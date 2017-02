VIDEO La Premiile FIPRESCI de la Berlinale s-a vorbit şi despre corupţia din România

Regizoarea Ildikó Enyedi a primit trei premii ale criticii, cu "On body and soul" FOTO: Florin Ghioca

Dieter Kosslick, directorul Berlinalei, a ţinut un discurs înflăcărat în faţa unei audienţe numeroase, compusă din cineaşti şi jurnalişti, vorbind despre regizorii care ”vor să salveze lumea” cu filmele lor. De asemenea, germanul a făcut mai multe aluzii la Donald Trump, amintind şi de corupţia din ţara noastră.

”Le mulţumesc regizorilor care cred că vor să salveze lumea, anul acesta, cu filmele lor. La ediţia aceasta a fost o atmosferă specială, relaxată, cu ceva umor. Cineva a dat un semnal de alarmă la nivel internaţional... Chiar şi britanicii s-au trezit. Un om nebun din Biroul Oval a făcut lucrul ăsta”, a precizat Kosslick, adăugând ulterior:

”Ieri, un jurnalist german a fost arestat de poliţia turcă. (...) Trebuie să faceţi ceva cu cei care cumpără, cu corupţii din România! Trebuie să rămânem în alertă. (...) Nu vă pierdeţi curajul”, a încheiat directorul Berlinalei.

Între peliculele premiate anul acesta s-au remarcat ”On body and soul”, de Ildikó Enyedi, care a luat trei distincţii, ”I am not your negro”, de Raoul Peck, ”Insyriated”, de Philippe Van Leeuw, şi ”Mama Colonel”, de Dieudo Hamadi, cu câte două trofee.





Lista completă a trofeelor acordate de juriile independente:

- Short film for European Film Awards - ”The Artificial Humors”, de Gabriel Abrantes

- Amnesty International Prize - documentarul ”La libertad del diablo”, de Everardo González

- Premiul juriului ecumenic pentru cel mai bun film din competiţie - ”Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio

- Menţiune specială a juriului ecumenic pentru un film din competiţie - ”On body and soul”, de Ildikó Enyedi

- Premiul juriului ecumenic pentru cel mai bun film - Panorama - ”Investigating Paradise”, de Merzak Allouache

- Menţiune specială a juriului ecumenic - Panorama - ”I am not your negro”, de Raoul Peck

- Premiul juriului ecumenic pentru cel mai bun film - Forum - ”Mama Colonel”, de Dieudo Hamadi

- Menţiune specială a juriului ecumenic - Forum - ”El mar la mar”, de Joshua Bonnetta & J.P.Sniadecki

- Premiul Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas), acordat unui film din competiţie - ”The Party”, de Sally Potter

- Premiul C.I.C.A.E. (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru cel mai bun film din Panorama - ”Centaur”, de Aktan Arym Kubat

- Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum - ”Newton”, de Amit Masurkar

- Premiul Europa Cinemas - ”Insyriated”, de Philippe Van Leeuw

- Premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film) pentru cel mai bun film din competiţie - ”On body and soul”, de Ildikó Enyedi

- Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Panorama - ”Pendular”, de Julia Murat

- Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din Forum - ”A feeling greater than love”, de Mary Jirmanus Saba

- Panorama Audience Awards - ”Insyriated”, de Philipp Van Leeuw (cel mai bun lungmetraj), şi ”I Am Not Your Negro”, de Raoul Peck (cel mai bun documentar)

- Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost - ”On body and soul”, de Ildikó Enyedi

- Premiul cititorilor cinefili ai Tagesspiegel - ”Mama Colonel”, de Dieudo Hamadi

Premiile competiţiei Festivalului Internaţional de Film de la Berlin vor fi acordate în această seară, în cadrul unei gale la care vor participa 1400 de persoane. Adevărul vă va prezenta de la faţa locului câştigătorii Berlinalei din acest an.

Corespondenţă specială de la Berlin, cu sprijinul ICR şi F64.