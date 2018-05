Festivalul Centenar România, sărbătorit pe Broadway la New York

Aniversarea Centenarului României va fi sărbătorită la cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Zilei României de pe Broadway - duminică, 20 mai, care va reuni peste 100 de celebrităţi, demnitari şi antreprenori din România.Se aşteaptă un număr record de români din cadrul diasporei în cadrul evenimentului din acest an, care va însuma peste 30.000 de participanţi din întreaga lume. Cântăreţi şi dansatori celebrii din Statele Unite precum şi din diferite părţi ale României se vor alătura evenimentului pe parcursul întregii zile.

Ceremonia de premiere din acest an va onora cel mai bun diplomat român din SUA, cel mai bun om de afaceri româno-american şi cel mai valoros membru al Consiliului de Afaceri Româno-American.

Din cele 300 de standuri, 30 vor oferi mâncăruri tradiţionale româneşti, cărţi, opere de arta, întâlniri cu furnizori de servicii, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi alte posibilităţi de a explora cultura şi valorile româneşti.

La acest eveniment considerat cel mai important din afara graniţelor României participă anual peste 25.000 de persoane care includ români din majoritatea oraşelor americane, dar mai ales turişti din peste 100 de ţări. Celebrul Broadway, în zona districtului financiar (Freedom Tower, New York Stock Exchange, Statuia Libertăţii şi Memorialul 9/11), va fi închis traficului pentru a face loc celor aproximativ 400 de standuri comerciale din care 30 vor reprezenta valori, tradiţii, produse şi servicii din România.

Este pentru prima dată în istoria diasporei din America de Nord când şapte biserici româneşti se reunesc sub egida aceluiaşi eveniment. Guvernatorul Statului New York, David Paterson, a declarat luna mai a anului 2010 drept luna traditţiilor româneşti la New York şi ziua de 1 mai drept Ziua României în Statul New York.

Evenimentul este onorat cu prezenţa Ambasadorului României la Washington, George Cristian Maior, Ambasadorul Misiunii la ONU domnul Ion Jinga şi a peste 30 de ambasadori la ONU din tot atâtea ţări care au confirmat prezenţa la acest eveniment istoric.

Din partea americana sunt aşteptaţi congresmanul republican Joe Wilson (Carolina de Nord), City Comptroller Scott Springer care este şi candidat la primaria orasului New York, Avocatul Poporului Letitia James vice primar, si alti demnitari din zona New York.

Organizat în fiecare primavara, incepand cu anul 2000, de către Preşedintele Cosiliului de Afaceri Româno-American, Ştefan Minovici, festivalul a reunit în ultimele doua decenii o serie de personalităţi politice, militare, culturale, printre care Majestatea Sa, Regele Mihai, împreunaă cu Regina Ana, preşedinţii Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, sportivii Gheorghe Hagi, Ilie Năstase şi Simona Amanar, Bella Karoli, Gen. Wesley Clark, congresmanii Mike Turner (R-OH), Loretta Lynch (D-CA), Daniel Lipinski (D-Il), primarii Rudy Giuliani şi Mike Bloomberg, precum ţi zeci de ambasadori, diplomaţi şi demnitari din România.



Anul acesta artiştii vor prezenta un program de cântece si dansuri din zone diverse ale României, precum si costume populare diferite specifice. Pe scena festivalului vor urca în acest an ansamblul artistic de dans Doinita din Bucuresti, ansamblul Banatul din Ridgewood, New York, impreună cu artiştii George Rotaru, Valeria Arnautu, Branduşa Covalciuc, Garofaş and Irina Milici, Ionela Guzic şi Ciprian Cocalia.