Adrian Ghenie va expune lucrări noi la New York

Ghenie va expune la New York după patru ani şi va prezenta a treia versiune a picturii ”The Storm” (2016).



Lucrările vor fi expuse din 19 ianuarie până pe 18 februarie, la galeria din strada 510 West 25th.

”Pace Gallery are plăcerea de a prezenta «Adrian Ghenie: Picturi recente», o expoziţie de 12 noi picturi şi cinci colaje. Adrian Ghenie este cunoscut în lume ca unul dintre artiştii de vârf ai generaţiei sale pentru lucrările sale care se află între figuraţie şi abstracţie”,

anunţă galeria newyorkeză, citată de News.ro.

Născut în Baia Mare, în 1977, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca în 2001. După ce a încercat să trăiască din artă în Viena şi Sicilia, s-a întors în Cluj-Napoca şi a înfiinţat galeria Plan B, alături de Mihai Popin, în 2005.



Adrian Ghenie a stabilit un record, pe 10 februarie 2016, la o licitaţie organizată de casa Sotheby's, la Londra, unde lucrarea sa, ”The Sunflowers in 1937”, a fost vândută cu 3.117.000 de lire sterline, echivalentul a peste patru milioane de euro.



Prin vânzarea tabloului ”The Sunflowers in 1937”, Ghenie a depăşit recordul pe care îl stabilise în anul 2014 cu tabloul "The Fake Rothko", care a fost vândut la o licitaţie a casei Sotheby's pentru 1.426.500 de lire sterline, echivalentul a peste 1.770.000 de euro.



În multe din lucrările sale, Ghenie a prezentat personalităţi istorice, între care Adolf Hitler, Josef Mengele, dar şi Charles Darwin.