Muzica Indiei, de la Bucureşti la Ploieşti, Braşov şi Cluj

Subramanian Bhaskar provine dintr-o familie de muzicieni din Sudul Indiei, bunicul său, Pandit Narayana Bhagavathar fiind muzician la curţile regale din Trivancore şi Mysore. Deşi este născut în Sudul Indiei şi familia sa a fost dedicată stilului Carnatic, Subramanian Bhaskar a preferat stilul Hindustani, muzica clasică din Nordul Indiei. Gurul său au fost Pandit V.U.Rajurkar din şcoala Gwalior Gharana, sub coordonarea căruia a obţinut masteratul în muzică. Bhaskar este solist angajat la All India Radio, a predat în numeroase şcoli şi academii din India, cariera sa culminând cu poziţia de director la Shri P.K.Salve Kala Pratishtan deschisă de Shri Mataji Nirmala Devi la Vaitarna, Mumbai şi cu cea de conferenţiar universitar la College of Music and Dance, din Hyderabad. Este deopotrivă cântăreţ şi compozitor scriind numeroase bandishuri şi bhajanuri inspirate de activitatea sa spirituală.

La concertul din 22 martie,artiştii au cântat împreună cu violonista româncă Anne Marie Ene.

"Spre deosebire de Europa, unde limbajul muzical s-a schimbat mult de la o epocă la alta şi a mers pe găsirea continuă a noi forme de exprimare, până la pulverizarea sunetelor din muzica spectrală, în Asia se merge mai mult pe tradiţie. E şi cazul Indiei, unde muzica tradiţională are la bază moduri, care se numesc raga-uri – scări muzicale complexe în care sunetele au o anumită funcţionalitate şi sunt brodate cu ornamentică şi improvizaţii. Este o muzică de meditaţie şi e însoţită de imnuri sacre – mantre.

Muzica indiană e creată de Energia Kundalini, care se află în osul sacru, la baza coloanei vertebrale. Când un om primeşte iluminarea, ea parcurge sistemul nervos central şi produce un sunet în fiecare chakră (punct energetic) a corpului uman. „Deci este o muzică profund legată de existenţa noastră, atât spirituală, cât şi fizica, pana la nivel celular", apreciază muzicologul Cleopatra David.

Calendarul evenimentelor

25.03 Academia de Muzica din Cluj, ora 19.00, conferinţă şi concert omagial cu Subramanian Bhaskar

26.03, Sala Patria din Braşov ora 19.00, conferinţă şi concert omagial cu Subramanian Bhaskar

27.03. Centrul Muzical al Universităţii Braşov, ora 19.00, Masterclass cu Subramanian Bhaskar

Asociaţia Culturală Nirmal Art este organizatoarea evenimentelor de succes Turneul Naţional Comorile Persiei (ianuarie 2017), Gala muzicilor tradiţionale, a Festivalului Primăvara Spirituliui şi a ciclului de conferinţe Atelier de meditaţie. Este alcătuită din profesionişti în domeniul culturii care şi-au propus să împrospăteze peisajul cultural românesc cu proiecte interesante, inovative şi atractive, promovând arta autentică şi spiritualitatea.

Ediţia din acest an a festivalului este realizată de Asociaţiile Nirmal Art şi Sahaja Yoga România în parteneriat cu Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti,Teatrul Elisabeta din Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Universitatea Transilvania din Braşov şi Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, Centrul de Studii Indiene din Cluj. Organizat pentru prima dată în anul 2016 in jurul datei de 21 martie, festivalul este dedicat zilei de naştere a maestrului spiritual Shri Mataji Nirmala Devi, fondatoarea Sahaja Yoga. Data se suprapune şi cu Anul Nou persan (Nawroz), un preambul al Paştelui creştin. Sintagma „Primavara Spiritului“ este o trimitere directă la renaşterea spirituală sau cea de a doua naştere, asa cum a fost descrisă în paginile Noului Testament prin citarea Mântuitorului însusi şi care nu este altceva decât Realizarea Sinelui.

Incepând de pe 8 martie, au avut loc evenimente la Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşt -un workshop cu Subramanian Bhaskar, la Biblioteca Sadoveanu- un ecital cameral cu Sangit Chamber Ensebmle şi conferinţa Dincolo de teorii despre libertate şi Moksha, la Filarmonica din Ploieşti, o conferinţă şi concert omagial cu Subramanian Bhaskar.