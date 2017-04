De ce trebuie să vizitezi anul acesta târgul V for Vintage ediţia #18? Interviu cu Laura Călin, fondatoarea V for Vintage

Târgul are loc la Grand Hotel Boulevard, la intersecţia dintre Calea Victoriei şi Bulevardul Regina Elisabeta. Am stat de vorbă cu Laura Călin, care ne-a povestit parcursul V for Vintage, cum a ajuns târgul la edţtia majoratului şi ce noutăţi se vor găsi de această dată.

Cât de mult s-a schimbat V for Vintage de la ediţia 1 şi până la a 18-a?

V for Vintage a fost, în 2008, primul târg de design românesc şi cultură vintage din România. Acum suntem în cel de-al nouălea an, evenimentul a crescut firesc, şi cantitativ – cu fiecare ediţie au fost tot mai mulţi expozanţi şi, sigur, vizitatori - dar şi calitativ: ne-am bazat întotdeauna pe o selecţie foarte riguroasă a celor care participă, pe concepte stabile şi mereu noi de amenajare şi comunicare, ceea ce ne-a menţinut mereu în atenţia publicului...şi în graţiile lui.

Ce găseşte un vizitator la V for Vintage 18? De ce ar trebui să vină?

Pentru atmosferă care e făcută să maximizeze experienţa vizitatorului, să îl ducă într-un loc în care designul vestimentar, bijuteria de autor, accesoriile, vintage-ul autentic şi designul de obiect sunt într-un mix complet. Pentru că dăm viaţă unui spaţiu istoric, aducem împreună 100 de designeri atent selectaţi şi peste 10 colecţionari de piese vintage. Pentru că este un weekend de shopping alternativ şi relaxare de neratat.

După 9 ani de dezvoltare a proiectului V for Vintage, ce s-a schimbat în designul românesc de modă?

Când am început să organizăm V for Vintage nu era foarte clar ce este designul românesc şi cum efectiv să trăieşti din asta. Însă lucrurile au evoluat, colecţiile prezentate la V for Vintage sunt în constantă transformare şi reinventare a designului.

Putem spune că industria designului românesc s-a maturizat.

De ce ai ales tema Libertatea de a alege pentru ediţia cu numărul 18?

În această primăvară ajungem la cea de-a 18-a ediţie, vârsta la care avem libertatea de a alege şi la care ne asumăm propriile alegeri. Şi ne celebrăm acest majorat printr-o ediţie aniversară.

Susţineţi viitorii designeri prin colaborarea cu universităţile. Cum arată viitorul designului în România?

Aşa este, la fiecare ediţie construim în cadrul târgului un spaţiu dedicat Universităţilor şi Facultăţilor de Artă şi Design din Bucureşti, Cluj şi Timişoara. Îi susţinem pe cei la început de drum pentru că au potenţial şi dorim să îi încurajăm în acest domeniu. Viitorul designului în România…în direcţia bună

Puteţi să spuneţi câteva nume care au debutat la V for Vintage şi ulterior s-au făcut remarcate internaţional

Murmur este unul din brandurile care a ajuns la V for Vintage în perioada de început şi acum este remarcat la nivel internaţional, purtat de vedete şi văzut în revistele internaţionale de referinţă.