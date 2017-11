Artista Ioana Niculescu-Aron expune la Regensburg, Germania

Ioana Niculescu- Aron FOTO: facebook:ICR New York)

Artista interacţionează cu diverse obiecte (“ready-made”), obiecte găsite sau uzate, încastrate în ciment, procesul de transformare a acestora într-o monocromatică, realistă aparenţă (solidă şi gri) sugerând procesul de întipărire a amintirilor esenţiale, durabile.

Ioana Niculescu-Aron a avut expoziţii solo şi de grup în Romania, Statele Unite (New York, California, Miami), Italia, Germania, Spania si Franţa. A beneficiat de burse de studii la Milano (Accademia di Belle Arti di Brera) si la Strasbourg-Mulhouse (HEAR). Ioana Niculescu-Aron - 3D Hotel (The third) – Pictură, Instalaţie.

Printre artiştii invitaţi se numără Ciprian Paleologu, Dimitrie Budiaci, Mirela Iordache şi Sofia Ovejan

„ Ar fi putut să fie pentru întoarcere înspre origine, înspre regăsire, înspre o lume a ideilor etc. Camera a rămas neatinsă, mumificându-se în amintirea ei, aceea care a înnoptat la acest hotel şi a plecat fără urmă. A fost cercetat cazul acesta bizar şi găsite obiecte – emblemă, conservate ca atare.

Un om este încolţit permanent de obiceiuri impuse de societate prin educaţie încă din copilărie, care ajung să îl formeze mai întâi, iar cu timpul să îl obosească, să îl apese şi respectiv să îl deformeze. Aici se naşte o eliberare, circulă prin aer şi îmbibă pereţii hotelului. Voiajorul îşi părăseşte propria formă – aceea a rutinei şi a obişnuitului şi emană esenţa primă a condiţiei sale” (Ioana Niculescu-Aron. A state of mind)