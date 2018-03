Arta pusă în slujba medicinei. Cele mai timpurii reprezentări ale cancerului la sân, descoperite în picturi din perioada Renaşterii

Cercetătorii Antonio Perciaccante, Raffaella Bianucci, Philippe Charlier, Donatella Lippi şi Otto Appenzeller au demarat un amplu proiect despre artă şi medicină, al cărui scop este acela de a identifica reprezentări în pictură ale diferitelor tipuri de condiţii patologice pentru a „antrena” ochii studenţilor la medicină. Într-un interviu pentru researchgate.com, Raffaella Bianucci şi Antonio Perciaccante au explicat că, în privinţa cancerului la sân, există o discuţie în comunitatea academică cu privire la prevalenţa sa în antichitate, studiile recente, arătând că nu este o boală „modernă”.

În „Noaptea” (The Night) a lui del Ghirlandaio, au explicat cei doi cercetători, este reprezentată „o neoplazie malignă în regiunea centrală a sânului stâng cu o retragere progresivă a mamelonulu”. În „Alegoria Curajului” (The Allegory of Fortitude), semnată de San Friano, „figura feminină prezintă cancer la sân cu ulceraţie şi necroză, cu limfedem asociat”.

Noaptea/ Alegoria Curajului

Dacă artiştii care au pictat astfel de lucrări ştiau că subiecţii suferă de cancer, nu se poate spune, însă cu siguranţă, au subliniat cei doi cercetători în acelaşi interviu, aceştia au redat caracteristicile corpului aşa cum erau, în special pentru că era perioada Renaşterii, când a avut loc o adevărată revoluţie în practica medicală. Această revoluţie s-a reflectat în arte, pictorii studiind anatomia umană pentru a reprezenta, cu cât mai multă acurateţe, corpul uman.