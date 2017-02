EXCLUSIV Filmul „Ana, mon amour“, aplaudat în picioare de jurnalişti la Berlinale FOTO

La final, jurnaliştii au plaudat în picioare filmul românesc, cei prezenţi fiind de părere că s-a bucurat de un mai mare succes decât filmul care a deschis ediţia din acest an a Berlinalei.

Imediat după proiecţie a urmat un shooting oficial, apoi o conferinţă de presă la care au participat actorii principali, producătorii filmului, alături de regizorul Călin Peter Netzer. Cotat cu şanse la un premiu anul acesta, filmul "Ana, mon amour" a avut parte şi de numeroase întrebări din partea jurnaliştilor, care au vrut asfle să îşi lămurească dilmele pe care filmul le-a lăsat.

De altfel, o parte dintre jurnaliştii prezenţi la Berlinale au declarat după proiecţie că este "un film foarte puternic", care abordează la un loc teme care nu se regăsesc de obicei în filme, respectiv religia şi psihanaliza.

Cea mai mare provocare a acestui film a fost scenariul şi felul în care funcţionează pe ecran, la fel de provocator a fost şi lucrul cu actorii.”, a mărturisit regizorul Calin Netzer în conferinţa de presă la Berlinală 2017

„E o mare traumă să afli la 17 ani că tatăl tău nu e de fapt tatăl tău biologic. Ăsta e cazul Anei. E o traumă şi să afli ca băiat că mama ta a vrut să fugă cu un neamţ şi ai tăi nu s-au despărţit tocmai din cauza ta, cum e cazul lui Toma. Aşa că intră în relaţia de co-depenţă unul cu celălalt.”

Echipa "Ana, mon amour", la conferinţa de presă FOTO: Florin Ghioca / Berlin

După o pauză de un an, timp în care nu a fost prezentă în competiţia oficială de la Berlinale, România revine cu „Ana, mon amour”, în regia lui Călin Peter Netzer. După ce a câştigat, în 2013, Ursul de Aur cu pelicula ”Poziţia copilului”, regizorul Călin Peter Netzer revine pe marile ecrane cu un film ce explorează dinamica celor mai importante relaţii din viaţa unui om. ”Ana, mon amour” este analiza unei poveşti de dragoste, o incursiune atipică ce surprinde cele mai tensionate şi delicate momente din evoluţia unui cuplu.

Filmul a fost selectat în competiţia oficială a celei de-a 67-a ediţii a Berlinalei (9-19 februarie) şi va putea fi vizionat în cinematografele din România din 3 martie, la scurt timp după premiera internaţională.

Scriitorul Cezar Paul-Bădescu, care este şi co-scenarist al filmului, a spus că acesta e "diferit" de romanul său, "Luminiţa, mon amour", explorând o altă latură", în care afecţiunea nervoasă a unuia dintre parteneri joacă rolul de catalizator, atât în cadrul romanului, cât şi în cel al filmului. "Romanul se duce mai degrabă într-o zonă socială, este o ironie, o critică la adresa lumii în care trăim şi a felului în care lumea vede afecţiunea nervoasă, şi încearcă să ofere tot felul de soluţii, de reţete, mai mult sau mai puţin ridicole. În cadrul filmului, latura socială este trecută în paranteză, filmul e interesat de partea personală, de dezvoltarea relaţiei de către cele două personaje, de psihologia, de relaţia dintre dragoste şi dependenţă, de relaţia dintre dependenţă şi codependenţă", a spus scriitorul.

„Este filmul lui Netzer, care doar a pornit de la romanul meu“, a subliniat Cezar Paul-Bădescu.

El a mai dezvăluit că în momentul în care a fost sunat de regizorul Călin Peter Netzer, acesta i-a zis „Cred că eu sunt Luminiţa”, referindu-se la faptul că regăseşte în viaţa eroinei din carte pasaje din propria sa existenţă. Astfel, „Ana” din film este un amestec de „Luminiţa” şi Netzer, cu schimbările normale ale unui scenariu de film de ficţiune.





Iulia Lumânare, Călin Peter Netzer şi Diana Kavallioti FOTO: Florin Ghioca / Berlin

Actriţa Diana Cavallioti este cea care deţine rolul principal şi care dă viaţă unui personaj complex. Cu prilejul conferinţei, ea a declarat că "Ana, mon amour" a fost "o experienţă" şi "o luptă": "Cumva, am lăsat să iasă la suprafaţă lucruri extraordinar de personale pentru mine şi dacă vorbim de dependenţă şi codependenţă şi relaţiile astea interumane care în copilărie ne modelează, pentru mine a fost o luptă ceea ce am reuşit să rezolv. Cu Ana am reuşit să văd şi partea cealaltă a monedei", a mărturisit actriţa, care a mai precizat că pentru pregătirea filmului, atât ea cât şi colegul ei de platou, Mircea Postelnicu, au fost la şedinţe de psihoterapie.

Scenarista Iulia Lumânare a menţionat că „dorinţa nu a fost aceea de a face un film despre psihanaliză, ci unul psihanalitic”. Directorul de imagine Andrei Butica a povestit despre plăcerea de a lucra la această producţie. Actorul Adrian Titieni, care a interpretat în film rolul medicului psihanalist, vede această producţie ca pe „o oglinda a fiecăruia dintre noi şi în acelaşi timp ca pe un punct de plecare în cunoaşterea propriei identităţi”.

ICR susţine, de asemenea, standul românesc din cadrul European Film Market şi apariţia catalogului Romanian Films. Despre standul de promovare a filmului românesc la Berlinale a vorbit Alina Sălcudeanu, coordonatoarea Departamentului de Relaţii Internaţionale al Centrului National al Cinematografiei.

ICR Berlin a început să sprijine cu succes prezenţele româneşti la festival în anul 2008, an în care lui Bogdan Mustaţă i-a fost decernat Ursul de Aur pentru scurtmetrajul "O zi bună de plajă". În anul 2010, regizorul Florin Şerban a primit Ursul de Argint pentru pelicula "Eu când vreau să fluier, fluier". Anul 2013 a adus României "Ursul de Aur" pentru pelicula "Poziţia copilului", regia Călin Peter Netzer, anul 2015 "Ursul de Argint" pentru pelicula "Aferim!", regia Radu Jude, iar 2016 premiul "CICAE — Confederation Internationale des Cinemas d'Art et d'Essai" (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru filmul "Ilegitim, regia: Adrian Sitaru.

Corespondenţă de la Berlin, realizată cu sprijinul ICR şi cu echipament furnizat de F64.