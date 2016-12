Cele mai vândute cărţi în 2016. Titluri de Lucian Boia, Mircea Mihăieş, Paulo Coelho şi Dan Brown

Cea mai recentă carte a lui Lucian Boia - ”Un joc fără reguli - Despre imprevizibilitatea istoriei” - a fost cea mai vândută carte la editura Humanitas.. Volumul ”Ulysses 732. Romanul Romanului”, de Mircea Mihăieş, a fost cel mai vândut la Editura Polirom, iar ”Zgomotul timpului” de Julian Barnes a fost cea mai cumpărată carte la editura Nemira în 2016, potrivit informaţiilor furnizate de edituri pentru "Adevărul". Vânzări spectaculoase au înregistrat şi cartea ”Doamna de la Miezul Nopţii”, de Cassandra Clare, de la editura Corint, dar şi ”Jamila Cuisine” de Geanina Staicu-Avram, la Curtea Veche Publishing. La Editura Litera, printre bestsellere s-a situat volumul “Înainte să te cunosc”, şi continuarea acestuia: “După ce te-am pierdut”, de Jojo Mojes

EDITURA NEMIRA

1. Cu ultima suflare, de Paul Kalanithi - o carte autobiografică scrisă de un neurochirurg briliant care la 36 de ani descoperă că are cancer, urmând ca peste puţin timp să moară. Cartea tocmai a fost desemnată de cititorii din toată lumea cel mai bun volum de memorii/autobiografie din 2016 pe goodread.com.

2. Viata mea, de Charlie Chaplin - apărută în colecţia Yorick de arte ale spectacolului. Cartea este autobiografia fascinantului Charlie Chaplin, unul dintre cei mai importanţi artişti ai secolului al XX-lea, de la primele încercări de a se face cunoscut şi până la anii de faimă din Statele Unite ale Americii.

3. Urzeala tronurilor, de George R.R. Martin, primul volum din saga fantasy Cântec de gheaţă şi foc, ecranizată de HBO şi cu un succes enorm la publicul din toată lumea, rămâne printre preferatele cititorilor Nemira, datorită lumii fantastice construite de R. R. Martin.

4. Călătoarea, de Diana Gabaldon, este primul roman din seria Outlander, şi el ecranizat. Îndrăgite de milioane de cititori din toată lumea, romanele Outlander cuprind aventurile lui Claire care călătoreşte înapoi în timp în Scoţia secolului al XVIII-lea, unde trăieşte o nemuritoare poveste de dragoste.

5. Sabia destinului, de Andrzej Sapkowski, a doua carte din seria Witcher, care a inspirat faimosul joc cu acelaşi nume, cuprinde povestiri cu vânătorul de monştri Geralt, într-o lume plină de magie, mister, dar şi de pericole dintre cele mai stranii.

Până în luna octombrie 2016, Editura POLIROM a declarat urmărtoarele titluri ca fiind cele mai vândute:

Ulysses 732. Romanul Romanului, de Mircea Mihăieş.

Scrisori către Vera, de Vladimir Nabokov, traducere de Veronica D. Niculescu, Premiul „Antoaneta Ralian” pentru traducere, Gaudeamus 2016

Meseria de romancier, de Haruki Murakami

Dragoste la 17,50$, de Charles Bukowski, traducere de Cristian Neagoe, la egalitate cu Coajă de nucă, de Ian McEwan, traducere de Dan Croitoru

Viaţa şi Opera, de Cristian Tudor Popescu

CARTEA ROMANEASCA

Iubirile de tip pantof. Iubirile de tip umbrelă..., de Matei Vişniec

Doi într-o carte (fără a-l mai socoti pe autorul ei). Fragmente cu Radu Petrescu şi Mircea Nedelciu, de Gheorghe Crăciun

Imagini, litere, documente de călătorie, de Gheorghe Crăciun

Năluca, de Octavian Soviany

Şoseaua Virtuţii. Cartea Cîinelui, de Cristian Teodorescu

EDITURA HUMANITAS

Strania istorie a comunismului românesc (şi nefericitele ei consecinţe) de Lucian Boia

444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara

Nebunia de a gândi cu mintea ta de Gabriel Liiceanu

În umbra Europei. Două războaie reci şi trei decenii de călătorie prin România şi dincolo de ea de Robert D. Kaplan

