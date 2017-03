Cea mai impresionantă experienţă muzicală 3D ajunge la Bucureşti: Vivaldianno - City of Mirrors

Organizat de Amphitrion, Vivaldianno - City of Mirrors va avea loc pe 21 mai, la Sala Palatului din Bucureşti.

Vivaldianno - City of Mirrors este un spectacol fascinant care a uimit deja zeci de mii de spectatori din toată lumea, esenţa show-ului stând tocmai în emoţia muzicii clasice potenţată de beaturile contemporane şi de creativitatea noilor tehnologii. Interpretând operele clasice presărate cu instrumentaţie art-rock, orchestra Vivaldianno este înconjurată pe scenă de proiecţii grandioase ce dezvăluie, pas cu pas, firul narativ al vieţii ambiţioase a compozitorului italian. Alături de jocurile complexe de lumini şi umbre, scena va oferi publicului bucureştean o experienţă muzicală tridimensională inegalabilă. Michal Dvořák, unul dintre cei mai renumiţi compozitori cehi contemporani, este producătorul show-ului, întregul concept vizual al producţiei fiind rezultatul imaginaţiei artistului japonez Kosuke Sugimoto, regizor recunoscut pentru lumile fantastice create în culori şi imagini. Libretul a fost scris de muzicianul, scenaristul si dramaturgul ceh Tomáš Belko.

După un succes răsunător in marile oraşe ale lumii, producţia internaţionala Vivaldianno - City of Mirrors îşi continua turneul mondial, urmând să ajungă în acest an si la Bucureşti. Spectacolul plin de magia şi emoţia muzicii care a fascinat lumea de peste trei secole va încântă auzul, privirile şi curiozitatea celor ce vor fi prezenţi pe 21 mai la Sala Palatului, într-o seara de primăvară cu adevărat vivaldiană. Biletele sunt disponibile online pe www.eventim.ro şi în reţeaua magazinelor partenere (Germanos, Vodafone, Orange, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Humanitas si librăriile Cântăreşti), la preţuri cuprinse între 115 si 280 de lei.