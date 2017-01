Muzica lui Lipatti la mare preţ, de Ziua Culturii Naţionale

Evenimentul, aflat sub patronajul Ministerului Culturii, a fost organizat de Institutul Cultural Român şi de Radio România, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale şi ca parte a strategiei Institutului Cultural Român (ICR) de celebrare a Centenarului Lipatti în anul 2017.

Preşedintele Institutului Cultural Român, Radu Boroianu, a susţinut, în deschiderea serii, un discurs despre importanţa Zilei Culturii Naţionale.

„Ziua de 15 ianuarie 2017 este pentru Institutul Cultural Român şi debutul unor manifestări din toată lumea al Centenarului naşterii unui alt excepţional creator român, Dinu Lipatti. Vârsta fragedă şi extrema fragilitate prin care ne-au părăsit atât Eminescu, cât şi Lipatti, înalta valoare a împlinirii şi a ecoului peren lăsat de geniul lor, îi asociează printre marile valori româneşti şi universale, alături de Constantin Brâncoveanu, de Dimitrie Cantemir, de Spătaru Milescu, de Nicolae Iorga, de Constantin Brâncuşi, Henri Coandă, George Enescu, de Caragiale sau Blaga, de Saligny, Ion Andreescu şi Ion Ţuculescu, de Grigore Moisil şi Solomon Marcus, de Babeş şi Ion Cantacuzino, de Constantin Noica şi Ştefan Lupaşcu sau Matila Ghyka şi aş putea cita la nesfârşit nume care au uimit şi continuă să uimească“, a spus preşedintele ICR.

Din respect pentru toţi aceştia şi pentru urmaşii lor, creatorii de astăzi, şi convinşi fiind că prin cultură şi spiritualitate Europa poate să-şi câştige o coeziune sporită, lansez astăzi în faţa dumneavoastră primul mare proiect european al Institutului Cultural Român ce poartă numele Limba latină, prima mare instituţie europeană. Dedicăm cu smerenie acest proiect fondatorului de cultură şi de limbă romană care a fost Mihai Eminescu“, a declarat Radu Boroianu.

Alte discursuri, pe scena Sălii Radio, au fost susţinute de Ionuţ Vulpescu (foto), ministrul Culturii, şi Ovidiu Miculescu, preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune, gazda evenimenului. Ministrul Culturii, Ionuţ Vulpescu, a vorbit despre importanţa celebrării Zilei Culturii Naţionale.

„Daţi putere Culturii“ a fost mesajul esenţial transmis de Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale.

„De Ziua Culturii Naţionale aş dori să reamintesc publicului Radio România rolul asumat de instituţia noastră ca promotor al valorilor culturale naţionale prin Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Orchestrele şi Corurile Radio si nu numai. (…) Suntem aşadar în mijlocul evenimentelor culturale, nu doar ca difuzori, ci şi ca producători de cultură“, a declarat, în discursul său, Ovidiu Miculescu, preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune.

Printre personalităţile care au participat la Concertul „Lipatti 100“, dedicat Zilei Culturii Naţionale, s-au numărat: Sergiu Nistor, consilier prezidenţial, E.S. Cord Meier-Klodt, noul ambasador al Germaniei la Bucureşti, Daniel Şandru, secretar de stat, coordonatorul Departamentului Centenar din cadrul Guvernului României, Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministerul Culturii, Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanu, episcop vicar patriarhal.

Programul a cuprins lucrări semnate de Dinu Lipatti - Concertino în stil clasic, op. 3, 3 lieduri pentru voce şi pian pe versuri de Paul Verlaine, Arthur Rimbaud şi Paul Éluard, Concertul nr. 1 în mi bemol major pentru pian şi orchestră de F. Liszt şi, în încheiere, suita Şătrarii de Dinu Lipatti.

În cadrul evenimentului dedicat Zilei Culturii Naţionale, actorul Ion Caramitru (foto) a recitat din creaţia lui Mihai Eminescu, fiind îndelung aplaudat de audienţa de la Sala Radio.

„Eu nu recit, spun versuri. Am fost inspirat muzica lui Lipatti. Am ales în program fragmente din proza, textele filosofice şi din poeziile mai lungi de Eminescu. Am fost reactiv şi foarte inspirat de muzica pe care am auzit-o înainte. Dinu Lipatti a fost un genial interpret al muzicii specific legate de pian. A fost un virtuoz, dar şi un gânditor, un filosof al pianului. Eminescu suportă foarte bine muzică de calitate. El nu trebuie acompaniat, ci trebuie comentat prin muzică“, a declarat actorul Ion Caramitru.