Nelinişti vechi şi noi de Andrei Pleşu

HUMANITAS FICTION

Spioana de Paulo Coelho

Femeia în faţa oglinzii de Eric-Emmanuel Schmitt

Toată lumina pe care nu o putem vedea de Anthony Doerr

Poftă de ciocolată de Care Santos

Iuda de Amos Oz

Cele mai vândute cărţi la Editura Vremea

Jurnalul unui ţăran de la Dunăre, de Vintilă Horia

Trilogia exilului - Dumnezeu s-a născut în exil, Cavalerul resemnării şi Salvarea de ostrogoţi. Persecutaţi-l pe Boetiu

Memoriile unui fost Săgetător, de Vintilă Horia

Arta conversaţiei cu Ileana & Romulus Vulpescu. Dialoguri peste timp, interviuri de Ion Jianu

Educaţie şi pace, de Maria Montessori

EDITURA RAO

Inferno, de Dan Brown. Romanul Inferno cuprinde toate elementele fantastice şi ingenioase cu care Dan Brown ne-a obişnuit deja: un om de ştiinţă nebun, cu un ţel bine conturat, un mister greu de dezlegat, simboluri extrase din „Divina Comedie“ a lui Dante, mesaje secrete. Dan Brown a schimbat concepţia asupra a tot ceea ce înseamnă bestseller, devenind un fenomen mondial. Scriitorul se regăseşte în „Top 100 cele mai influente personalităţi ale lumii“, publicat de revista Time.

Biblia pierdută, de Igor Bergler. Romanul lui Igor Bergler, "Biblia pierdută" a stabilit şi doborât record după record: peste 82.000 de exemplare vândute, record de prevânzare- cel mai mare din istoria României, peste 10.000 de exemplare, record de vânzare în primul weekend la apariţia în librării - 3.200 de exemplare, cea mai vândută carte la cea de-a 22-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus - cel mai mare târg al României, cu peste 1.600 de exemplare vândute, aleasa “cea mai râvnită carte” de către cei 125.000 de vizitatori ai târgului.

Trilogia secolului, de Ken Follett. Din trilogie fac parte Caderea Uriaşilor, Iarna lumii şi Capătul veşniciei. O epopee de calibru , marcată de dragoste, ură, război, revoluţii şi multe altele.

Muntele Familiei Gray, de John Grisham

Cartea vinurilor româneşti, de Marinela Vasilica Ardelean. Acesta este primul ghid care reuneşte cele mai bune vinuri din România şi din Republica Moldova. Pentru această carte autoarea a vizitat aproape toate cramele din cele două ţări şi a degustat aproximativ 3 000 de vinuri. În volumul publicat la editura RAO, Marinela Vasilica Ardelean a descris şi a clasificat 214 vinuri. Marinela Vasilica Ardelean a decis să schimbe imaginea internaţională a vinurilor româneşti.

CURTEA VECHE PUBLISHING

“Flash-uri din sens opus” de Marian Godină

A devenit cunoscut datorită textelor cu haz de pe Facebook ce prezintă întâmplări din viaţa de poliţist rutier şi a reuşit să schimbe imaginea breslei sale. "Flash-uri din sens opus" reprezintă volumul de debut al lui Marian Godină, care trece de la uniformă la condei, devenind autor cu acte în regulă. O carte actuală şi amuzantă care se citeşte cu sufletul la gură: momente din viaţa de zi cu zi în care deseori te regăseşti, povestiri cu tâlc, personaje savuroase şi memorabile întâlnite în trafic, limbaj autentic presărat cu (auto)ironie şi umor cât cuprinde. Este cartea pe care nu te poţi abţine să nu o recomanzi unui prieten după ce o citeşti.

“Secretele succesului” de Dale Carnegie

Dale Carnegie spunea că „succesul înseamnă să obţii ceea ce vrei, iar fericirea înseamnă să vrei ceea ce ai obţinut”.

Dar ce anume îşi doresc oamenii? Ei bine, de cele mai multe ori, e vorba despre o carieră ascendentă, prieteni de încredere, o familie iubitoare, un trai decent… şi altele asemenea. Desigur, motivele pentru care un om îşi doreşte ceva anume sunt complet personale, însă metodele prin care îşi poate atinge obiectivul sunt general valabile. Iar metodele din cartea de faţă au fost testate de peste 15 milioane de cititori de pe cinci continente, pe parcursul a trei sferturi de secol. Volumul de faţă a ajuns, cu timpul, să fie cea mai vândută carte motivaţională publicată vreodată.

