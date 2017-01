Lungmetrajele „Bacalaureat“ şi „Toni Erdmann“ au fost nominalizate la premiul César pentru cel mai bun film străin

La categoria ”cel mai bun film străin” au fost nominalizate următoarele lungmetraje: ”Aquarius”, de Kleber Mendoca Filho (Portugalia), ”Bacalaureat”, de Cristian Mungiu (România), ”La fille inconue”, de Jean-Pierre şi Luc Dardenne (Belgia), ”Manchester by the Sea”, de Kenenth Lonergan (Marea Britanie), ”I, Daniel Blake”, de Ken Loach (Marea Britanie), şi ”Toni Erdmann”, de Maren Ade (Germania-Austria-România).



Filmul ”Bacalaureat” a avut premiera în luna mai, în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună regie. Aceasta a fost cea de a treia participare a cineastului Cristian Mungiu în competiţia oficială de la Cannes, la precedentele două filmele sale fiind recompensate cu trofeul Palme d’Or, în 2007, pentru ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, şi premiile pentru scenariu şi interpretare feminină, în 2012, pentru ”După Dealuri”.



Povestea filmului porneşte de la preocupările unui părinte în contextul societăţii noastre de astăzi. Producţia ”Bacalaureat” este primul lungmetraj al lui Cristian Mungiu care are în centru un personaj masculin.



Recent, Cristian Mungiu a primit două nominalizări la premiile Academiei de Film Europene (EFA), la categoria ”cel mai bun scenariu” şi ”regizorul european al anului 2016”, pentru ”Bacalaureat”.



Pelicula ”Toni Erdmann” (Germania-Austria-România), al cărei producător român este Ada Solomon, spune povestea unui tată excentric, ajuns la pensie şi pus mereu pe glume, care hotărăşte să îi facă o vizită surpriză fiice sale, o femeie de carieră care lucrează la un proiect important ca strateg corporatist în Bucureşti.



Filmul îi are în distribuţie pe Peter Simonischek şi Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell alături de actorii români Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol şi Victoria Cociaş.



Filmul a avut mare succes în rândul spectatorilor de la Festivalul de Film de la Cannes 2016 şi a fost lansat în România pe 21 octombrie.



Acest film a câştigat numeroase trofee şi distincţii în actualul sezon al premiilor cinematografice, fiind recompensată la sfârşitul anului 2016 cu premiul LUX, acordat de Parlamentul European. De asemenea, a fost nominalizat la Globul de Aur 2017 şi a primit, marţi, o nominalizare la premiul Oscar pe 2017 la categoria ”cel mai bun film străin”.



În luna decembrie, ”Toni Erdmann” a fost marele câştigător la cea de-a 29-a gală a premiilor decernate de Academia de Film Europeană (EFA), organizată în oraşul polonez Wroclaw. Acest lungmetraj s-a impus la toate cele cinci categorii de premii la care a fost nominalizat - ”filmul european al anului”, ”regizorul european al anului” (Maren Ade), ”scenaristul european al anului” (Maren Ade), ”actorul european al anului” (Peter Simonischek) şi ”actriţa europeană a anului” (Sandra Hüller).



Miercuri, 25 ianuarie, cele mai multe nominalizări la premiile César au fost atribuite filmelor ”Elle”, o peliculă regizată de Paul Verhoeven şi cu Isabelle Huppert în rolul principal, ”Frantz”, o dramă istorică regizată de Francois Ozon, şi ”Ma Loute”, un film regizat de Bruno Dumont.



Lungmetrajele ”Elle” şi ”Frantz” au primit 11 nominalizări la premiile César 2017, în timp ce ”Ma Loute” va concura la nouă categorii de trofee.



Filmul ”Elle”, care a concura la Cannes 2016, i-a adus actriţei Isabelle Huppert un Globr de AUr şi o nominalizare la Oscar. Cu o acţiune plasată în Franţa şi produs de Said Ben Said şi Michel Merkt, film ”Elle” este un thriller puternic, presărat cu mostre de umor negru, ce prezintă răzbunarea unei femei violate.



Pentru acest rol Isabelle Huppert a primit miercuri cea de-a 16-a nominalizare a sa la premiile César. Actriţa franceză a câştigat acest trofeu o singură dată, pentru evoluţia sa din filmul ”La Cérémonie”, regizat de Claude Chabrol.



Filmul ”Frantz”, cu Pierre Niney în rolul principal masculin, spune povestea unei tinere germane (Paula Beer) care călătoreşte în Franţa pentru a vedea mormântul logodnicului ei, unde se întâlneşte cu un tânăr francez misterios (Pierre Niney), care l-a cunoscut pe fostul ei partener de viaţă pe câmpul de luptă.



Pelicula ”Ma Loute”, la fel ca ”Elle”, a concurat la Cannes 2016 şi este o comedie suprarealistă, a cărei acţiune este plasată la începutul secolului al XX-lea, într-o suburbie din nordul Franţei, şi care prezintă disputele dintre două familii. Din distribuţia filmului mai fac parte Juliette Binoche şi Fabrice Luchini.



Un alt concurent puternic este filmul ”Divines”, debutul regizoral al cineastei Houda Benyamina, care a fost recompensat cu trofeul Camera d’Or la Cannes 2016 şi a fost nominalizat la Globul de Aur 2017. Acest film a primit, miercuri, şapte nominalizări la premiile César 2017.



La categoria ”cel mai bun film” vor concura peliculele ”Divines", de Houda Benyamina, "Elle", de Paul Verhoeven, "Frantz", de François Ozon, "Les innocentes", de Anne Fontaine, "Ma loute", de Bruno Dumont, "Mal de pierres", de Nicole Garcia, şi "Victoria", de Justine Triet.



La categoria ”cel mai bun regizor” au fost nominalizaţi cineaştii Houda Benyamina ("Divines"), Paul Verhoeven ("Elle"), Anne Fontaine ("Les innocentes"), Xavier Dolan ("Juste la fin du monde"), Bruno Dumont ("Ma Loute"), Nicole Garcia ("Mal de pierres") şi François Ozon ("Frantz").



La categoria ”cea ma bună actriţă în rol principal” vor concura Judith Chemla ("Une vie"), Isabelle Huppert ("Elle"), Marion Cotillard ("Mal de pierres"), Virginie Efira ("Victoria"), Marina Foïs ("Irréprochable"), Sidse Babett Knudsen ("La fille de Brest") şi Soko ("La danseuse").



La categoria ”cel mai bun actor în rol principal” au fost nominalizaţi François Cluzet ("Médecin de campagne"), Pierre Deladonchamps ("Le fils de Jean"), Nicolas Duvauchelle ("Je ne suis pas un salaud"), Fabrice Luchini ("Ma loute"), Pierre Niney ("Frantz"), Omar Sy ("Chocolat") şi Gaspard Ulliel ("Juste la fin du monde").



Cea de-a 42-a gală de decernare a premiilor César va avea loc la Paris pe 24 februarie.