Cu acelaşi prilej, pentru a marca 100 de ani de la naşterea pianistului şi compozitorului Dinu Lipatti (19 martie 1917, Bucureşti – 2 decembrie 1950, Geneva), Romfilatelia a lansat un plic de corespondenţă cu timbru imprimat.

Profilul, repertoriul si istoria Orchestrei Naţionale Radio se definesc de aproape un secol de cultură naţională pe planul creaţiei, interpretării si difuzării muzicii în România. Odată cu momentul lansării postului public de radio, în 1928, s-a înfiinţat, din iniţiativă şi sub conducerea compozitorului Mihail Jora, Orchestra simfonică Radio, ce se afirma prin concerte publice începând cu anul 1932. În perioada mai recentă, Orchestra Naţională Radio s-a impus prin turneele întreprinse - Franţa, Italia, Germania, Spania, Elveţia, Rusia, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Cipru, Grecia, Japonia, China - şi participările la festivaluri internaţionale, evenimente care i-au confirmat pretutindeni prestigiul. Critica muzicală româneasca şi internaţională subliniază valoarea acestei formaţii valoroase în cadrul vieţii concertistice contemporane, asemenea orchestrelor de tradiţie ale Radiodifuziunilor lumii, cu un profil de unicat în dialogul cu publicul, muzicienii şi formaţiile simfonice româneşti.

Reputaţia prefesională a dirijorului Cristian Oroşanu a determinat prezenţa sa pe multe scene ale Europei în compania unor ansambluri celebre: Orchestre de Paris în cadrul Festivalului de la Aix en Provence, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Tonhalle Zürich, DSO Berlin, BBC Scotish Orchestra, Lamoureux, Israel Kibbutz Orchestra, Orchestre National Porto, a filarmonicilor din Strasbourg, din Bruxelles ş.a. Cristian Oroşanu este în prezent dirijor permanent al Filarmonicii din Braşov. Mereu atras de latura pedagogică, Cristian Oroşanu este profesor de dirijat la Academia de muzică „George Enescu" din Iaşi şi a organizat mai multe cursuri internationale de măiestrie la Iaşi şi la Braşov.

Teodora Gheorghiu a făcut studiile muzicale în România, la Academia Muzicală „Gheoghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa profesorilor Niculina Mirea şi Gheorghe Roşu. În septembrie 2002, datorită aprecierii calităţilor sale interpretative, la recomandarea tenorului catalan José Carreras, Teodora Gheorghiu a fost recompensată cu premiul special al concursului muzical Julián Gayarre. În anul 2003, Teodora Gheorghiu a câştigat bursa vieneză „Herbert von Karajan”, respectiv premiul al doilea la Concursul „George Enescu” din Bucureşti, care au propulsat-o ulterior spre a deveni solista prestigioasei instituţii artistice. Înaintea angajării sale ca solistă a Operei de stat din Viena, Teodora a lucrat cu Opera Studio din Chapelle Reine Elisabeth, sub bagheta lui José Van Dam, respectiv fructificând ulterior apariţiile sale scenice printr-o colaborare cu celebra scenă lirică La Monnaie din Bruxelles.

Sergiu Tuhuţiu s-a afirmat ca unul din reprezentanţii de vârf ai tinerei generaţii de pianişti. Obţine licenţa la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2006) şi două titluri de Master în interpretare pianistică: la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart şi la Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca. În 2011 primeşte o bursă de studii la Londra, iar în iulie 2013 este distins cu Artist Diploma la Royal College of Music din Londra. A susţinut concerte pe importante scene din Anglia, Germania, Franţa, Elveţia, Italia, Rusia, Brazilia, Canada şi România. Printre partenerii săi de muzică de cameră s-au numărat muzicieni precum Şerban Lupu, Ruxandra Donose sau Nelly Miricioiu. Este preşedinte al asociaţiei Lipatti Music Production şi iniţiatorul proiectelor muzicale In Memoriam Dinu Lipatti, Piano Colours şi Leading Young Musicians. Câştigător al concursului Debut to Master Soloist Piano Competition 2013 din Sankt Petersburg