“ABC de nutriţie” de dr. Mihaela Bilic

Relaţia unui copil cu mâncarea se construieşte în copilărie. Atunci învaţă ce înseamnă foamea şi pofta, descoperă plăcerea de a mânca, începe să-şi recunoască nevoile corpului, să ştie ce rol au alimentele. Dar un copil nu poate să-şi construiască singur o dietă diversificată şi echilibrată, nu ştie să se protejeze de supraoferta alimentară, nu reuşeşte să identifice corect produsele. Pentru asta are nevoie de familie, de educaţie, de şcoală, de informaţie, de cărţi… şi de un abecedar de nutriţie! dr. Mihaela Bilic, medic nutriţionist Vrei să fii bine crescut? Atunci trebuie să fii bine hrănit! Descoperă singur adevărul despre alimente, află care este rolul lor în organism, ce şi cât trebuie să mănânci.

“Inteligenţa emoţională” de Daniel Goleman

Cartea lui Daniel Goleman a marcat o revoluţie uluitoare în psihologie prin analiza importanţei covârşitoare a emoţiilor în dezvoltarea personalitãţii umane. Studiul sãu ne explicã cum, atunci când ne înţelegem sentimentele, situaţia în care ne aflãm devine mai limpede. Descoperim chiar un nou mod de a privi cauzele bolilor care ne macinã familia şi societatea.

Preluând rezultatele cercetãrilor asupra creierului şi comportamentului, autorul propune extinderea conceptului de inteligenţã. Este binecunoscut termenul de IQ - coeficientul care mãsoarã inteligenţa umanã înnãscutã şi care nu prea poate fi ameliorat pe parcursul vieţii. O asemenea înţelegere nu explicã, de pildã, situaţiile în care persoane cu un IQ mediu sau relativ scãzut au cunoscut un mare succes.

“Curajul de a fi vulnerabil” de Brene Brown

Vulnerabilitatea nu înseamnă doar să cunoşti victoria sau înfrângerea, ci să înţelegi că ambele sunt necesare; înseamnă să te implici cu toată fiinţa ta în ceea ce faci.

Profesoară universitară, autoare de cărţi şi articole şi vorbitoare în public din Statele Unite, Brené Brown este actualmente cercetătoare la Colegiul Postuniversitar de Asistenţă Socială de la Universitatea din Houston, Texas. În ultimii doisprezece ani, s-a ocupat de cercetare într-o arie largă de subiecte, care include vulnerabilitatea, curajul, sentimentul valorii personale şi cel al ruşinii, şi a ţinut conferinţe pe aceste teme, vizionate pe Internet în toată lumea.

EDITURA UNIVERS

O să te ţin în braţe cât vrei tu şi încă o secundă, de Ioana Chicet-Macoveiciuc,

Tipul din filme nu există, de Bogdan Stoica

Miercuri, respirăm (roman), de Ioana Chicet-Macoveiciuc,

2666 (roman), de Roberto Bolaño

Atatürk (biografie), de İpek Çalışlar

EDITURA PARALELA 45

Jurnalul meu trăsnit, de Keri Smith

Portalul magic (16 volume), de Mary Pope Osborne

Istoria literaturii romane pe intelesul celor care citesc, de Nicolae Manolescu

Seria Opere de Mircea Nedelciu

Carţile cu Apolodor, de Gellu Naum

EDITURA LITERA

1.”Înainte să te cunosc”, Jojo Moyes

Povestea de dragoste a anului a devenit una dintre cele mai iubite cărţi din România, aflându-se astfel în topul preferinţelor cititorilor noştri. „Înainte să te cunosc” e o poveste de dragoste pentru generaţia de azi, despre o iubire neaşteptată între doi oameni care nu au nimic în comun. O carte romantică şi imprevizibilă, care îi va provoca pe cititori să se întrebe ce e de făcut atunci când, de dragul celui pe care îl iubeşti, trebuie să-ţi sacrifici propria fericire.

2 & 3.Topul contină cu două cărţi de colorat pentru adulţi, o activitate în trend pe piaţa românească. Johanna Basford este creatoarea bestsellerurilor mondiale Grădina secretă, Pădurea fermecată, Oceanul dispărut şi Jungla magică. Cărţile sale s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. În România cititorii au plasat în topul preferinţelor pe 2016 cărţile de colorat şi activităţi antistres „Grădina secretă” şi „Pădurea fermecată” ambele sub creionul magic al Johannei Basford.

4. Autoarea Jojo Moyes este prezentă în top cu încă un roman, continuarea bestsellerului „Înainte să te cunosc” :”După ce te-am pierdut”.

