Cinci filme româneşti vor fi proiectate la Poznan, în Festivalul Internaţional de Animaţie din Polonia

România se va bucura de un statut special la această ediţie, cel mai important festival de animaţie din România, Anim’Est, fiind prezentat într-o secţiune aparte a manifestării poloneze, intitulată „Şcoli şi Festivaluri”, informează un comunicat emis de Institutul Cultural Român Varşovia.

În cadrul acestei sesiuni de proiecţii vor fi prezentate producţii din mai multe ţări balcanice, sub titlul generic “Balkananimation”, printre care şi un număr de cinci filme româneşti: „Pui de Somn” (Baby Nap) de Paul Mureşan, „Omulan” de Matei Branea, ”How to Deal with Nonsense” de Veronica Solomon, „Ţipătul” (The Scream) de Sebastian Cosor şi „Tango con Anita” de Szabolcs Fekete.

Filmele din selecţia ”Balkananimation” vor fi prezentate de Mihai Mitrică, directorul Festivalului Anim’Est de la Bucureşti. Mihai Mitrică va participa, de asemenea, la conferinţa despre politică şi animaţie, cu titlul ”Animating Politics from Méliès to Mulloy” (Politica animată de la Méliès la Mulloy), precum şi la o serie de ateliere şi întâlniri cu profesionişti din domeniu, în cadrul secţiunii „Animator Pro”, ocazie cu care vor fi promovate atât animaţia românească, cât şi Festivalul Internaţional Anim’Est, care, în luna octombrie a acestui an, va ajunge la cea de-a XII-a ediţie.

La ediţia din acest an a festivalului Internaţional al Filmului de Animaţie Animator vor fi prezentate peste 300 de producţii de animaţie din întreaga lume.