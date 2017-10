A murit muzicologul Anca Florea

Născută în Bucureşti în 1948, Anca Florea, a absolvit Liceului nr.10 „Central” şi a Conservatorului din Bucureşti (secţia teoretică).

A fost primul cronicar muzical angajat la un cotidian în 1990 („Viitorul românesc”), cronicar muzical la „Luceafărul”, „Universul”, „Tineretul liber”, „Cotidianul”, „România liberă”, „România literară”, „Curentul”, „Observator cultural”, „Curierul românesc”, „Ziua”, „Cronica română”, „Viaţa medicală”, „Actualitatea muzicală”, „Muzica”, „Diplomat club”. Criticul muzical a fost şi blogger Adevărul

Muzicologul Anca Florea a fost coordonator şi realizator al Departamentului muzical la TV SOTI (1993-1995); ataşat de presă al Operei Naţionale Române din Bucureşti (1999-2001); corespondent al Congresului Internaţional al Harpei (sediul în SUA) pentru România şi Republica Moldova. A devenit membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, membru fondator al Uniunii Criticilor Muzicali „Mihail Jora”, membru al Uniunii Interpreţilor din România, al IWA–România etc. Printre volumele sale publicate se numără: „Şerban Tassian”, „Garbis Zobian”, „Ecuaţia Brediceanu” (monografii), „Muzică şi imagine” (primele studii de iconografie muzicală din România – Sathmary, Aman, Iser, Pallady, pictură murală), „Muzică în alb şi negru”, „Reporter printre muzicieni” (primul volum de interviuri cu mari muzicieni din ţară şi din străinătate – 600 p.), „Opera Română” (prima istorie a teatrului liric bucureştean de la instituţionalizare – primele 7 volume – 1921-1931, 1931-1941, 1941-1951, 1951-1961, 1961-1971 care a obţinut Premiul Academiei Române pe 2006 –, 1971-1981, 1981-1991), „Opera da capo…” (monografia Operei din Timişoara, 2007), „Ileana Iliescu – Viaţa mea, dansul”.

Anca Florea a coordonat caietul program al Festivalului „Enescu” (1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009), al Concursului „Lipatti”, al mini-festivalului Enescu organizat la Sinaia de către Centrul European de Cultură. Studii de iconografie muzicală publicate în revista „Imago musicae” editată de Duke University – North Carolina – USA şi în Newsletter la New York City University în cadrul Dep. Mondial RIdIM. Invitată la congrese de iconografie muzicală (primul român în domeniu) la Hamburg, Leipzig, Paris (membru fondator al RIdIM Europa – centrul european de cercetare în iconografie muzicală – 14 aprilie 1996 – sediul mondial la City University New York) invitată frecvent la Scala din Milano, Opera Mare din Paris, Covent Garden Londra, Deutsche Oper şi Staatsoper Berlin, Staatsoper Munchen, Staatsoper, Volksoper, Musikverein Viena, Festivalul de la Salzburg, Innsbruck, „Maggio musicale fiorentino”, Torre del Lago, la Tokio etc. Premiul Uniunii Compozitorilor – 1995, 2002, 2012; Premiul Uniunii Criticilor Muzicali „Mihail Jora” – 1994; Premiul Uniunii Interpreţilor – 1994; Medalia aniversară „Pro Arte” a Fundaţiei Madrigal (993); Medalia aniversară „Radio România muzical” – 2002, Premiul Academiei Române 2006 etc.

A fost membră în bordul American Biographical Institut (ABI) şi International Biographical Centre Cambridge (IBC), inclusă în „Five Thousand International Personalities of the World” (ediţia VI – American Biographical Institut), Oustanding Intellectuals of the 20th Century” (International Biographical Centre Cambridge), „International Distinguished Leadership”, „Mic dicţionar muzical”, „Mondo-femina – România”, „Muzicieni din România” etc.

A primit Ordinul „Meritul cultural” în grad de Cavaler – 2004, în grad de Ofiţer – 2011.