„Amuzant, surprinzător şi emoţionant, cu personaje care inspiră în acelaşi timp optimism şi melancolie... Un roman provocator şi captivant, care reuşeşte să surprindă întreaga complexitate a iubirii.” - People Magazine

Jojo Moyes este autoarea bestsellerurilor Ultima scrisoare de dragoste, Fata pe care ai lăsat-o în urmă şi Înainte să te cunosc, roman vândut în peste 8 milioane de exemplare.

5. „Războiul nu are chip de femeie” este romanul ce cuprinde mărturiile femeilor sovietice care au luptat în al Doilea Război Mondial, de Svetlana Aleksievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatură 2015.

Svetlana Aleksievici şi-a dedicat şapte ani din viaţă colectării mărturiilor unor femei care, multe dintre ele, la momentul acela erau abia ieşite din copilărie. După primele sentimente de euforie, asistăm la o schimbare radicală de ton, pe măsură ce ajungem la încercarea fatală a luptei, însoţită de partea sa de întrebări şi de suferinţă. Abandonând tăcerea în care şi-au găsit refugiul, aceste femei îndrăznesc, în sfârşit, să prezinte războiul aşa cum l-au trăit. Colecţia Clasici Contemporani Litera mai cuprinde, de aceeaşi autoare – „Ultimii martori” şi „Soldaţii de zinc”.

Top 5 Editura Litera mică

1.”Iepuraşul care voia să adoarmă”, de Carl-Johan Forssén Ehrlin, cartea magică şi revoluţionară, prima de acest gen, o metodă testată şi confirmată de mii de părinţi din lumea întreagă.

2 & 3. Titlurile Disney România sunt printre preferatele micilor cititori –„Disney. Soy Luna. Marea aventură” şi „Disney. Soy Luna. Jurnalul meu secret.”

4. Cărţile educative National Geographic în care părinţii pot găsi răspunsuri directe şi adecvate vârstei copiilor se afă în topul preferinţelor acestora. „De ce? Prima mea carte de întrebări.” este una dintre ele.

5. „Cartea de vrăji a lui Mal”, este preferata adolescenţilor şi face parte din îndrăgita serie Disney Descendenţii, care povesteşte istoria plină de aventuri a urmaşilor personajelor rele ale celor mai cunoscute poveşti.

GRUPUL EDITORIAL CORINT

Oraşul focului ceresc - Cassandra Clare

Noul ţar - Steven Lee Myers

Poveşti pentru fetiţe - Italo Calvino

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Povestea nespusă - Barbara Leaming

Addison Cooke şi comoara incaşilor - Jonathan W. Stokes





EDITURA TREI

1. Fata din tren de Paula Hawkins



2. Discursuri care au schimbat lumea de Simon Sebag Montefiore



3. Banda celor şase ciori de Leigh Bardugo



4. Află adevărul



5. Emoţii date pe faţă

Cele mai vândute cărţi ale Editurii Trei în anul 2016 au avut mare succes şi la nivel internaţional.

Volumul de debut al britanicei Paula Hawkins – Fata din tren (colecţia Fiction Connection) – ocupă prima poziţie în topul de vânzare. Editia tie-in cu actriţa Emily Blunt pe copertă, precum şi ecranizarea de excepţie care a avut premiera în luna septembrie, a readus-o în prim-plan pe Rachel Watson, abia divorţată de soţul ei Tom, predispusă la alcoolism şi cu un comportament auto-distructiv. Povestea ei şerpuieşte în fiecare zi, asemeni trenului care o duce la serviciu, printre vieţile anoste din suburbiile Londrei.

Discursuri care au schimbat lumea (colecţia Istorie) este o colecţie de cuvântări celebre selectate de istoricul Simon Sebag Montefiore. Puteţi citi în acest volum imnuri înălţătoare închinate valorilor democraţiei, câteva dintre cele mai detestabile discursuri care au întunecat orizonturile lumii libere sau cuvântările rostite de monştrii istoriei care sunt adevărate lecţii pentru omenire.

Banda celor şase ciori (colecţia Young Fiction Connetion) de Leigh Bardugo este primul volum dintr-o duologie care se adresează adolescenţilor. Este o poveste despre o bandă multi-etnică formată din inadaptaţi foarte diferiţi, dar care împreună alcătuiesc o familie şi sunt singurii care pot împiedica distrugerea întregii lumi... dacă nu se ucid mai întâi între ei.

