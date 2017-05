“From Transylvania with love, Again”, cu Lucia Lobonţ şi Mónika Pădureţ

Lucrare mai veche de Lucia LOBONŢ n. 1972 ”Colaj cu vulpi” 2016 - detaliu ansamblu Gresie, oxizi, glazuri1250 C FOTOGRAFII: Doinel Tronaru

Elite Art Gallery găzduieşte în perioada 10 – 30 mai, expoziţia cu titlul „From Transylvania with love, Again”. Evenimentul reuneşte lucrările artistelor Lucia Lobonţ şi Monica Pădureţ. Deschiderea oficială a expoziţiei se va ţine pe data de 10 mai, ora 18.00. Evenimentului de deschidere se alătură Duo ViolinCello care vor susţine un moment muzical. „From Transylvania with love, Again” reprezintă o nouă ediţie a expoziţiei de ceramică din 2015. Conceptul este întemeiat pe o relaţie de prietenie dintre artiste ce generează emoţie, stârneşte amintirea unei împliniri şi regretul unei pierderi.

În acest context, bazat pe echilibru dintre două viziuni artistice diferite şi un fond emoţional pronunţat lucrările păstrează rafinamentul caracteristic materialului şi o măiestrie de execuţie remarcabilă.

„Fie că este vorba de ştergare cu dantelă, ceainice, păduri cu vulpi şi copii jucându-se, toate descriu un univers feminin, în care mă regăsesc şi mă reîntalnesc, mereu şi mereu cu universul feminin, cu tot dorul de pădure, libertate, joc şi bucuria de-a fi”. Lucia Lobonţ

Monica Pădureţ ne mărturiseşte că „From Transylvania, with love, Again“ reprezintă o călătorie în memorie - fragmente ale unui doliu aflat într-o continuă transformare prin însăşi forma pe care a luat-o în lucrările din acestă expoziţie.



Lucia Lobonţ s-a născut pe 26 august 1972 în Cluj-Napoca. A studiat până în 1991 la Liceul de Artă Plastică din Cluj Napoca şi în 1997 a absolvit Academia de Arte Vizuale “Ioan Andreescu” Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Decorative, Secţia Ceramică. A continuat până în 1998 cu studii postuniversitare de Istoria Artei CEP - Art Contemporain et Institutions § Art Contemporain Metodologie d'analyse d'oeuvre şi în 1998 a obţinut un Masterat în Arte Vizuale. Din 1999 este membru stagiar U.A.P. Cluj. În 2000 a fondat grupul "PLUS MINUS UNU". A participat în numeroase expoziţii personale şi colective, atât în ţară cât şi în străinătate. În afara ţării a expus în Franţa, Germania, Vietnam, China, Marea Britanie, Germania, Portugalia, Ungaria, Italia. Pe lângă activitatea artistică independentă a lucrat şi ca designer, colaborând cu firme româneşti şi internaţionale.

Mónika Pădureţ s-a născut la 1 iunie 1969 în Târgu Mureş. În 1987 a terminat Liceul de Arte Plastice Târgu-Mureş, secţia arte textile iar în 1996 a absolvit Academia de Artă din Bucureşti, secţia ceramică, sub îndrumarea profesorului Costel Badea. Este activă atât pe simezele naţionale cât şi pe cele internaţionale, având în palmares numeroase expoziţii personale şi colective. La nivel internaţional a expus în Marea Britanie, Grecia, Israel, Franţa, Ungaria şi Germania. Lucrări ale artistei se află în colecţii private în Marea Britanie, Germania, Belgia, Franţa, Grecia, Japonia, Israel, SUA, Canada, Italia, Ungaria, România, Portugalia, Finlanda. Este colaborator al Muzeului Ţăranului Român din 1990. Mónika Pădureţ a fost profesor invitat al Universităţii de Arte Bucureşti în 2000 şi din 2007 ţine cursuri de ceramică pentru copii la Muzeul Ţăranului Român.

Lucrare mai veche de Mónika PĂDUREŢ: ”Semne pentru cei dragi” - 1996, Gresie, oxizi, 1200 C

Expoziţia va fi deschisă publicului în intervalul 10 – 30 mai 2017, la Elite Art Gallery din Piaţa Naţiunilor Unite, Nr. 3-5, Bl. B2, Parter, Sector 4, Bucureşti.

Elite Art Gallery are drept scop promovarea tinerilor artişti, prin organizarea unor ample proiecte culturale care expun publicului noi forme de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei moderne precum şi ale unor valori deja consacrate. Asociaţia implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar şi proiecte educaţionale.