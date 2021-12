Samsung Galaxy S21 FE, foto şi video apărute înainte de lansare

Săptămâna trecută, au apărut online numeroase videoclipuri care arată dispozitivul, unele ajungând chiar până la a oferi câteva recenzii.

Cele mai recente dezvăluiri vin de la un utilizator Reddit care a reuşit să obţină un telefon S21 FE şi a răspuns la multe întrebări despre smartphone.

Utilizatorul UnknownWon a postat pe platformă că are un S21 FE şi, practic, a început un AMA (ask me anything - întreabă-mă orice) improvizat. Pentru a înlătura orice îndoială, a arătat o fotografie a cutiei smartphone-ului alimentat de chipsetul Snapdragon 888.

Unele dintre răspunsurile sale au confirmat câteva lucruri pe care le ştiam deja despre dispozitiv, cum ar fi 6 GB de RAM pentru versiunea de bază, o baterie de 4500 mAh, lipsa slotului pentru card micro SD şi a mufei jack, iar ecranul are o rată de refresh de 120 Hz - dar se pare că nu acceptă o rată de refresh variabilă în funcţie de conţinut.

Smartphone-ul prezentat S21 FE pare să ruleze One UI 3.1 bazat pe Android 11, în loc de Android 12 la care ne aşteptam. Şi atunci se naşte întrebarea, dispozitivul se lansează cu Android 11 sau 12? Teoria cea mai răspândită este că UnknownWon a pus mâna pe o unitate de producţie timpurie, cu sistemul de operare mai vechi. În plus, videoclipurile anterioare cu acelaşi produs au arătat că dispozitivul rulează Android 12, aşa că putem spune destul de sigur că modelul vor fi livrat cu One UI 4 bazat pe Android 12.

Aşteptăm ca Samsung să lanseze Galaxy S21 FE în prima parte lunii ianuarie la un preţ competitiv. Cu toate acestea, având în vedere că data de lansare pentru seria Galaxy S22 cu un procesor mai nou şi specificaţii mai bune nu este chiar departe, va fi interesant impactul asupra vânzărilor de S21 FE.