Cartea scrisă de cei trei foşti agenţi CIA (Philip Houston, Michael Floyd, Susan Carnicero) – Află adevărul (colecţia Psihologie practică) – este o lectură plăcută, bazată pe exemple concrete, şi cuprinde numeroase principii din zona psihologiei aplicate şi a analizei comportamentale. Cartea este un ghid în care ne sunt prezentate beneficiile unor tehnici precum repetiţia, scoaterea din zona de confort, proiectarea vinovăţiei, raţionaliza­rea acţiunilor, recunoaşterea tipurilor de rezistenţă şi „spargerea“ lor etc. Utilitatea unor astfel de cunoştinţe se relevă prin aplica­bilitatea lor în varii domenii: psihologie, resurse umane, socio­logie, justiţie, afaceri şi chiar în viaţa de zi cu zi.

Emoţiile ne salvează viaţa, dar pot s-o şi distrugă. Ne împing să acţionăm aparent rezonabil, dar şi în moduri pe care ajungem să le regretăm. După decenii de cercetări ale emoţiilor şi expresiilor faciale, Paul Ekman şi-a sintetizat rezultatele în cartea Emoţii date pe faţă (colecţia Psihologia pentru toţi), care combină excelent informaţiile ştiinţifice cu sugestiile practice. Psihologul american explică originea şi modurile de manifestare ale principalelor emoţii umane (furie, dezgust, tristeţe, bucurie, frică, surpriză) şi oferă instrumente utile pentru mai buna comunicare în familie şi la serviciu. Cartea include fotografii a zeci de chipuri ce acoperă bogatul evantai al afectivităţii umane.

Editura PANDORA M



1. Prietena mea genial de Elena Ferrante

2. Seria Cine a fost?

3. Seria Mog de Judith Kerr



Editura LIFESTYLE



1. Enzima miracol de Dr. Hiromi Shinya

2. Enzima intineririi de Dr. Hiromi Shinya

3. Magia ordinii de Marie Kondo





EDITURA ALL

1.Central Park (ediţie cartonată), de Guillaume Musso

Guillaume Musso, „romancierul preferat al Franţei” (Lefigaro.fr), prezintă un thriller irezistibil, cu două personaje memorabile puse în situaţii incredibile. „Central Park” s-a vândut în 75.000 de exemplare în primele trei zile de la lansarea în Franţa şi a fost tradus în 19 limbi.



Alice şi Gabriel n-au nicio amintire din noaptea care tocmai s-a încheiat. Cu toate acestea, n-o vor putea uita curând... Alice este o blondă zveltă de vreo treizeci de ani, căpitan de poliţie în Brigada Criminalistică din Paris. Gabriel este un pianist de jazz american. Cei doi se trezesc la 8 dimineaţa pe o bancă din Central Park, New York, legaţi cu cătuşe unul de altul. Nu se cunosc şi nici nu îşi amintesc să se fi întâlnit vreodată. Mai mult decât atât, cu o noapte înainte, Alice a ieşit să petreacă împreună cu trei colege pe Champs-Elysées, iar Gabriel a cântat cu un saxofonist la Brown Sugar, un club de jazz din Dublin. Acum realizează că au rămas fără acte, fără bani şi fără telefoane mobile. Iar dacă nu aveau deja suficiente motive să se alarmeze, Alice are cămaşa pătată de sânge şi din arma ei lipseşte un glonţ. La frică se adaugă disperarea. În mod evident, ceva grav se petrecuse în noaptea aceea şi nu au altă soluţie decât să afle ce s-a întâmplat. Adevărul pe care îl vor descoperi le va schimba vieţile pentru totdeauna.

2.Pisicile războinice. Cartea I - În inima pădurii, de Erin Hunter, Galaxia Copiilor

„Pisicile războinice” s-au vândut în mai mult de 14 milioane de volume în peste 20 de ţări şi au apărut pe lista New York Times a celor mai vândute titluri.



De generaţii întregi, patru clanuri de pisici sălbatice convieţuiesc în pădure, departe de oameni. Au un cod al onoarei şi preţuiesc loialitatea. Se antrenează ca războinici pentru a-şi proteja clanurile. Se vindecă de boli cu remedii oferite de natură. Respectă legile statornicite de înaintaşi. Sunt ghidaţi în acţiunile lor de spiritele strămoşilor războinici, reuniţi în Clanul Stelelor.



