sub îndrumarea celebrului profesor Constantin Bugeanu. În cadrul Academiei internaţionale Bach de la Stuttgart a avut ocazia să lucreze cu dirijorul Helmuth Rilling.

Fascinat de lumea operei, Cristian Oroşanu a fost pe rînd dirijor permanent al Operelor Naţionale din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, iar peste hotare a fost invitat în Franta, Austria sau Japonia. Repertoriul său liric curprinde peste 40 de titluri. Anul 2005 i-a adus dirijorului român două recompense, una în ţară (Premiul Criticii Muzicale din România) şi una în Danemarca (Premiul II la Concursul internaţional de Dirijat Malko).

Mereu atras de latura pedagogică, Cristian Oroşanu este de mai bine de 5 ani profesor de dirijat la Academia de Muzică din Iaşi şi a organizat mai multe cursuri internaţionale de măiestrie la Filamonica Moldova din Iaşi, Opera Naţională din Iaşi şi la Filarmonica din Braşov. Dirijorul Cristian Oroşanu este fondatorul orchestrei de cameră Kamerata Kronstadt şi deţine titlul de doctor în muzică.

Alexander Buzlov

Născut la Moscova, Alexander Buzlov este unul dintre cei mai talentaţi violoncelişti ruşi ai generaţiei sale, despre care publicaţia The New York Times titra: „Un artist de mare tradiţie rusă, care posedă darul minunat de a face instrumentul să cânte, fascinând publicul cu sunetul său.”

A studiat la Conservatorul din Moscova cu Natalia Gutman, iar ca urmare a aprecierii de care se bucură, a fost invitat să devină asistent la clasa profesoarei Natalia Gutman. A mai urmat cursurile Universităţii din Köln, unde a studiat cu Frans Helmerson, şi cursuri de măiestrie interpretativă cu Mstislav Rostropovici, Bernard Greenhouse şi Daniil Shafran.

Alexander Buzlov a câştigat Marele Premiu şi Premiul Publicului la Concursul Emanuel Feuermann din Berlin, Premiul al II-lea la Concursul ARD din München, Premiul al II-lea la Concursul Internaţional pentru Violoncel de la Geneva, Premii I în cadrul competiţiilor de la Belgrad şi Monte Carlo, Premiul al III-lea şi Premiul Rostropovici la ediţia a XV-a a Concursului P. I. Ceaikovski.

A cântat la Carnegie Hall, Lincoln Center, Herkulessaal München, Santa Cecilia, La Scala, Théatre des Champs Elysées, şi a colaborat cu dirijorii: Valery Gergiev, Thomas Sanderling, Yuri Temirkanov, Paavo Järvi, Christoph Poppen, Karel Maria Chichon, Yuri Bashmet, Daniel Boico, Vladimir Spivakov, Leonard Slatkin, Vladimir Fedoseyev.

A păşit pe scene alături de Martha Argerich, Yuri Bashmet, Leonidas Kavakos, Julian Rachlin, Natalia Gutman, Vadim Repin, iar numele său a figurat pe afişele festivalurilor Verbier, Stars of the White Nights, Musical Kremlin, Moscow Autumn, Pietrasanta in Concerto, precum şi la festivalurile de la Colmar, Montpellier, Ludwigsburg.