Expoziţia „Drepturile Omului pentru Toţi“. Ziua Internaţională a Drepturilor Omului celebrată la New York

ICR New York, care, în cadrul acestui proiect de diplomaţie culturală, colaborează cu Misiunea Permanentă a României la ONU, cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi cu Asociaţia “Liber la Educaţie, Cultură şi Sport”, din România, organizează expoziţia intitulată “Drepturile Omului pentru Toţi”, menită a celebra Ziua Internaţională a Drepturilor Omului (10 decembrie – dată la care, în 1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului). Vernisajul expoziţiei este programat în 8 decembrie 2017, dar expoziţia va fi pe simezele ICRNY până la data de 20 decembrie 2017.

Având în vedere succesul proiectelor internaţionale din ultimii doi ani, desfăşurate în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Regatul Belgiei şi Ambasada României în Japonia, Asociaţia “Liber la Educaţie, Cultură şi Sport” (www.educatie.ong) s-a adresat ICR New York cu propunerea organizării în acest an, la New York, în luna decembrie 2017, a expoziţiei cultural – educative intitulată “Drepturile Omului pentru Toţi”, potrivit unui comunicat al ICR New York.



În urma jurizării comune cu partenerii de proiect, asociaţia mai sus amintită a selectat lucrări reprezentative, care vor face parte din această expoziţie de la sediul ICR New York.

Proiectul este dedicat tututor segmentelor de vârstă, fiind structurat pe trei secţiuni: caligrafie, fotografie şi artă plastică. Peste 100 de instituţii şcolare din ţara noastră au răspuns pozitiv colaborării pentru acest proiect, iar românii de peste graniţe, prin profesorii de Cultură şi Civilizaţie Română, au fost anunţaţi şi mobilizaţi pentru participare la acest proiect-campanie.

Asociaţia “Liber la Educaţie, Cultură şi Sport” desfăşoară proiecte educative, culturale şi sportive în rândul tuturor segmentelor de vârstă, având un portofoliu bogat şi participări internaţionale, prin parteneriate cu instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale, pe trei continente: Europa, Asia şi America.

Asociaţia “Liber la Educaţie, Cultură şi Sport” s-a înfiinţat, în martie 2014, pentru a veni în sprijinul tuturor segmentelor de vârstă prin facilitarea accesului la educaţie, cultură şi sport, atât prin programe de formare, cât şi prin proiecte care să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea valorilor individuale.