Echilibrul vieţii din pădure este afectat atunci când mai mulţi războinici de seamă mor unul după altul, în moduri care de care mai misterioase. Pisicile din Clanul Tunetului sunt în mare primejdie, iar sinistrul Clan al Umbrelor devine mai puternic pe zi ce trece. În tot acest haos apare Roşcovanul, un biet pisoi de casă. În ciuda prejudecăţilor din clan legate de pisicile domestice, Roşcovanul primeşte numele Labă de Foc şi devine astfel ucenic al Clanului Tunetului. Spre surprinderea tovarăşilor săi de clan, fostul pisoi de casă va dovedi că este un războinic mai viteaz decât pisicile care trăiesc dintotdeauna în sălbăticie.



Volumul cuprinde hărţi şi simboluri din viaţa pisicilor războinice.



3.Pixi ştie-tot- Cartea magicianului, Galaxia Copiilor

Pe Pixi îl recunoaşteţi după căciuliţa roşie, tunica verde şi cizmuliţele roşii. Cel mai simpatic spiriduş ne-a pregătit o sumedenie de cărticele cu informaţii utile şi atractive despre lumea care ne înconjoară. De data aceasta, aflăm tot ce trebuie să ştie un magician: care este cea mai importantă lege din arta magiei, ce înseamnă să fii prestidigitator, cum îşi construieşte un magician recuzita, câteva formule magice şi cele mai captivante trucuri magice.



Cărticelele educative Pixi ştie tot se adresează copiilor de vârstă şcolară şi au un format prietenos, tip carte poştală. Informaţiile revizuite de specialişti şi pedagogi vin în completarea cunoştinţelor acumulate la şcoală sau dezvoltă subiecte care stârnesc curiozitatea copiilor.

4. Cartea gesturilor, de Joseph Messinger, Caroline Messinger

Corpul este un teritoriu în permanentă mişcare, care se exprimă printr-o explozie de gesturi. Când se repetă în mod constant, mereu în aceeaşi formă şi în contexte identice, gesturile capătă semnificaţii importante. Pornind de la modul în care cineva ne strânge mâna şi de la felul în care îşi încrucişează picioarele sau se încruntă în timpul unei conversaţii, „Cartea gesturilor” ne dezvăluie ce climat mental şi ce personalitate are interlocutorul nostru. Cunoscând semnificaţiile limbajului non-verbal înţelegem ce spun oamenii când nu vorbesc (sau în ciuda a aceea ce rostesc), pentru că, aşa cum subliniază autorii, „Nu oamenii fac gesturile, ci gesturile îi fac pe oameni”.

Dar, pe lângă faptul că ne ajută să decodăm semnalele pe care ni le trimit interlocutorii noştri, „Cartea gesturilor” reprezintă un instrument preţios al descoperirii de sine. Cunoaşterea semnificaţiei asociate fiecărui gest este o modalitate originală prin care putem influenţa în mod pozitiv psihicul. Cu ajutorul acestei cărţi învăţăm foarte uşor care sunt atitudinile şi poziţiile care ne dezavantajează şi trebuie corectate. Mai mult decât atât, descoperim care sunt gesturile pe care trebuie să le valorificăm pentru a le transmite celorlalţi un semnal pozitiv privitor la personalitatea şi la capacităţile noastre.

5. Diana cu vanilie, de Diana Sorescu



„Diana cu Vanilie” este cartea publicată în memoria talentatei jurnaliste Diana Sorescu (1987-2013) şi reuneşte textele scrise pe blogul ei, 18 poezii şi fotografii color cu autoarea. A devenit bestseller imediat după lansare.

În lumea Dianei Sorescu, iubirea avea gust de ciocolată, bucuriile cântăreau cât un cupcake, iar intrigile erau condimentele vieţii. Credea în minuni tocmai pentru că le-a trăit pe pielea ei. Nu s-a despărţit niciodată de păpuşa Barbie pe care a primit-o de la mama ei când avea 10 ani. Adora viteza şi raliurile, ba chiar îşi dorea să ajungă copilot cândva. Îi plăceau parfumurile dulci şi aromate. Şi-a cumpărat la un moment dat pantofi din banii de chirie. A scris despre toate acestea şi despre tot ce are nevoie să citească un suflet de om ca să se regăsească. A scris mereu pentru suflet, pentru minte şi pentru corp. A scris despre dragoste şi prietenie. Despre femei şi bărbaţi. Despre cât de bine e în braţele mamei sau cât de greu e să ai o prietenă departe, peste hotare. A scris de multe ori parcă luându-şi adio. A scris despre dor şi cât de tare doare...

Gândurile împărtăşite de Diana cu Vanilie pe blogul ei sunt adunate în această carte, în trei capitole numite „Începuturi”, „Oameni” şi „Nebuloase”.