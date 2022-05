Elon Musk a stârnit furie pe Twitter: „Japonia va înceta să existe”

„Cu riscul de a spune ceva evident, dacă nu intervine o schimbare care să facă să crească rata natalităţii astfel încât să depăşească rata mortalităţii, Japonia va înceta într-un final să existe. Ceea ce ar fi o foarte mare pierdere pentru omenire”, a scris Musk în weekend pe reţeaua socială.

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world. — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2022

Remarca sa i-a iritat pe japonezi şi pe observatorii Japoniei, a cărei populaţie a intrat în declin după vârful de aproape 128 de milioane de locuitori înregistrat în 2008, ajungând în prezent la circa 125 de milioane, pe fondul ratei scăzute a natalităţii, în pofida avertismentelor guvernamentale şi unor tentative sporadice de a remedia acest aspect, potrivit Agerpres.

„Ce sens a avut un astfel de mesaj? Preocupările legate de viitorul demografic al Japoniei nu constau în aceea că «Japonia va înceta să mai existe», ci mai curând în profundele schimbări sociale produse de declinul demografic”, a reacţionat Tobias Harris, cercetător la Centrul pentru progresul american.

What is even the point of tweeting this? The anxieties surrounding Japan's demographic future is not that "Japan will eventually cease to exist" but rather the profound social dislocations that are occurring as a result of the decline to a lower population level. pic.twitter.com/ohU1dSOUmU — Tobias Harris (@observingjapan) May 8, 2022

Alţii au notat că nu doar Japonia este afectată de scăderea ratei natalităţii, ci şi multe alte state, inclusiv Germania.

Pe de altă parte, mulţi comentatori niponi au subliniat că situaţia nu este deloc surprinzătoare şi şi-au acuzat propriul guvern că nu face suficient pentru a combate această tendinţă, de exemplu să deschidă mai multe grădiniţe şi să ia măsuri pentru a facilita revenirea la lucru a mamelor.

„Se tot spune că scade rata natalităţii, dar în condiţiile în care guvernul nu ia măsuri ferme de răspuns, noi ce mai putem să spunem? Tot ce spun şi fac (responsabilii guvernamentali - n.r.) e contradictoriu. Într-un asemenea climat, cine mai spune: ok, hai să facem un copil? Mă tem că Japonia este într-o situaţie disperată”, a scris pe Twitter un utilizator cu numele SROFF.